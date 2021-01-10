Советские мультфильмы в Ultra HD, улучшенные с помощью нейросетей

Чебоксарец Павел Карлин улучшает с помощью нейросетей мультфильмы, клипы и не только. Результаты работы он опубликовывает на своем YouTube-канале.
— Нет, в этом нет ничего особенно, я просто опытный пользователь ПК, — просит Павел воздержаться от завышенных ожиданий. Он использует готовую нейросеть (ее написал не он) и «монтажку» Premiere Pro. Процесс трудоемкий: на один 10-минутный мультик ушло дня два, например.
Эти работы в некотором смысле — тоже последствия коронавируса:
— Во время пандемии появилось больше свободного времени, в которое я занял своим хобби — попыткой восстановления старого контента в домашних условиях, — рассказывает Павел.
Эти работы в некотором смысле — тоже последствия коронавируса:
— Во время пандемии появилось больше свободного времени, в которое я занял своим хобби — попыткой восстановления старого контента в домашних условиях, — рассказывает Павел.
— На самом деле владельцы исходных плëнок этого контента могут сделать это намного лучше, банально оцифровав их. Однако они этого не делают в силу разных причин, поэтому я пытаюсь дать альтернативу потенциальным зрителям. Этот контент на ютубе не монетизируется из-за авторских прав, и работаю я на чистом энтузиазме.
— Получается с переменным успехом. Какие-то ролики выходят замечательно, другие не очень, всë зависит от качества исходника. Я пока экспериментирую, т. к. каждому видео нужен индивидуальный подход, — рассказывает Павел.
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Метки: Жил был пес видео мультик мультфильм нейросеть
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