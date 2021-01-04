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Какой год, такие и снеговики: 20 примеров народного креатива

Какой год, такие и снеговики: 20 примеров народного креатива (21 фото)

Автор:
04 января 2021 14:40
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   Скульптуры   Юмор   креатив   снег   снеговики   события   
1351
21

Попрощались мы с 2020-м, но память-то никуда не денешь. А ту еще и снег выпал. И давай народ свои эмоции проявлять в снежном творчестве, вспоминая было и надеясь на будущее...

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Метки: 2020   Скульптуры   Юмор   креатив   снег   снеговики   события   
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Egoro Час назад
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Е-Лена 2 часа назад
Думаю, вполне можно было найти множество красивейших снежных скульптур.
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