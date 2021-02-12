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Советник главы Бурятии по экономике рассказал притчу о говне

Советник главы Бурятии по экономике рассказал притчу о говне (3 фото)

Автор:
12 февраля 2021 14:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бурятия   говно   курьез   мудрец   притча   чиновник   
1704
3

Похоже, изреченная мудрость, в которой чиновник обляпался по самые уши, была обращена ко всем его критикам. Пост пришлось удалить.

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Метки: бурятия   говно   курьез   мудрец   притча   чиновник   
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13  комментариев
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8k
harlamov 2 часа назад
Все таки они идиоты.
Теперь понимаю почему хотят запретить все эти ютубы, тик-токи, фейбуки и прочие твиттеры.
Потому что все больше людей могут видеть, что у власти дебилы. И связать наш уровень жизни с уровнем развития чиновников. Дебилы у власти = низкий уровень жизни.
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60k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Великий Кормчий 53 минуты назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
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40k
Andrey 55 минут назад
Да уж, он явно не мудрец...
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5k
klop Andrey 16 минут назад
С таким дэбилом как ты никто не сравнится
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12k
Kost Час назад
мб это реальная притча, от бабушки (коренная башкирка) в детстве не раз слышал: "не трожь говно, пахнуть будет", а это как раз часть большой притчи. ни интернетов, ни телевизоров у них в поселке в 80хх не было.
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11k
KOSTELLO Час назад
Прям Бурятский Курбангулы, судя по философскому подходу
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13k
Hairy. Час назад
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910
patrik1313 2 часа назад
А то, что говно не тонет мудрец не знал.
Говно wins.
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77
Роман Свиридов 2 часа назад
Не про Бурятию, но про 4-го мудреца из Питера
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35k
dima423 2 часа назад
И чего теперь? может вы еще думаете что чиновники бабочками срут?)) ...а насчет говна, можно и без притчи обойтись, ее полностью заменяет простая поговорка: не трогай говно - не воняет)
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5k
Серега 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что он намекает кое про кого, но того уже посадили.
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