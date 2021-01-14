7 полезных онлайн-конвертеров, которые пригодятся офисному работнику

Часто бывает так, что не нужен фотошоп для работы, но результат работы дизайнера посмотреть как-то нужно. Да и MS Office не всегда нужен. Подборка полезных конвертеров, позволяющих преобразовывать одни форматы в другие. А потом обратно )))
Удобный онлайн-конвертер, позволяющий преобразовывать docx, doc, xls, ppt, jpg в pdf и обратно.
Проверено на довольно тяжёлых PSD-файлах. Всё работает как часы. Файл весом 114 Мб преобразован в PNG за несколько минут.
Минус этого конвертера в том, что работает с небольшими файлами вес которых не превышает 5 Мб.
Преобразование SVG в PNG, JPG, PDF. Быстро и удобно.
Если под рукой нет CorelDRAW — не беда. Всегда можно найти удобный и быстрый способ конвертировать CDR-файлы в JPG или PNG.
RAR в ZIP или 7z
Почему в этой подборке не было мощных онлайн-комбайнов, которые умеют преобразовывать что угодно во что угодно? Всё просто... Практика использования универсальных инструментов показала, что работают такие универсальные преобразовывалки из рук вон плохо.
Добавляйте в комментариях другие полезные сервисы, позволяющие конвертировать файлы.
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