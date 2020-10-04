Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик

Асрономы, работающие на гигантском телескопе в Чили, обнаружили с его помощью гигантскую черную дыру. Ее размер в миллиард раз превосходит Солнце, и своим чудровищным притяжением она уже захватила в плен шесть галактик на площади в 300 раз больше Млечного Пути.
Астрономы обнаружили в космосе шесть галактик, захваченных чудовищным притяжением черной дыры менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Наблюдения проводились в Чили, в Европейской Южной обсерватории, на телескопе VLT, название которого в переводе означает "очень большой телескоп". Исследователи из Итальянского национального института астрофизики заявили, что это первый случай с начала вселенной, когда несколько галактик оказались так близко друг к другу.
Черные дыры образовались сразу после формирования вселенной. Считается, что они сформировались на местах взрывов первых звезд, однако астрономы до сих пор не знают, как они столь быстро могут достигать столь гигантского размера, превышающего размеры Солнца в миллиард раз. Исследуя обнаруженные в сетях черной дыры галакики, астрономы заявили, что они, по-видимолму, продолжают расти в сетевидной структуре, где достаточно газа, обеспечивающего их рост.
Черные дыры образовались сразу после формирования вселенной. Считается, что они сформировались на местах взрывов первых звезд, однако астрономы до сих пор не знают, как они столь быстро могут достигать столь гигантского размера, превышающего размеры Солнца в миллиард раз. Исследуя обнаруженные в сетях черной дыры галакики, астрономы заявили, что они, по-видимолму, продолжают расти в сетевидной структуре, где достаточно газа, обеспечивающего их рост.
Гигантские черные дыры -с удивительные и непонятные космические образования. Они появляются в центре всех галактик. за исключением Млечного Пути. марко Миньоли, астроном и автор исследования. заявил, что занялся исследованием для того, чтобы понять механизмы возникновения черных дыр во вселенной. "Это невероятные системы, существование которых мы пока объяснить не можем", - признается он.
Шесть галактик, захваченных черной дырой. находятся в сетевидной структуре, раскинувшейся в пространстве на площади, в 300 раз превышающей площадь Млечного Пути. "Галактические нити похожи на паутину, - говорит Миньоли, - где галактики располагаются и растут на пересечении нитей. Вероятно, потоки газа, питающие как сами галактики, так и гигантскую черную дыру в центре, текут вдоль нитей к узлам".
Гигантская черная дыра находится так далеко от Земли, что свет от нее шел к нашей планете 900 миллионов лет. Результаты исследования помогли понять, как формировались подобные удивительные объекты вселенной 900 миллионов лет назад, во времена ее молодости. По предположениям ученых. именно в то время черные дыры росли особенно быстро. Однако им пока непонятно, почему в то время они могли получать так много топлива для роста. Возможно, считают астрономы, это как-то связано с облаками черной материи, окружавшей космические объекты
Шесть галактик, захваченных черной дырой. находятся в сетевидной структуре, раскинувшейся в пространстве на площади, в 300 раз превышающей площадь Млечного Пути. "Галактические нити похожи на паутину, - говорит Миньоли, - где галактики располагаются и растут на пересечении нитей. Вероятно, потоки газа, питающие как сами галактики, так и гигантскую черную дыру в центре, текут вдоль нитей к узлам".
Гигантская черная дыра находится так далеко от Земли, что свет от нее шел к нашей планете 900 миллионов лет. Результаты исследования помогли понять, как формировались подобные удивительные объекты вселенной 900 миллионов лет назад, во времена ее молодости. По предположениям ученых. именно в то время черные дыры росли особенно быстро. Однако им пока непонятно, почему в то время они могли получать так много топлива для роста. Возможно, считают астрономы, это как-то связано с облаками черной материи, окружавшей космические объекты
Колин Норман из Университета Джона Хопкинса, один из соавторов исследования, полагает, что результаты исследования подкрепляют теорию, гласящую, что гигантские черные дыры формируются и растут в больших массивах черной материи внутри гигантских сетевидных структур. Эти огромные площади невидимой черной материи, как предполагается, привлекали огромные облака газа на заре существования вселенной. Темная материя и газ совместно формировали паутинообразные структуры, которые давали возможность расти и развиваться как галактикам, так и черным дырам, внутри которых те становились гигантскими. При этом, как говорят ученые. галактики внутри черной дыры им удалось обнаружить с трудом - из-за гигантского расстояния они находятся на грани различимости для современных телескопов.
"То, что ранее мы не обнаруживали подобных объектов, связано исключительно с ограниченностью возможностей современных средств наблюдения", - говорит Норман. "Мы думаем, что это лишь верхушка айсберга, что в том районе существуют и другие галактики, которые мы не сумели увидеть, поскольку можем разглядеть лишь самые яркие из них", - соглашается с ним еще один соавтор исследования. астроном Барбара Балмаверде из Турина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Переводчики хреновы. 900 миллионов лет назад это не "молодость" вселенной, которой около 13 миллиардов лет. Свет шёл от момента когда вселенной было 900 миллионов лет.
"Они появляются в центре всех галактик. за исключением Млечного Пути."
Т.е. в нашей галактике её нет? А как же Стрельца А?
имелось ввиду в центре МНОГИХ галактик и речь идет о СВЕРХ массивных черных дырах, счет масс которых идет на миллиарды солнечных масс.