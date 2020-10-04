Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик

Гигантские черные дыры -с удивительные и непонятные космические образования. Они появляются в центре всех галактик. за исключением Млечного Пути. марко Миньоли, астроном и автор исследования. заявил, что занялся исследованием для того, чтобы понять механизмы возникновения черных дыр во вселенной. "Это невероятные системы, существование которых мы пока объяснить не можем", - признается он.

Шесть галактик, захваченных черной дырой. находятся в сетевидной структуре, раскинувшейся в пространстве на площади, в 300 раз превышающей площадь Млечного Пути. "Галактические нити похожи на паутину, - говорит Миньоли, - где галактики располагаются и растут на пересечении нитей. Вероятно, потоки газа, питающие как сами галактики, так и гигантскую черную дыру в центре, текут вдоль нитей к узлам".

Гигантская черная дыра находится так далеко от Земли, что свет от нее шел к нашей планете 900 миллионов лет. Результаты исследования помогли понять, как формировались подобные удивительные объекты вселенной 900 миллионов лет назад, во времена ее молодости. По предположениям ученых. именно в то время черные дыры росли особенно быстро. Однако им пока непонятно, почему в то время они могли получать так много топлива для роста. Возможно, считают астрономы, это как-то связано с облаками черной материи, окружавшей космические объекты