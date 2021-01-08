Почему подчиненные за глаза называли маршала Рыбалко матерной кличкой

Для руководства этим странным подразделением, получившим название Алтайская Армия, ГРУ (или, как оно тогда называлось, Разведуправ) отправило комбрига Ади Каримовича Маликова, И.Ф. Куца, М.М. Шаймуратова, В.Т. Обухова. Это были чистой воды разведчики. Для воинского же командования был выбран Павел Семенович Рыбалко – бравый и преданный Советской власти вояка. Кавалерист, командир эскадрона и полка, одновременно совмещающий должность комиссара. Начинал службу рядовым в Первую мировую войну, осаждал Перемышль, участвовал в Брусиловском прорыве. После революции один из первых вступил в Красную Армию, командовал партизанским отрядом, а затем эскадроном и даже кавалерийской бригадой. Воевал почти со всеми врагами – с немцами, Петлюрой, Деникиным, поляками и прочими.



Смелый был человек не только с врагами, но и начальству резал правду матку. Во время ВОВ осмеливался перечить и возражать самому Сталину. Но в то же время Рыбалко был резким, конфликтным и не всегда корректным. Проще сказать, грубиян. Это с ним и сыграло плохую шутку. Собираясь в Синьцзян и оформляя «липовые» документы на китайскую фамилию, он повздорил с одним из офицеров Разведуправления. Тот, мелкий армейский чинуша, не имея возможности ответить старшему по званию, решил отомстить Рыбалко по-своему. Оформил документы на неблагозвучное для русского уха имя Фу Дзи Х@й. Когда будущий маршал увидел, как его окрестили, устроил скандал и даже пытался набить морду штабному клерку. Тот умело оправдывался: мол, это нормальное китайское имя, в переводе именно так должна звучать фамилия Рыбаков или Рыбалко, а у монголов и уйгур это вообще означает «уважаемый, мудрый воин».

Знатоков китайского языка тогда в разведке было мало, да и времени оставалось в обрез, поэтому Рыбалко, плюнув, ругаясь и часто упоминая свою новую фамилию, отправился в Синьцзян. Воевал он там храбро и умело. Объединившись с белогвардейскими частями, Алтайская армия разгромила повстанцев под Урумчи. Здесь впервые были применены новые советские бронемашины. В течение нескольких месяцев НКВДшно-белогвардеско-китайская армия задавила восстание по всей провинции. Рыбалко, оставаясь советником и начальником штаба, создал и обучил из белых казаков кавалерийскую дивизию под командованием генерала Вахметьева для поддержания порядка в регионе. За заслуги получил от Шэн Шицая звание «русского генерала на китайской службе» и орден из чистого золота величиной с блюдце. Впрочем, орден конфисковали на Алма-атинской таможне. Местные жители и даже враги тоже уважали будущего маршала и его фамилию. Не наврал значит штабной переводчик, Фу Дзи Х@й – «отважный, мудрый воин»



История с неприличной фамилией получила широкую огласку. Конечно, не в газетах и официальных документах, а в армейском фольклоре. На офицерских застольях с водочкой и анекдотами байка про Рыбалко Фу Дзи Х@я имела шумный и веселый успех.



После Синьцзяна Рыбалко из кавалеристов переквалифицировался в военные дипломаты, сиречь разведчики. Был военным атташе в Польше и Китае. Великую войну встретил, находясь в распоряжение Разведуправления. Танкистом стал случайно. Командовал разведкой в 5-й Танковой армии, а после разгрома и гибели командующего Лизюкова, как самый старший по званию, взял командование на себя и вывел войска из окружения. Его успехи заметили и стали использовать для восстановления и приведения в порядок частей потерявших боеспособность. В 1943 его вообще назначили командовать 3-й гвардейской танковой армией. С ней он и прошел всю войну. Умело воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев. Именно его армия спасла Львов от разрушения. Дошел до Берлина. Войну закончил, с танками ворвавшись в Прагу. Дважды награжден Звездой Героя.



Но всю жизнь его преследовала история с его китайским псевдонимом. Штабные офицеры, получившие нагоняй и разнос от маршала, неизменно вспоминали и переиначивали китайскую фамилию.