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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 326 постов • 213 подписчиков подписаться
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Охотница из Сардинии отбилась от кабана дробовиком с пустой обоймой

Охотница из Сардинии отбилась от кабана дробовиком с пустой обоймой (3 фото)

Автор:
14 января 2021 08:00
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   дробовик   италия   кабан   охотница   сардиния   
822
3

А пуста она была потому, что девушка промахнулась. Дважды и в упор. Ну, хоть дробовиком в качестве дубинки она пользуется с завидным мастерством.

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Метки: видео   дробовик   италия   кабан   охотница   сардиния   
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4  комментария
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2k
Denis 2 часа назад
Играть на гитаре он не умел, потому носил её с собой в качестве ударного инструмента...
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2k
Frank Borman 2 минуты назад
Коммунисты, они люди крепкие, кабанов не боятся. Коммунистка из итальянской коммуны доказала это на практике.
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5k
sivanov1079 17 минут назад
На кабана с двустволкой? Слабоумие и отвага...
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21
Эбонитовая голова Полчаса назад
делать ей нечего,вот и страдает херней.можно понять людей,убивающих животных,которым нужна пища.но просто так-не пойму.еще и баба.ее бы подстрелить как кабана-вот было бы правильно.
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