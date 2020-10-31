Два мира, две реальности

Фотохудожник из Стамбула Угур Галленкус в своем фотопроекте напоминает о том, что во многих уголках планеты дети отчаянно нуждаются в помощи. Он создает фотоколлажи, объединяя в них благополучную реальность детей из развитых стран - и реальность тех, чья судьба оказалась невыносимо тяжелой, напоминая цивилизованному миру о том, что рядом с ним существует другая реальность - темная и мрачная.
Шайле 15 лет, она секс-работница. Мачеха издевалась над ней, и она, сбежав из дома, попыталась добраться до своей тети, которая жила в Дакке, столице Бангладеш. По дороге ее похитили, и она оказалась в борделе. "Если бы хоть кто-то тогда помог мне, моя жизнь не превратилась бы в ад", - говорит она.
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В 2017 году, после межнационального конфликта, тысячи представителей малого народа рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш. 60% из них составляли дети. Многим из них довелось увидеть, как сжигают их дома и убивают их родителей.
30-летний Салем Сауди из сектора Газа моет дочку и племянницу в ванне - единственном, что осталось от их дома после израильского авиаудара.
2015 год. Сирийские школьники из города Айн-аль-Араб пробираются в школу после кровопролитного сражения за город, из которого сирийская армия с союзниками с боями выбила силы ИГИЛ.
Мальчик-солдат из Южного Судана. В ходе гражданской войны тысячи детей Южного Судана оказались в рядах вооруженных группировок.
Дети - работники кирпичной фабрики в Фатуллахе, Бангладеш. За каждую 1000 перенесенных кирпичей, они получают эквивалент $0,9 (около 65 рублей).
Мать с ребенком оказались среди 720 000 представителей народа рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш.
Отец дежурит у кровати своего сына в городе Мора, Камерун. Чаще всего дети в африканских странах попадают в больницу из-за малярии, дизентерии или недостаточного питания.
Десять афганских детей из одной семьи по дороге из школы нашли минометную мину. Не зная, что это, они отнесли ее домой - показать старшим. Мина взорвалась. Трое детей и взрослые погибли, каждый из оставшихся семерых потерял по одной конечности.
Палестинские дети ждут прибытия машины с питьевой водой в лагере беженцев Дэр-аль-Балах, 2014 год.
Женщина-рохинджа с ребенком на моторной лодки только что высадилась у побережья Бангладеш.
Сирийские дети играют с шариками на развалинах Джобара, восточного пригорода Дамаска. апрель, 2016 год.
Пакистанские девочки учатся в школе, на которую уже дважды нападали солдаты Талибана. 2014 год.
Юная иракская беженка в лагере беженцев Дибага недалеко от Мосула. Лагерь несколько раз был обстрелян войсками ИГИЛ.
Ребенок с лихорадкой Денге держит за руку врача в госпитале города Джалозай, Пакистан, 2012 год.
Недоношенный ребенок, спасенный медиками из организации "Врачи без границ" в городе Хаджах, Йемен, где MSF уже много лет оказывает помощь роженицам в специально оборудованном организацией роддоме.
В 2015 году, во время эпидемии Эболы, организация "Врачи без границ" развернула в Монровии, столице Либерии, детский госпиталь. Он до сих пор работает, оказывая помощь детям с различными заболеваниями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Будет сто тысяч голодных негров.
Как показала практика, кормление бедных стран оборачивается ещё большими проблемами. При чём не только в самих нищих странах, но и в кормящих. Потоки голодных беженцев уже оккупировали Европу и реально грозят её существованию как развитой цивилизации.
доллар перевалил за 80 - не нойте, там еще хуже живут)
30-летний Салем Сауди из сектора Газа моет дочку и племянницу в ванне - единственном, что осталось от их дома после израильского авиаудара.
Если бы салем и его друзья потратилт бы миллиарды!!!! долларов получаемые газой на детей а не производство ракет которыми они обстреливают других детей то у них был бы дом и ванна в нем.