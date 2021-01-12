Сотрудники частного детского сада толпой избили мать ребенка

В подмосковном городе Видное маму мальчика стали беспокоить регулярные ссадины и синяки на теле ее ребенка. С этим вопросом она пошла к заведующей частного детсада.
Женщина пришла в администрацию частного заведения, за которое она платила 26 тысяч рублей в месяц. Заведующая детсадом уверила ее, что это все была вина агрессивной девочки, которая кусала и била других детей, и ее отчислили. Но у сына по-прежнему, с подозрительной регулярностью, появлялись новые травмы.
Мама попросила показать ей записи с камер наблюдения, но услышала в ответ отказ, дескать, они только для внутреннего пользования. После такого женщина зафиксировала побои ребенка и обратилась в полицию. Оказалось, что для принятия заявления нужно забрать копию договора с детским учреждением.
Когда она пришла за бумагой ее ждали повар, две воспитательницы и дочь заведующей, которая работает в детсаде юристом.
Мама попросила показать ей записи с камер наблюдения, но услышала в ответ отказ, дескать, они только для внутреннего пользования. После такого женщина зафиксировала побои ребенка и обратилась в полицию. Оказалось, что для принятия заявления нужно забрать копию договора с детским учреждением.
Когда она пришла за бумагой ее ждали повар, две воспитательницы и дочь заведующей, которая работает в детсаде юристом.
"Ко мне подошла ее дочь-юрист и попыталась схватить остальные документы со стола. Дальше вскакивает заведующая и накидывается на меня. Она разворачивает меня за руку с такой силой, что от куртки был оторван рукав. Они с дочерью начинают выдирать у меня документы, отрывают мне ногти от пальцев, хватают меня за шею, волосы, плечи, бьют не по-детски" - рассказала пострадавшая.
Она сделала попытку записать происходящее на диктофон, но сотрудники не выпускали ее из здания, пока она не стерла записи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Она сделала попытку записать происходящее на диктофон, но сотрудники не выпускали ее из здания, пока она не стерла записи.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Договор составляется в двух экземплярах.
По одному каждой стороне.
Вы бы хоть в вопрос вникали, прежде чем такой пи.з.д.еж сочинять
Если так, то вероятно Вам стоит пересмотреть свой подход к заключению сделок и работе с документами :)
(С)
Во-вторых, ну допустим, ОК, похерила она свой экземпляр, пришла в сад, заходит в кабинет заведующей, а там...вот те ЧУДО Чудесное - прямо на столе, совершенно случайно лежит садиковская копия договора с ней. :)
Почему-то мне кажется, что агрессивная мамаша попыталась скрысить договор без согласия детсада.
Иначе зачем заведующей вообще доставать свою копию в присутствии этой мамаши? :)
В любом случае, у ребёнка травмы, кто-то должен ответить.