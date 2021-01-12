Рейнир — один из опаснейших вулканов планеты, расположенный в Вашингтоне

Рейнир относится к декадным вулканам, одному из шестнадцати вулканов планеты, представляющих опасность для людей.
Вулкан находится в 88 км от города Сиэтл, одного из крупнейших городов западного побережья США.
Рейнир — относится к категории спящих стратовулканов. Извержения фиксировались в 1858, 1870, 1879, 1882 и 1894 гг.
Если извержение произойдёт в ближайшие несколько лет, то в зоне поражения окажется порядка 150 000 человек.
Вулкан и прилегающая территория имеет статус национального парка Маунт-Рейнир. Площадь парка составляет 953,5 км².
Абсолютная высота составляет 4392 м, а относительная высота 4030 м.
Гора Рейнир занимает третье место среди 128 самых выдающихся горных вершин США.
Извержение также вызовет проблемы от Ванкувера до Сан-Франциско из-за огромного количества пепла, который попадёт в атмосферу.
То что вулкан проснётся не вызывает сомнений у вулканологов, но точную дату они назвать не могут.
Рейнир расположен в районе, который является частью восточного края Тихоокеанского огненного кольца.
Источник:
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Наверно, карма...