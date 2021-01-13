В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на воздушной подушке

В Китае и так между крупными городами ходят скоростные поезда, разгоняющиеся до 250 км/ч. Но китайцы останавливаться не намерены. Теперь они хотят опутать страну сетью дорог для магнитных поездов, которые будут развивать скорость до 620 км/ч.
В китайском городе Чэнду прошла торжественная презентация первого в мире прототипа поезда на магнитной подушке, использующего технологию высокотемпературной сверхпроводимости (HTC Maglev). Как уверяют инженеры, такой поезд сможет развивать скорость до 620 км/ч.
Прототип нового поезда прошел успешные испытания в Шанхае, а до этого - в Циндао. Сообщается, что он станет первым самым скоростным транспортным средством на расстояния до 1500 километров.
Пока новый поезд будет курсировать между Шанхаем и Пекином. Расстояние в 1200 километров поезд будет покрывать за 3,5 часа. Для сравнения: на самолете с учетом всех процедур оформления у пассажиров уходит 4,5 часа, на поезде же не более 5,5 часов.
Впрочем, Китай не намерен останавливаться только на линии Пекин-Шанхай. В ближайших планах руководства "Китайских железных дорог" обеспечить скоростное сообщения между другими крупными городами.
Впрочем, и поезда на магнитных подушках тоже не предел. Ранее китайская пресса писала, что следующим шагом для повышения скорости железнодорожного транспорта станут вакуумные поезда. Они смогут развивать скорость до 1500 км/ч благодаря магнитной левитации по трубе, из которой выкачан воздух. Скорость в 416 метров в секунду. Звучит фантастически.
Но испытания сверхзвукового поезда вот-вот начнутся - в апреле 2021 года. Причем здесь же, где сегодня, 13 января, прошла презентация прототипа магнитного поезда - на базе Юго-западного транспортного университета города Чэнду.
Пока доедешь, все карточки кредитные размагнитятся😂— Дед Пахом из Пахомовки (@DedPachom) January 13, 2021
Ух...ездили на его предшественнике в Шанхае...впечатляет очень!) жду открытия границ, чтобы опробовать этот теперь😉— 💚💙🤍 珍珠 🤍❤️🤍 (@heizhenzhu1) January 13, 2021
Источник:
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Интересно что будут слышать люди, когда поезд преодолеет сверхзвук?
Почему?
Да птичку жалко... или за державу обидно...
Всё остальное скопировано с немецкого "трансрапида" который фирма Siemens построила в Шанхае ещё 10 лет назад.
Или "на магнитной"?
Или, всё же "на воздушной", но в вакууме.
Автор, ты уж определись.
За какие то 20 лет превратились в передовую державу!
А мы за 20 лет только пропаганду научились штамповать и то отвратительного качества(
А когда то мечтали о звёздах!
.. Китай начал своё технологическое развитие с 1974 - 1976 годов . со строительства иностранных заводов на своей территории . ( дешёвая рабочая сила + не дорогая энергетика = недорогой конечный продукт !!! )
.. привлечение иностранных инвесторов, обучение персонала за их счёт . и т.д.
Результат сейчас весь мир видит .
АХАХАХАХА [мат] упоротый