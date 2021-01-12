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Сотрудники частного детского сада толпой избили мать ребенка

Сотрудники частного детского сада толпой избили мать ребенка (1 фото)

Автор:
12 января 2021 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   детский сад   жить в россии   истории   нападение   новости   ребенок   
2928
1
В подмосковном городе Видное маму мальчика стали беспокоить регулярные ссадины и синяки на теле ее ребенка. С этим вопросом она пошла к заведующей частного детсада.

Источник:

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Метки: Россия   детский сад   жить в россии   истории   нападение   новости   ребенок   
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31  комментарий
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
Оказалось, что для принятия заявления нужно забрать копию договора с детским учреждением.

Договор составляется в двух экземплярах.
По одному каждой стороне.
Вы бы хоть в вопрос вникали, прежде чем такой пи.з.д.еж сочинять
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2k
Станислав 2 минуты назад
Чувствую запах п.и.з.д.е.ж.а
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9k
Sergey 2 минуты назад
Ну да, ну да. В саду просто решили себе еще и уголовку прикрутить ко всему прочему :)
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66
Yury Dudko 13 минут назад
Дело пахнет, пи.сд.еш.ом.
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18k
Шуруп Yury Dudko 9 минут назад
вроде не политика, зачем тебе это?
вроде не политика, зачем тебе это?
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66
Yury Dudko Шуруп 5 минут назад
Слыш лапоть, на х@р иди со своими кремлеботами.
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18k
Шуруп Yury Dudko 4 минуты назад
от лаптя и слышу! ))
(С)
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66
Yury Dudko Шуруп 2 минуты назад
Комменты почитай, долбаник...
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−128
Ведомый демонами. 55 минут назад
Вполне правдоподобно для страны, где в родительских чатах забивают стрелки, дерутся в поликлинике в очереди за анализы мочи и кала и избивают родственников усопшего, за то что они выбрали другое похоронное бюро.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−7
324
Миша Час назад
Надо было взять с собой 2 амбала и оператора с камерой, кто же так разбирается ))

Надо было взять с собой 2 амбала и оператора с камерой, кто же так разбирается ))
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11k
Денис Час назад
Ну во-первых договор всегда есть в нескольких экземплярах. Зачем ей нужен был та копия, которая в детсаде - хз. Вообще детсад имеет полное право свою копию ей не давать.
Во-вторых, ну допустим, ОК, похерила она свой экземпляр, пришла в сад, заходит в кабинет заведующей, а там...вот те ЧУДО Чудесное - прямо на столе, совершенно случайно лежит садиковская копия договора с ней. :)
Почему-то мне кажется, что агрессивная мамаша попыталась скрысить договор без согласия детсада.
Иначе зачем заведующей вообще доставать свою копию в присутствии этой мамаши? :)
В любом случае, у ребёнка травмы, кто-то должен ответить.
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11k
* Денис Час назад
Даже если так, надо вызывать полицию и сообщать о преступлении. А бить кого-либо толпой, это преступление. И сейчас, есть огромная вероятность, что садик огребет по полной. Ну если история реальная конечно.
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11k
Денис * Час назад
Полностью согласен. Надо сразу звонить ментам, потом в травму, снимать побои и т.п.
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3k
Алекс Таворотов Час назад
А меня жена на родительские собрания не пускает, боится что я их там всех побью...
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277
Константин Алекс Таворотов Час назад
Не только у тебя...
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1k
zenon Алекс Таворотов 54 минуты назад
Бить никого не нужно. Нужно ...бивать навсегда.
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283
Георгий Павлович Алекс Таворотов 18 минут назад
Потому что твой дитятка хороший, а учителя все плохие?
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4k
кот базилий 2 часа назад
Преступная группировка однозначно
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