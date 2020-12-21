Мавзолей Августа откроется после 14 лет реставрации

Мавзолей несколько раз грабили и разрушали, в начале ХХ века в нем открыли концертный зал, который был закрыт по приказу Бенито Муссолини, решившего возродить древний памятник во всем его великолепии. Но диктатор так и не приступил к реставрации, и мавзолей пришел в упадок. Лишь в 2006 власти Рима приступили к его восстановлению. Работы продолжались 14 лет и обошлись в $12,25 миллиона долларов.