Мавзолей Августа откроется после 14 лет реставрации

Гигантский мавзолей, построенный для римского императора Октавиана Августа 2000 лет назад, за прошедшие столетия использовался и как крепость, и как арена для боя быков, и даже как концертный зал. В 2006 году правительство Италии начало его реставрацию, которая обошлась в $12,5 миллионов. И вот с 1 марта 2021 года мавзолей Августа откроется для публичных посещений.
Мавзолей, построенный в 28 году до н.э. императором Рима Октавианом Августом для себя и своих потомков, будет открыт для публики после реставрации. Древняя гробница, возвышающаяся на Марсовом поле, в историческом центре Вечного города, долгие столетия была местом проведения оргий поздних римских правителей, фортификационным сооружением и ареной для боя быков. Многие годы мавзолей лежал в руинах.
×
Мавзолей несколько раз грабили и разрушали, в начале ХХ века в нем открыли концертный зал, который был закрыт по приказу Бенито Муссолини, решившего возродить древний памятник во всем его великолепии. Но диктатор так и не приступил к реставрации, и мавзолей пришел в упадок. Лишь в 2006 власти Рима приступили к его восстановлению. Работы продолжались 14 лет и обошлись в $12,25 миллиона долларов.
Недавно мэр Рима Вирджиния Раджи объявила, что мавзолей откроется для посетителей уже 1 марта, и до 21 апреля, дня рождения Рима, вход в него будет бесплатным. "Это исторический момент, - говорит Вирджиния Раджи. - Восстановление и открытие такого памятника - это сигнал надежды для всех нас, кого пандемия погрузила в отчаяние и неуверенность. Мы должны работать ради будущего, поддерживая наши традиции".
Финансирование реставрации взяли на себя власти Рима и Министерство культуры Италии. Также знавительный благотворительный взнос сделала крупная итальянская телекоммуникационная компания TIM.
Мавзолей Августа расположился недалеко от виа де Рипетта. Помимо останков Августа, здесь покоятся останки императоров Веспасиана, Нерона и Тиберия, о чем говорят мраморные таблички на стенах. Когда был построен мавзолей, Августу было 35 лет, и он только что разгромил флот Антония и Клеопатры в битве при Акциуме, став единоличным лидером Римской империи.
Диаметр мавзолея- около 90 метров, высота - 42 метра. Как утверждают историки, именно эта постройка вдохновляла создателей Мавзолея Александра Великого в египетской Александрии.
Диаметр мавзолея- около 90 метров, высота - 42 метра. Как утверждают историки, именно эта постройка вдохновляла создателей Мавзолея Александра Великого в египетской Александрии.
В центре строения располагаются камеры, где были похоронены члены семьи императора. По предположениям экспертов, останки самого Августа захоронены в самой дальней камере внутренней части мавзолея. Проход к камерам - по узкому коридору, который начинается от входной группы с двумя массивными колоннами из розового гранита, которая выходит на пьяцца дель Эскулино.
Оригинальный мрамор, которым был облицован мавзолей, и гигантская статуя Августа на его вершне давно исчезли, но посетители смогут полюбоваться ими в рамках виртуального тура с дополненной реальностью.
Оригинальный мрамор, которым был облицован мавзолей, и гигантская статуя Августа на его вершне давно исчезли, но посетители смогут полюбоваться ими в рамках виртуального тура с дополненной реальностью.
Октавиан Август стал первым императором Рима, трансформировавшим страну из республики в империю после убийства Юлия Цезаря - двоюродного деда и названного отца Августа.
Октавиан родился в 63г. до н.э. и был усыновлен Цезарем в 44 г.дон.э. В 26 г.до н.э. Сенат добавил к его имени новое - Август, что означало "благородный". Октавиан правил империей 40 лет и умер в 14г.н.э. Ему принадлежат слова: "Я принял Рим глиняным, а оставляю его мраморным".
Октавиан родился в 63г. до н.э. и был усыновлен Цезарем в 44 г.дон.э. В 26 г.до н.э. Сенат добавил к его имени новое - Август, что означало "благородный". Октавиан правил империей 40 лет и умер в 14г.н.э. Ему принадлежат слова: "Я принял Рим глиняным, а оставляю его мраморным".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Под что, оказывается, только не берут залог банки! Кредит под майнинговую ферму, оленей и сыр
- Египетские археологи нашли гробницу возрастом 4400 лет
- Отличный бизнес-план: собрал с друзей и знакомых 100 млн на айфоны и пропал
- Турецкий археолог нашел на дне озера развалины легендарного собора
- Ответив на телефонный звонок, омич разом лишился всех сбережений
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...