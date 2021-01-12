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Рейнир — один из опаснейших вулканов планеты, расположенный в Вашингтоне

Рейнир — один из опаснейших вулканов планеты, расположенный в Вашингтоне (8 фото)

Автор:
12 января 2021 11:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Рейнир   вулканы США   вулканы Северной Америки   стратовулканы   стратовулканы США   сша   штат Вашингтон   
767
8

Рейнир относится к декадным вулканам, одному из шестнадцати вулканов планеты, представляющих опасность для людей.

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Метки: Рейнир   вулканы США   вулканы Северной Америки   стратовулканы   стратовулканы США   сша   штат Вашингтон   
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4  комментария
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5k
Игорь 9 минут назад
когда?
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11k
Денис 9 минут назад
Наверное будет как-то так...
Ссылка www.youtube.com
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13k
Габит Калыков 10 минут назад
Мало им Йеллоустоуна! Тут еще одна напасть. И вообще, им не повезло. Как нападают инопланетяне или катаклизмы, все пендосы страдают.
Наверно, карма...
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512
Rozario 13 минут назад
REN TV ?
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