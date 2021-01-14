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7 полезных онлайн-конвертеров, которые пригодятся офисному работнику

7 полезных онлайн-конвертеров, которые пригодятся офисному работнику (8 фото)

Автор:
14 января 2021 11:39
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: CDR   SVG   pdf   png   word to pdf   конвертер   онлайн-конвертеры   
704
8

Часто бывает так, что не нужен фотошоп для работы, но результат работы дизайнера посмотреть как-то нужно. Да и MS Office не всегда нужен. Подборка полезных конвертеров, позволяющих преобразовывать одни форматы в другие. А потом обратно )))

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Метки: CDR   SVG   pdf   png   word to pdf   конвертер   онлайн-конвертеры   
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1  комментарий
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z0_0b 7 минут назад
Не безопасно, если какая то ценная информация в файлах, так что для офиса это точно не подходит.
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Никифоридис

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