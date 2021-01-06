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Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу

Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 января 2021 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ЕАО   бешенство   видео   волчица   село   схватка   
1159
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Голодный хищник успел загрызть двух собак и покусать лошадь, пока не встретил человека.

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Метки: ЕАО   бешенство   видео   волчица   село   схватка   
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14  комментариев
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73
SavageTi 57 минут назад
"В ролике видно, как фермер прижимает хищника к земле и душит"
Не, вообще нифига не разглядеть, ну да ладно. Музыка зато громкая и опасная.
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Maxim 11 минут назад
Мужик молодец!
Но меня не только он удивил, но и наличие видеонаблюдения в селе с населением в 279 человек.
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0
Князь Курбский 13 минут назад
Якут крут
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11k
Kazanzaki Полчаса назад
Ну это конечно уже край, чтоб волки в одиночку приходили в деревню и нападали на всë, что движется.
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27k
EvilHomer 42 минуты назад
Хищник был не голодный, а бешенный, волки по одному не охотятся.
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38k
Александр Час назад
Ну капец прямо удивили. Вообще-то человек 1 на 1 в 90% случаях придушит волка а не наоборот.
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1k
ых Александр 40 минут назад
Сходи в лес, подуши волков, как котят.
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6k
Алексей Александр Полчаса назад
Сначала попробуйте с собакой справиться
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Князь Курбский Алексей 13 минут назад
Нас на курсах РБ учили. С живой собакой.
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Алексей Князь Курбский 7 минут назад
Меня тоже. Именно поэтому я знаю, о чем говорю
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81k
Павел Александр 3 минуты назад
Вот такого придуши попробуй
Вот такого придуши попробуй
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