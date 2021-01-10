Советские мультфильмы в Ultra HD, улучшенные с помощью нейросетей

— Нет, в этом нет ничего особенно, я просто опытный пользователь ПК, — просит Павел воздержаться от завышенных ожиданий. Он использует готовую нейросеть (ее написал не он) и «монтажку» Premiere Pro. Процесс трудоемкий: на один 10-минутный мультик ушло дня два, например.



Эти работы в некотором смысле — тоже последствия коронавируса:



— Во время пандемии появилось больше свободного времени, в которое я занял своим хобби — попыткой восстановления старого контента в домашних условиях, — рассказывает Павел.