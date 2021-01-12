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Источник:
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Понравилось19
На самом деле в том выступлении 31 декабря 1999 года он сказал "Я ухожу. Я сделал всё, что мог", и если "я ухожу" прозвучало в том выступлении несколько раз, то "я устал" - ни разу ...