FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1308 постов • 640 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик

Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 13:37
Сообщество : Наука
Метки: астрономия   галактики   загадки космоса   наблюдания   наука   открытия   телескоп   черная дыра   
342
4
1
Асрономы, работающие на гигантском телескопе в Чили, обнаружили с его помощью гигантскую черную дыру. Ее размер в миллиард раз превосходит Солнце, и своим чудровищным притяжением она уже захватила в плен шесть галактик на площади в 300 раз больше Млечного Пути.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: астрономия   галактики   загадки космоса   наблюдания   наука   открытия   телескоп   черная дыра   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Владимир Час назад
>> Результаты исследования помогли понять, как формировались подобные удивительные объекты вселенной 900 миллионов лет назад, во времена ее молодости

Переводчики хреновы. 900 миллионов лет назад это не "молодость" вселенной, которой около 13 миллиардов лет. Свет шёл от момента когда вселенной было 900 миллионов лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
parallax 13 минут назад
С учётом того, что во вселенной насчитываются миллиарды галактик, потерю трёх штук можно не учитыват. Разве что на каких-то планетах была жизнь, тогда можно поскорбить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 21 минуту назад
Черные дыры, они вообще очень опасные. Говорят, у многих красавиц есть черная дыра, которая засасывет все, что находится вокруг: особняки, виллы, драгоценности, деньги, лимузины, целые состояния.
Черные дыры, они вообще очень опасные. Говорят, у многих красавиц есть черная дыра, которая засасывет все, что находится вокруг: особняки, виллы, драгоценности, деньги, лимузины, целые состояния.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
zdoba Час назад
Цитата из текста:
"Они появляются в центре всех галактик. за исключением Млечного Пути."
Т.е. в нашей галактике её нет? А как же Стрельца А?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Н.Е. Верная zdoba 46 минут назад
Кривой перевод.
имелось ввиду в центре МНОГИХ галактик и речь идет о СВЕРХ массивных черных дырах, счет масс которых идет на миллиарды солнечных масс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Студенты из ЮАР делают кирпичи из мочи Студенты из ЮАР делают кирпичи из мочи Астрономы отследили загадочный радиосигнал до мертвой звезды в центре Млечного пути Астрономы отследили загадочный радиосигнал до мертвой звезды в центре Млечного пути Ученые впервые зафиксировали вспышку света при слиянии черных дыр Ученые впервые зафиксировали вспышку света при слиянии черных дыр Редкие космические снимки раскрыли тайну грозовых штормов Юпитера Редкие космические снимки раскрыли тайну грозовых штормов Юпитера Ученые выяснили, что Луна гораздо моложе, чем считалось ранее Ученые выяснили, что Луна гораздо моложе, чем считалось ранее
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210901



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мошенники обнаглели
0
81
Мошенники обнаглели
Факты о современной Японии
4
27
Факты о современной Японии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
0
15
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
1
20
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#СССР#москва#путешествия#комментарии#подборка#сша
#факты#прикол#картинки#в мире#позитив#настроение#люди#полиция#фотографии
#юмор#история#россия#кино#природа#прикольные#новости#птицы#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться