Как прекрасен этот край!

Я сегодня покажу вам красоту, которая рядом с нами, красоту Южного Урала. Я очень часто там бываю, и у меня очень много друзей которые там живут. В каждый мой приезд мне показывают что-то новое , и порой кажется, что этот край может вечно удивлять своей красотой. Итак давайте полюбуемся видами...