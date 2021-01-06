Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу

Голодный хищник успел загрызть двух собак и покусать лошадь, пока не встретил человека.
В селе Новотроицкое Еврейской автономной области мужчина голыми руками задушил голодную волчицу, которая зашла в поселок, чтобы поохотиться.
Инцидент произошел несколько дней назад поздно ночью. Волчица успела загрызть двух собак и покусать лошадь. Проснувшийся от шума хозяин дома, видимо, спросонья, не захватил никакого оружия. И это могло стоить ему жизни.
Последние секунды жизни одной из собак:
Мужчина был "вооружен" только фонариком, который вряд ли бы помог в схватке. Однако он не растерялся при встрече с грозным хищником, ему удалось навалиться на зверя.
В ролике видно, как фермер прижимает хищника к земле и душит
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Однако в ходе схватки мужчина тоже пострадал, получив несколько укусов. Приехавшие 3 января на место сотрудники райветстанции вынужденно провакцинировали от бешенства весь скот и собак, а туши волчицы и погибших от ее клыков четвероногих друзей человека сожгли.
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Не, вообще нифига не разглядеть, ну да ладно. Музыка зато громкая и опасная.
Но меня не только он удивил, но и наличие видеонаблюдения в селе с населением в 279 человек.