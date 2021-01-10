Шпионская история - жучки в копировальных аппаратах СССР

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной бури увеличилось до четырёх человек Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной... Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии Невероятные фотографии нашей планеты от НАСА Невероятные фотографии нашей планеты от НАСА Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда... "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на... 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они 15 известнейших мемов с неизвестными героями: кто они Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки 10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной 10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гифки Гифки WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» Гифки Гифки 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации? Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации? «Ермак» - первый арктический ледокол «Ермак» - первый арктический ледокол
Шпионская история - жучки в копировальных аппаратах СССР

Шпионская история - жучки в копировальных аппаратах СССР (5 фото)

Автор:
10 января 2021 09:39
Метки: СССР   жучки   копировальная техника   цру   
848
5
В советские времена банальное копирование на «ксероксах» было опутано частоколом особых спецжурналов учета, книг допуска и разрешений. И потому справедливо решив, что любое копирование в СССР – это всегда огромная тайна, западные спецслужбы не смогли устоять перед соблазном «провертеть дырку в этом заборе».
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   жучки   копировальная техника   цру   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
400
Борис 2 часа назад
Шпионская история - жучки в копировальных аппаратах СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Волк 57 минут назад
Когда я читал документы слитые Сноуденом документы, используемые технологии слежки мне показались фантастикой. Наверное, примерно такой-же фантастикой в 70-ых были шпионские модемы работающие по радиоканалу. Кстати, первые модемы для ПК появились как раз после этой истории, возможно именно шпионаж толкнул вперед науку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn Час назад
Обычная работа спецслужб. Наши наверняка работали не хуже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 2 часа назад
Да кому это сейчас интересно!?
Анекдотические усилия Совдепии по сохранению секретности копирования - вместо изготовления своих общедоступных копировальных машин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Броненосец Потелкам Izrin Maria 2 часа назад
А зачем ?
Нам десятки тысяч танков нужно было успеть наклепать......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria Броненосец Потелкам 54 минуты назад
Сейчас смешно, а раньше было грустно.
В отделе, где делали "синьки", по коридору шагал АВТОМАТЧИК!
Штатный, ...ля, сотрудник! С жалованием, довольствием, служебной жилплощадью и досрочной пенсией. Идтотизм чистой воды!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Девушки СССР в купальниках Девушки СССР в купальниках 15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию 15 давно покрывшихся пылью вещей из СССР, навевающих ностальгию Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа Почему вплоть до 1952 года СССР игнорировал Олимпиады? Почему вплоть до 1952 года СССР игнорировал Олимпиады?
Похабыч

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48353



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Память детства
2
129
Память детства
8 кассетных магнитол из СССР 1970-х
0
20
8 кассетных магнитол из СССР 1970-х
﻿
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#животные#сша#приколы#Россия#позитив#девушки#кино#птицы#художник
#интересно#СССР#факты#прикольные#космос#подборка#интересные факты#красиво#смешные#собака
#фото#история#картинки#прикол#настроение#великобритания#истории#люди#на различный вкус#природа

На что жалуетесь?

Вернуться