Советник главы Бурятии по экономике рассказал притчу о говне

Похоже, изреченная мудрость, в которой чиновник обляпался по самые уши, была обращена ко всем его критикам. Пост пришлось удалить.
Советник главы Республики Бурятия по экономическим вопросам Алдар Бадмаев поделился со своими подписчиками в "Фейсбуке" мудрейшей притчей, какую только знавал мир - сказанием о говне и мудрецах.
Пост был опубликован несколько дней назад и почти сразу же Бадмаев его удалил. Видимо, прозрел - ведь главная мораль притчи - не реагировать на говно, а он, судя по всему, адресовал эту "мудрость" своим многочисленным критикам, которых решил сравнить с неприятной субстанцией. А себя чиновник, конечно же, ассоциирует с мудрецом, который отправился в
Сеть лес и наткнулся там на подписчиков говно.
Очевидно, эта притча не придумана Алдаром Бадмаевым - это продукт жизнедеятельности закрытых интернет-сообществ, которые были популярны в середине-конце нулевых в России. Но зачем советник по экономическим вопросам выбрал ее для иллюстрации своего отношения к некоторым личностям, не совсем понятно. Впрочем, говорят, простому человеку высоту замыслов гениального человека не понять...
И вообще странно, почему госслужащие для привлечения внимания часто выбирают такие "благоухающие" темы.
Источник:
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Теперь понимаю почему хотят запретить все эти ютубы, тик-токи, фейбуки и прочие твиттеры.
Потому что все больше людей могут видеть, что у власти дебилы. И связать наш уровень жизни с уровнем развития чиновников. Дебилы у власти = низкий уровень жизни.
Говно wins.