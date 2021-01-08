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Приберитесь там: что делать с космическим мусором

Приберитесь там: что делать с космическим мусором (12 фото)

Автор:
08 января 2021 12:57
Сообщество : Космос
Метки: космический мусор   космос   мусор   
1068
12
Японский стартап решил слегка прибраться в космосе и запустить устройство для очистки от космического мусора.
Аппарат уже доставили на Байконур, чтобы в марте отправить его в космос вместе с кораблем «Союз».
Конечно, не только японцев беспокоит чистота Вселенной,
ведь проблема космического мусора стоит серьезно и может угрожать всем жителям Земли.
Из чего состоит космический мусор и как с ним предлагают бороться.
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Метки: космический мусор   космос   мусор   
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9  комментариев
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11k
робт 5 часов назад
человеки 70 лет пуляли в космос алюминий, титан, медь и прочую стекловату... а японцы решили собрать это магнитом... ну ок
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19k
Слепой Пью 5 часов назад
Когда Маск доделает свою ракету с экипажем на несколько сот человек - набрать бригады дворников-таджиков и запулить на орбиту. Быстро и эффективно приберутся.
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11k
Денис 6 часов назад
нет ничего такого, что бы не обсуждалось в Футураме.

нет ничего такого, что бы не обсуждалось в Футураме.
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3k
Едондер пуп 6 часов назад
Приберитесь там: что делать с космическим мусором
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2k
Илья 6 часов назад
За Землю бы так переживали, на которой живём. Реки-океаны по засерали, за космос он переживают. Отправляйте мусор за пределы орбиты, пусть бороздит просторы космоса, может инопланетяне быстрее найдут нас)
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15k
Ego sum qui sum 6 часов назад
расширяем территорию помоек
расширяем территорию помоек
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25k
Антон 6 часов назад
Всё, что вращается на орбите, рано или поздно упадёт на Землю. Так что проблема относительно не критична. Опасность составляют спутники и детали, расположенные на дальних орбитах, потому что они могут находиться на орбите очень длительное время.
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5k
vitenok 7 часов назад
Хрень полная. В смысле мусора. В реальности все страны, более менее развитые, глядя на успехи России в орбитальных войнушках, начинают втягиваться в разработку спутников, способных маневрировать на орбите, сближаться с объектами, делать какую то работу с этими объектами. А когда пишут Япония, надо читать США.
Каждая страна следит за своим "мусором", и сколько там мусора, а сколько военных объектов, знает только эта страна. И если кто то чужой начнёт маневрировать возле чужого " мусора", то получит сразу по космическим рогам.
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7k
costa vitenok 6 часов назад
Для тех войнушек разрабатывался Шаттл - в него как раз мог влезть какой нибудь советсткий спутник и быть возвращен на землю.
Если же надо просто вывести из строя - я думаю средства РЭБ на орбите будут более эффективны и даже не понадобится входить в физический контакт с объектом атаки. Подогнал дату к коронарному выбросу пульнул и вуаля, звыняйте хлопцы, ваш спутник пал жертвой космической погоды.

Проблема с мусором реальна и ведь даже чешуйка краски размером 1-2мм на скорости 2-3км/с разбивает солнечные панели и пробивают стенку КА. Например асть солнечных панелей МКС была повреждена как раз космическим мусором.
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