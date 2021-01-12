Рейнир — один из опаснейших вулканов планеты, расположенный в Вашингтоне

Извержение также вызовет проблемы от Ванкувера до Сан-Франциско из-за огромного количества пепла, который попадёт в атмосферу.

То что вулкан проснётся не вызывает сомнений у вулканологов, но точную дату они назвать не могут.

Рейнир расположен в районе, который является частью восточного края Тихоокеанского огненного кольца.