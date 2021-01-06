Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу

В селе Новотроицкое Еврейской автономной области мужчина голыми руками задушил голодную волчицу, которая зашла в поселок, чтобы поохотиться.

Инцидент произошел несколько дней назад поздно ночью. Волчица успела загрызть двух собак и покусать лошадь. Проснувшийся от шума хозяин дома, видимо, спросонья, не захватил никакого оружия. И это могло стоить ему жизни.

Последние секунды жизни одной из собак: