7 полезных онлайн-конвертеров, которые пригодятся офисному работнику

Почему в этой подборке не было мощных онлайн-комбайнов, которые умеют преобразовывать что угодно во что угодно? Всё просто... Практика использования универсальных инструментов показала, что работают такие универсальные преобразовывалки из рук вон плохо.

Добавляйте в комментариях другие полезные сервисы, позволяющие конвертировать файлы.

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