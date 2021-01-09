На Байкале заметили необычные сталактиты

Малый Колтыгей, известный также как остров Голый, расположен в Забайкальском национальном парке в центральной части Чивыркуйского залива на Байкале. Скалистый, почти лишенный леса остров весной и летом становится приютом для бакланов и чаек, а в зимнее время поражает красотой гротов с наплесками и сосульками. Лед из-за своей плотности и структуры приобретает здесь неповторимый бирюзовый оттенок.