Советник главы Бурятии по экономике рассказал притчу о говне

Советник главы Республики Бурятия по экономическим вопросам Алдар Бадмаев поделился со своими подписчиками в "Фейсбуке" мудрейшей притчей, какую только знавал мир - сказанием о говне и мудрецах.

Пост был опубликован несколько дней назад и почти сразу же Бадмаев его удалил. Видимо, прозрел - ведь главная мораль притчи - не реагировать на говно, а он, судя по всему, адресовал эту "мудрость" своим многочисленным критикам, которых решил сравнить с неприятной субстанцией. А себя чиновник, конечно же, ассоциирует с мудрецом, который отправился в Сеть лес и наткнулся там на подписчиков говно.