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В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на воздушной подушке

В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на воздушной подушке (10 фото)

Автор:
13 января 2021 18:33
Сообщество : Железнодорожники
Метки: достижение   китай   магнитный поезд   первый в мире   торжественная презентация   университет   
1494
10

В Китае и так между крупными городами ходят скоростные поезда, разгоняющиеся до 250 км/ч. Но китайцы останавливаться не намерены. Теперь они хотят опутать страну сетью дорог для магнитных поездов, которые будут развивать скорость до 620 км/ч.

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Метки: достижение   китай   магнитный поезд   первый в мире   торжественная презентация   университет   
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26  комментариев
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282
Take_Dimension Час назад
Понравилось лобовое стекло в форме бутылки )
Интересно что будут слышать люди, когда поезд преодолеет сверхзвук?
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5k
Lucky Take_Dimension Час назад
600км/час это дозвукавая скорость. Если Вы имеете ввиду склорость 1500км/час, на которую замахнулисть китайцы, то в статье написано, что такие поезда будут ходить в трубе, из которой выкачан воздух, а чем меньше воздуха в среде, тем больше скорость звука, напрмиер в полном вакууме звук вообще не распространяется, а значит и нет самого понятия "скорость звука" для вакуума.
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2k
Tiana 9 секунд назад
Помнится была малоприятная история с немцами. Немцы в Шанхае первый маглев построили с условием не копировать. Это было в 2004. Но всем давоно известно как китайцы относятся к авторским правам))) Конечно слизали все. Может еще чего нового напридумали/добавили, но в основе своей технологию немецкую цап-царап
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2k
Allmaster 11 минут назад
Читаю и плакаю...
Почему?
Да птичку жалко... или за державу обидно...
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1k
Anatoly Tananykhin 15 минут назад
У нас такое максимум между Питером и московией может быть, так как в остальной части страны просто нет столько населения чтобы все вложения оправдать.
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11k
робт Anatoly Tananykhin 8 минут назад
как думаешь, показанный вагончик на 20 посадочных мест быстро отобьет вложения и почем билетик будет?
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1k
Anatoly Tananykhin робт 5 минут назад
Такое мне сложно сказать, хоть у меня и ВО от ЖД института. Поживем увидим.
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34k
parallax Полчаса назад
Новое здесь только "высокотемпературные сверхпроводники", которые были разработаны не так давно.
Всё остальное скопировано с немецкого "трансрапида" который фирма Siemens построила в Шанхае ещё 10 лет назад.
Новое здесь только "высокотемпературные сверхпроводники", которые были разработаны не так давно. Всё остальное скопировано с немецкого "трансрапида" который фирма Siemens построила в Шанхае ещё 10 лет назад.
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38k
Александр Полчаса назад
Когда то давным давно, когда и русы и европейцы поклонялись деревяшкам и бегали за мамонтами китайцы изобрели порох - вроде бы все - забирай весь мир - но нет... история повторяется
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14k
Lynx 38 минут назад
В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на воздушной подушке
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22k
turyst 38 минут назад
Ага, "на воздушной подушке".
Или "на магнитной"?

Или, всё же "на воздушной", но в вакууме.


Автор, ты уж определись.
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3k
Ув. Алексей Николаевич 46 минут назад
А тем временем РЖД отказываются от деревянных шпал на более долговечные - ЖБ
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10k
Иван Васильевич 50 минут назад
Молодцы китайцы! Что тут скажешь. Настоящая сверхдержава 21 века по всем статьям.
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11k
робт Иван Васильевич 11 минут назад
ничего, не волнуйся, отпустит, прошлый раз она была сверхдержавой когда больничку слепила из распиленных морских контейнеров, ниче забылось...
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11k
робт 55 минут назад
чета интерьеры и число кресел совсем не намекают на "массовость" продукта
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14k
dimitr робт 46 минут назад
Так прототип же, коротенький Откатают технологию - будет и плацкарт))
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17k
Ватаку Накомоде 56 минут назад
Так «летающий» поезд на магнитной подушке у них был лет 15 назад ещё, от аэропорта в Шанхай вроде ездил. Так что уж точно не первый в мире, разве что старый 400 с чем-то км/ч гнал, а этот 600. Но на 600 японцы тестили, тоже лет 10 назад, правда в эксплуатацию кажется так и не запустили
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5k
Андрей Крылов 59 минут назад
Китайцы молодцы. Пытаются довести до коммерческого использования то. что ещё лет 40-50 назад в СССР опытно делали и даже строили опытные поезда и участки испытательные. Тогда это было реально, но дико дорого. Нынче много что подешевело и упростилось. Прогресс всё таки. Хотя и нынче есть много "граблей" и проблем в теме коммерческого использования. А автор - баран бестолковый. Не понимающий связь (точнее отсутствие оной) между системами на "магнитной подушке" и "воздушной". Ну вообще не рядом! Чел сам не понял о чём говорит и что постит!
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4k
Бу Час назад
Респект Китаю.
За какие то 20 лет превратились в передовую державу!
А мы за 20 лет только пропаганду научились штамповать и то отвратительного качества(
А когда то мечтали о звёздах!
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8k
ГородДомов Бу 37 минут назад
за какие такие 20 лет ?
.. Китай начал своё технологическое развитие с 1974 - 1976 годов . со строительства иностранных заводов на своей территории . ( дешёвая рабочая сила + не дорогая энергетика = недорогой конечный продукт !!! )
.. привлечение иностранных инвесторов, обучение персонала за их счёт . и т.д.
Результат сейчас весь мир видит .
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11k
робт ГородДомов 21 минуту назад
ну как какие
"путинские" естественно, что еще может быть в этих бошках
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10k
Иван Васильевич ГородДомов 11 минут назад
20 лет назад в России была всё ещё развитая промышленность, масса достаточно высокообразованного населения, научно-технический задел СССР, дешёвая энергетика и минимум четверть мировых природных ресурсов. Каковы результаты за это время в сравнении с Китаем?
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11k
робт Иван Васильевич 6 минут назад
"20 лет назад в России была всё ещё развитая промышленность"
АХАХАХАХА [мат]
упоротый
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13k
Ligov ГородДомов Минуту назад
Вы ошиблись лет на десять. Мао Цзэдун умер только 1976 году. При нем были иные приоритеты. Развитие Китая связано с Дэн Сяопином и если говорить в контексте вашей мысли, то экономическое развитие началось с середины 80-ых...
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