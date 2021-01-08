Приберитесь там: что делать с космическим мусором

В некоей отсроченной перспективе избыток космического мусора может привести к так называемому «эффекту Кесслера», когда фрагменты старых и вышедших из строя спутников и другого «лома» будут сталкиваться и рассыпаться на части, а те, в свою очередь, потревожат другие болтающиеся в космосе «запчасти» — с тем же результатом.

И лавина сия со временем замусорит орбиту так, что ни ракету в космос не запустить, ни спутник.

Да и не хватало еще, чтобы дождь из обломков спутников пролился на наши головы.

Ученым известно о положении примерно 18 тыс. рукотворных объектов, а сколько точно их, невидимых?

В ближайшее время объектов будет еще больше: одних только аппаратов Starlink планируется запустить 12 тыс. (а в последующем увеличить группировку космических аппаратов еще на 30 тыс.)

Что же делать?