Охотница из Сардинии отбилась от кабана дробовиком с пустой обоймой

Охотница из итальянской коммуны Эрула, что на острове Сардиния, не смогла в упор застрелить разъяренного кабана и ей пришлось использовать оружие в качестве дубинки, чтобы отбиться от зверя.



Инцидент произошел 10 января. Собаки вместе со вторым охотником выгнали кабана из зарослей на охотницу, стоявшую в засаде. Девушка дважды в упор выстрелила в бегущего на нее зверя, но не смогла его поразить. Кабан набросился на женщину, которая в свою очередь с криками "уходи!" и "отстань!" принялась лупить хряка по голове.



Кабана трудно назвать матерым - иначе охотнице было бы несдобровать. Поэтому после нескольких увесистых ударов зверь принимает решение удрать в кусты.



