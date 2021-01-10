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Как прекрасен этот край!

Как прекрасен этот край! (20 фото)

Автор:
10 января 2021 13:21
Сообщество : Путешествия
Метки: Южный Урал   интересно   природа   
529
20

Я сегодня покажу вам красоту, которая рядом с нами, красоту Южного Урала. Я очень часто там бываю, и у меня очень много друзей которые там живут. В каждый мой приезд мне показывают что-то новое , и порой кажется, что этот край может вечно удивлять своей красотой. Итак давайте полюбуемся видами...

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Метки: Южный Урал   интересно   природа   
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hebpat Час назад
откуда на верхнеуральском тракте древнеримская дрога
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