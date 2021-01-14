Охотница из Сардинии отбилась от кабана дробовиком с пустой обоймой

А пуста она была потому, что девушка промахнулась. Дважды и в упор. Ну, хоть дробовиком в качестве дубинки она пользуется с завидным мастерством.
Охотница из итальянской коммуны Эрула, что на острове Сардиния, не смогла в упор застрелить разъяренного кабана и ей пришлось использовать оружие в качестве дубинки, чтобы отбиться от зверя.
Инцидент произошел 10 января. Собаки вместе со вторым охотником выгнали кабана из зарослей на охотницу, стоявшую в засаде. Девушка дважды в упор выстрелила в бегущего на нее зверя, но не смогла его поразить. Кабан набросился на женщину, которая в свою очередь с криками "уходи!" и "отстань!" принялась лупить хряка по голове.
Кабана трудно назвать матерым - иначе охотнице было бы несдобровать. Поэтому после нескольких увесистых ударов зверь принимает решение удрать в кусты.
После встречи с разъяренным животным охотница спрашивает товарища: "что я могла сделать?", и объясняет, что не могла перезарядить дробовик, так как была в панике от внезапного нападения.
Кстати, реакции пользователей Сети на это видео резко противоположные: одни поздравляют женщину с тем, что она не пострадала и не растерялась при встрече с животным, другие (в основном итальянцы) строчат жалобы губернатору Сардинии, требуя наказать охотников за нарушение коронавирусных ограничений.
Источник:
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