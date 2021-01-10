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Советские мультфильмы в Ultra HD, улучшенные с помощью нейросетей

Советские мультфильмы в Ultra HD, улучшенные с помощью нейросетей (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 января 2021 12:54
Метки: Жил был пес   видео   мультик   мультфильм   нейросеть   
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Чебоксарец Павел Карлин улучшает с помощью нейросетей мультфильмы, клипы и не только. Результаты работы он опубликовывает на своем YouTube-канале.

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Метки: Жил был пес   видео   мультик   мультфильм   нейросеть   
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−25
Dima_llebedev 58 минут назад
Глаз радуется, не то, что современные мультики!
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43k
Daniel Rumiantsev 20 минут назад
снег положил себе в 1080.
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Олег

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