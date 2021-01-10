Как прекрасен этот край!

Я сегодня покажу вам красоту, которая рядом с нами, красоту Южного Урала. Я очень часто там бываю, и у меня очень много друзей которые там живут. В каждый мой приезд мне показывают что-то новое , и порой кажется, что этот край может вечно удивлять своей красотой. Итак давайте полюбуемся видами...
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Я думаю вы получили эстетическое наслаждение от просмотра такой красоты...
Фото из свободного доступа
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Метки: Южный Урал интересно природа
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