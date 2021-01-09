На Байкале заметили необычные сталактиты

На острове Малый Колтыгей, который находится на территории Забайкальского Национального парка, туристы обнаружили сталактиты из льда, похожие на хвойные лапы.
Фотографиями Николая Маковеева поделились в соцсетях сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». «Удивительная и в чём-то рождественская структура», — написали они.
Малый Колтыгей, известный также как остров Голый, расположен в Забайкальском национальном парке в центральной части Чивыркуйского залива на Байкале. Скалистый, почти лишенный леса остров весной и летом становится приютом для бакланов и чаек, а в зимнее время поражает красотой гротов с наплесками и сосульками. Лед из-за своей плотности и структуры приобретает здесь неповторимый бирюзовый оттенок.
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Метки: байкал пещера природа сталактиты
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