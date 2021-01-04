Какой год, такие и снеговики: 20 примеров народного креатива

Попрощались мы с 2020-м, но память-то никуда не денешь. А ту еще и снег выпал. И давай народ свои эмоции проявлять в снежном творчестве, вспоминая было и надеясь на будущее...
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