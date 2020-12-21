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Мавзолей Августа откроется после 14 лет реставрации

Мавзолей Августа откроется после 14 лет реставрации (8 фото)

Автор:
21 декабря 2020 13:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Октавиан Август   древний рим   история   мавзолей   новости   памятник истории   реставрация   
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Гигантский мавзолей, построенный для римского императора Октавиана Августа 2000 лет назад, за прошедшие столетия использовался и как крепость, и как арена для боя быков, и даже как концертный зал. В 2006 году правительство Италии начало его реставрацию, которая обошлась в $12,5 миллионов. И вот с 1 марта 2021 года мавзолей Августа откроется для публичных посещений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Октавиан Август   древний рим   история   мавзолей   новости   памятник истории   реставрация   
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Егор Час назад
Стесняюсь спросить: это фотографии до реставрации или после?
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