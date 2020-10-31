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Два мира, две реальности

Два мира, две реальности (30 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дети Мира   Угур Галленкус   два мира   стамбул   такая разная жизнь   фото   фотоколлажи   фотопроект   
1523
30
Фотохудожник из Стамбула Угур Галленкус в своем фотопроекте напоминает о том, что во многих уголках планеты дети отчаянно нуждаются в помощи. Он создает фотоколлажи, объединяя в них благополучную реальность детей из развитых стран - и реальность тех, чья судьба оказалась невыносимо тяжелой, напоминая цивилизованному миру о том, что рядом с ним существует другая реальность - темная и мрачная.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дети Мира   Угур Галленкус   два мира   стамбул   такая разная жизнь   фото   фотоколлажи   фотопроект   
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27k
parallax Час назад
Что будет, если накормить тысячу голодных негров?
Будет сто тысяч голодных негров.

Как показала практика, кормление бедных стран оборачивается ещё большими проблемами. При чём не только в самих нищих странах, но и в кормящих. Потоки голодных беженцев уже оккупировали Европу и реально грозят её существованию как развитой цивилизации.
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1k
Алексей Минуту назад
Голодные негритята, малолетние секс-работницы в борделях... Прям "ебу и плачу.."

Голодные негритята, малолетние секс-работницы в борделях... Прям "ебу и плачу.."
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1k
kapa1 2 минуты назад
Детей все равно жалко. У большинства из них просто нет выбора.
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57
iKrek 11 минут назад
Фотографии очень хорошо показывают, что хорошо там где черных нет.
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1k
Алексей iKrek 6 минут назад
В США в общем-то неплохо...
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10k
Кот 15 минут назад
Хорошая попытка,но ... ничего не шевельнулось и никакого сочувствия не вызвало. Может, потому что еще со времен СССР меня уже изрядно подзадолбали лозунги типа "Поможем голодающим детям Африки!", (и последующие переводы части зарплаты во всякие разные "Фонды мира) "а, может, просто понимание того, что на картинках - две абсолютно разные цивилизации, которым лучше вообще никак не пересекаться и не знать о существовании друг друга. И посыл автора вполне себе понятен - попытка объединить на одной картинке детей из разных цивилизаций (они как бэ ничем ни отличаются - "дети везде дети", ога, ога), но это просто попытка манипуляции! Калось бы, создай им подходящие условия, прекрати войны, дай им образование и медпомощь - и вот, произойдет цивилизационный скачок, и они превратятся в таких же благополучных европейцев (ну, или почти...
). Но что то нет, не выходит... Тонны гуманитарной помощи, миллиарды потраченных долларов, тысячи открытых школ. культурных центров и миссий это подтверждает. Результат - ноль. Такие замечательные бедные детишки подрастают и... продолжают социо-культурные коды, которые передали им их родители. То есть берут в руки Калашников, вступают в группировку и идут воевать с соседним племенем/народностью, устраивать этнические и религиозные чистки, насиловать отрубать руки и головы. забивать камнями. Просто надо понимать, что на планете одновременно существуют несколько разных цивилизаций, которым вообще не стоит пересекаться никак. Лучшее, что Белая Цивилизация может сделать для других, где эволюция остановилась - это не поставлять туда гуманитарку и не пытаться как-то приподнять их до своего уровня, а просто не лезть туда совсем. ..
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144
Серг Кот 8 минут назад
Причину надо исправлять а не следствие.
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6k
Акакий 17 минут назад
я смотрю у нас популярны посты со всяких помоек) где хуже чем у нас.
доллар перевалил за 80 - не нойте, там еще хуже живут)
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5k
Garpia121 18 минут назад
И при всем при этом, все эти дети родились уже во время голода , войн, и других катастроф. У голодных людей под бомбежками есть желание секса, и есть желание и возможность рожать. А у нас полно мечтающих о ребенке годами, но не имеющих возможности по здоровью. Так кого надо спасать?
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6k
Вася 22 минуты назад
молодой СССР после революции и гражданской войны был разрушен, то же, что на фото "нищеты", сотни народностей всяких разных религий - но железной волей был дан курс на развитие, и страна за 20 лет вошла в топ развитых экономик, прошла ВОВ, победила, и ещё за более короткий срок восстановилась ! А эти ещё сотни лет будут ныть и обвинять сэшэа, масонов и марсиан в том, что им мешают стать сингапуром или швейцарией
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4k
Ф Ив 23 минуты назад
Я извиняюсь, ну а кто виноват этим странам, что они не строят у себя ничего, а только и делают что воюют? взять хотя бы Китай, тоже ведь стартовал с не самых лучших позиций и успехи колоссальные.
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64
leonid zilb 24 минуты назад
в африке можно собирать 3-4 урожая в год!!!! Так может надо сеять а не рассказывать о том как плохо. Первое необходимо закрыть ВСЕ программы помощи африке и тогда не будет африканских дерьмозащитников.
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12k
Hairy. Полчаса назад
Автору, с его толерастией желаю нескучного путешествия с эротическим уклоном в известном направлении. Может быть это манипулирование общественным сознанием и прокатило бы лет 30-40 назад, в спокойных еще Европе и СССР , но никак не сейчас. Обезьянам нужны ветки, лианы и бананы, и пожалуй хватит на этом.
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94
Павел Евгеньевич Полчаса назад
у темнокожих всегда все хреново...
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473
X Æ A-12 45 минут назад
Автор пригласи этих негров и арабов пожить к себе домой.
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676
Oldman 46 минут назад
Коллажи интересные, ситуация страшная.....
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64
leonid zilb Oldman 23 минуты назад
страшная где? Там где теперь все эти голодные? где отрезают головы вместо того чтобы работать!
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64
leonid zilb 51 минуту назад
больше всего мне понравилось вот это
30-летний Салем Сауди из сектора Газа моет дочку и племянницу в ванне - единственном, что осталось от их дома после израильского авиаудара.
Если бы салем и его друзья потратилт бы миллиарды!!!! долларов получаемые газой на детей а не производство ракет которыми они обстреливают других детей то у них был бы дом и ванна в нем.
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4k
Макаров Александр 53 минуты назад
Да что тут о разных странах говорить, если в одной стране, в одном городе, и даже, на одной улице могут соседствовать нищета и роскошь, горе и счастье.
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15k
scorpick Макаров Александр Полчаса назад
Крепись.
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4k
Макаров Александр scorpick 16 минут назад
Спб. Держусь пока.
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Комментарий удален
−27
Князь Курбский Час назад
Дети у людей. А это детёныши.
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917
Шурман 2 часа назад
Спонсор показа !!
Спонсор показа !!
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