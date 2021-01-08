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Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой

Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой (4 фото)

Автор:
08 января 2021 22:37
Сообщество : Военное
Метки: Жизнь замечательных людей   СССР   история   
915
4
Не имя красит человека, а человек имя.

Источник:

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Метки: Жизнь замечательных людей   СССР   история   
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3  комментария
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Prostovopros 3 часа назад
У Великого человека биография и дела, коих на всю современную армию хватит. А вот неблагодарные потомки постят про него такую вот куйню.
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1k
satra 2 часа назад
Жуков, Конев, Берзарин, Катуков, Лелюшенко, Рыбалко, Богданов, Кузнецов, Перхорович, Чуйков - цвет нашего генералитета, бравшего Берлин в 1945.
Легенды.
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