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На Байкале заметили необычные сталактиты

На Байкале заметили необычные сталактиты (4 фото)

Автор:
09 января 2021 11:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: байкал   пещера   природа   сталактиты   
164
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На острове Малый Колтыгей, который находится на территории Забайкальского Национального парка, туристы обнаружили сталактиты из льда, похожие на хвойные лапы.

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Метки: байкал   пещера   природа   сталактиты   
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