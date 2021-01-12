Сотрудники частного детского сада толпой избили мать ребенка

Женщина пришла в администрацию частного заведения, за которое она платила 26 тысяч рублей в месяц. Заведующая детсадом уверила ее, что это все была вина агрессивной девочки, которая кусала и била других детей, и ее отчислили. Но у сына по-прежнему, с подозрительной регулярностью, появлялись новые травмы.

Мама попросила показать ей записи с камер наблюдения, но услышала в ответ отказ, дескать, они только для внутреннего пользования. После такого женщина зафиксировала побои ребенка и обратилась в полицию. Оказалось, что для принятия заявления нужно забрать копию договора с детским учреждением.

Когда она пришла за бумагой ее ждали повар, две воспитательницы и дочь заведующей, которая работает в детсаде юристом.