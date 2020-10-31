Два мира, две реальности

Шайле 15 лет, она секс-работница. Мачеха издевалась над ней, и она, сбежав из дома, попыталась добраться до своей тети, которая жила в Дакке, столице Бангладеш. По дороге ее похитили, и она оказалась в борделе. "Если бы хоть кто-то тогда помог мне, моя жизнь не превратилась бы в ад", - говорит она.