Приберитесь там: что делать с космическим мусором

Японский стартап решил слегка прибраться в космосе и запустить устройство для очистки от космического мусора.
Аппарат уже доставили на Байконур, чтобы в марте отправить его в космос вместе с кораблем «Союз».
Конечно, не только японцев беспокоит чистота Вселенной,
ведь проблема космического мусора стоит серьезно и может угрожать всем жителям Земли.
Из чего состоит космический мусор и как с ним предлагают бороться.
Аппарат уже доставили на Байконур, чтобы в марте отправить его в космос вместе с кораблем «Союз».
Конечно, не только японцев беспокоит чистота Вселенной,
ведь проблема космического мусора стоит серьезно и может угрожать всем жителям Земли.
Из чего состоит космический мусор и как с ним предлагают бороться.
Освоение космоса — это не только череда блистательных открытий, но и ее обратная и неприглядная сторона — мусор.
А его там хватает.
В 2019 году научно-исследовательский центр войск Воздушно-космических сил Минобороны России озвучил приблизительную цифру: около 1,25 млрд частиц мелкого космического мусора размером от миллиметра до 10 сантиметров вращаются вокруг Земли.
По данным британской компании RS Components, количество космического мусора в 2020 году на орбите вокруг Земли приблизилось к 30 тыс. единицам (имеются в виду крупные экземпляры).
Это обломки спутников и кораблей (например, недавно опознанного ускорителя верхней ступени американской ракеты «Центавра»), которые так и не сошли с орбиты и не сгорели в атмосфере Земли.
А его там хватает.
В 2019 году научно-исследовательский центр войск Воздушно-космических сил Минобороны России озвучил приблизительную цифру: около 1,25 млрд частиц мелкого космического мусора размером от миллиметра до 10 сантиметров вращаются вокруг Земли.
По данным британской компании RS Components, количество космического мусора в 2020 году на орбите вокруг Земли приблизилось к 30 тыс. единицам (имеются в виду крупные экземпляры).
Это обломки спутников и кораблей (например, недавно опознанного ускорителя верхней ступени американской ракеты «Центавра»), которые так и не сошли с орбиты и не сгорели в атмосфере Земли.
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215 тонн мусора
Так что, содрогнувшись от очередной новости про «приближающийся метеорит», расслабьтесь — пока он долетит, не одно поколение состарится.
Тут бы в мусоре не утонуть.
МКС периодически приходится корректировать высоту, уклоняясь от обломков.
По примерным подсчётам, общая масса затерявшихся в космосе рукотворных объектов составляет 215 тонн!
Тут бы в мусоре не утонуть.
МКС периодически приходится корректировать высоту, уклоняясь от обломков.
По примерным подсчётам, общая масса затерявшихся в космосе рукотворных объектов составляет 215 тонн!
Китай крупно намусорил за один раз
«Большинство космического мусора создается во время взрывов или столкновений космических аппаратов, — писал на своей страничке в Facebook космонавт Александр Мисуркин. — Также одним из серьезных источников космического мусора являются испытания противоспутникового оружия.
Так, в 2007 году Китай уничтожил свой спутник FengYun-1C ракетой средней дальности.
После уничтожения спутника в каталоге NORAD (реестр космических объектов, который ведет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), добавилось 3300 единиц космического мусора, что на четверть увеличило каталог — и это за один инцидент!»
Так, в 2007 году Китай уничтожил свой спутник FengYun-1C ракетой средней дальности.
После уничтожения спутника в каталоге NORAD (реестр космических объектов, который ведет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), добавилось 3300 единиц космического мусора, что на четверть увеличило каталог — и это за один инцидент!»
А как там Tesla Roadster бороздит космос?
Между прочим, известную на весь мир Tesla Roadster с пассажиром-манекеном тоже признали мусором.
Таковым ее посчитал астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который составил каталог космических объектов искусственного происхождения.
В список вместе с электрокаром попали спутники, сломанное оборудование и забытые астронавтами вещи (всего более 54 тыс. объектов).
Таковым ее посчитал астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который составил каталог космических объектов искусственного происхождения.
В список вместе с электрокаром попали спутники, сломанное оборудование и забытые астронавтами вещи (всего более 54 тыс. объектов).
Сам Илон Маск считает, что его автомобиль будет путешествовать миллиарды лет, но некоторые ученые в этом сомневаются и предсказывают, что Tesla Roadster развалится на части гораздо раньше отведенного ему срока — из-за космической радиации.
Впрочем, скептики ставили машине срок службы всего год, а Tesla Roadster всё еще в строю.
На момент написания материала автомобиль бороздил космические просторы более чем в 57 млн км от Земли и со скоростью почти 31 км/c.
Где суперкар сейчас, можно посмотреть здесь
https://where-is-tesla-roadster.space/live
Впрочем, скептики ставили машине срок службы всего год, а Tesla Roadster всё еще в строю.
На момент написания материала автомобиль бороздил космические просторы более чем в 57 млн км от Земли и со скоростью почти 31 км/c.
Где суперкар сейчас, можно посмотреть здесь
https://where-is-tesla-roadster.space/live
Мусорная лавина
В некоей отсроченной перспективе избыток космического мусора может привести к так называемому «эффекту Кесслера», когда фрагменты старых и вышедших из строя спутников и другого «лома» будут сталкиваться и рассыпаться на части, а те, в свою очередь, потревожат другие болтающиеся в космосе «запчасти» — с тем же результатом.
И лавина сия со временем замусорит орбиту так, что ни ракету в космос не запустить, ни спутник.
Да и не хватало еще, чтобы дождь из обломков спутников пролился на наши головы.
Ученым известно о положении примерно 18 тыс. рукотворных объектов, а сколько точно их, невидимых?
В ближайшее время объектов будет еще больше: одних только аппаратов Starlink планируется запустить 12 тыс. (а в последующем увеличить группировку космических аппаратов еще на 30 тыс.)
Что же делать?
И лавина сия со временем замусорит орбиту так, что ни ракету в космос не запустить, ни спутник.
Да и не хватало еще, чтобы дождь из обломков спутников пролился на наши головы.
Ученым известно о положении примерно 18 тыс. рукотворных объектов, а сколько точно их, невидимых?
В ближайшее время объектов будет еще больше: одних только аппаратов Starlink планируется запустить 12 тыс. (а в последующем увеличить группировку космических аппаратов еще на 30 тыс.)
Что же делать?
Японский магнит для мусора
Японская компания Astroscale надеется решить проблему с помощью небольшого прямоугольного спутника (шириной 110 см и длиной 60 см) с магнитными панелями, на которые будет притягиваться весь мусор.
В рамках планируемых испытаний весной 2021 года этот спутник должен собрать имитационный мусор,
а затем выйти на орбиту Земли и сгореть вместе со всем примагниченным добром.
В рамках планируемых испытаний весной 2021 года этот спутник должен собрать имитационный мусор,
а затем выйти на орбиту Земли и сгореть вместе со всем примагниченным добром.
Евроклининг
За клининг на орбите переживают и европейцы.
Так, искусственный спутник RemoveDebris, разработанный британскими инженерами, в 2018 году отправился в космос и успешно поймал сразу две демонстрационные мишени разного калибра — на импровизированный гарпун и с помощью специальной сети.
Его миссию продолжит швейцарский стартап ClearSpace-1 — летом 2020 года стартовали работы по проектированию систем аппарата для уборки космического мусора.
Космический дворник должен будет распознать объект при помощи датчиков, приблизиться, захватить мусор четырьмя руками-манипуляторами и вывести собранный хлам с орбиты.
Аппарата еще нет, но цель уже есть — мишенью будет отработанная ступень европейской ракеты «Вега». Генеральная уборка запланирована на 2025 год.
Так, искусственный спутник RemoveDebris, разработанный британскими инженерами, в 2018 году отправился в космос и успешно поймал сразу две демонстрационные мишени разного калибра — на импровизированный гарпун и с помощью специальной сети.
Его миссию продолжит швейцарский стартап ClearSpace-1 — летом 2020 года стартовали работы по проектированию систем аппарата для уборки космического мусора.
Космический дворник должен будет распознать объект при помощи датчиков, приблизиться, захватить мусор четырьмя руками-манипуляторами и вывести собранный хлам с орбиты.
Аппарата еще нет, но цель уже есть — мишенью будет отработанная ступень европейской ракеты «Вега». Генеральная уборка запланирована на 2025 год.
"Чёрный рыцарь" - инопланетный шпион
К слову, технологии сбора космического мусора помогут не только расчистить горизонты и спасти Землю от потенциальных катастроф, но и, возможно, разглядеть удивительные вещи — например, таинственного «Черного рыцаря».
Легенда гласит: за нами из космоса приглядывает (или даже посылает сигналы) некий инопланетный спутник-шпион.
Фото прилагается: объект попал в кадр в 1998 году.
Легенда гласит: за нами из космоса приглядывает (или даже посылает сигналы) некий инопланетный спутник-шпион.
Фото прилагается: объект попал в кадр в 1998 году.
И хотя в НЛО на снимке признали кусок теплоизоляции, который потеряли астронавты Джерри Росс и Джеймс Ньюман во время монтажа модулей будущей МКС, уфологам верить не запретишь.
А вдруг?
Понятно же - инопланетный шпион прикинулся шлангом.
А вдруг?
Понятно же - инопланетный шпион прикинулся шлангом.
А мы будем делать из мусора псевдожидкое топливо
А что мы? Мы тоже не сидим на месте.
Ученые холдинга «Российские космические системы» представили проект спутника-охотника на космический мусор (СКМ).
Ученые холдинга «Российские космические системы» представили проект спутника-охотника на космический мусор (СКМ).
Автор проекта, инженер-исследователь Мария Баркова предложила не только собирать мусор с помощью сетки-сачка, но и перерабатывать его в топливо, которым будет «питаться» сборщик.
«Принципиальным отличием нашего решения от существующих аналогичных проектов является переработка космического мусора в псевдожидкое топливо.
Это позволяет решить сразу несколько задач — обеспечить безотходное уничтожение мусора и максимальный срок работы аппарата, а также минимизировать стоимость его вывода на орбиту.
Согласно описанию к патенту, изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру мусора.
Устройство выглядит как крупноячеистая сеть в форме конуса.
Ее основание закреплено раздвижной рамкой, кроме того, устройство оснащено двигателями для маневрирования, а вершина конуса соединена с помощью троса с космическим аппаратом. При этом устройство будет удалять мусор самостоятельно, участие наземных служб в этом вопросе не требуется.
Таким образом, «сачок» приближается к объекту, полностью покрывает его, после чего рамка сжимается и мусор оказывается внутри создавшегося мешка. Затем осуществляется буксировка мусора с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы или с целью перевода на орбиту захоронения.
«Принципиальным отличием нашего решения от существующих аналогичных проектов является переработка космического мусора в псевдожидкое топливо.
Это позволяет решить сразу несколько задач — обеспечить безотходное уничтожение мусора и максимальный срок работы аппарата, а также минимизировать стоимость его вывода на орбиту.
Согласно описанию к патенту, изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру мусора.
Устройство выглядит как крупноячеистая сеть в форме конуса.
Ее основание закреплено раздвижной рамкой, кроме того, устройство оснащено двигателями для маневрирования, а вершина конуса соединена с помощью троса с космическим аппаратом. При этом устройство будет удалять мусор самостоятельно, участие наземных служб в этом вопросе не требуется.
Таким образом, «сачок» приближается к объекту, полностью покрывает его, после чего рамка сжимается и мусор оказывается внутри создавшегося мешка. Затем осуществляется буксировка мусора с целью торможения и входа в плотные слои атмосферы или с целью перевода на орбиту захоронения.
Хищник - охотник за мусором
Фактически наш аппарат будет действовать как хищник, который охотится на мусор, чтобы получить дополнительную энергию», — поясняла Мария Баркова.
Российский стартап StartRocket
Стартап StarRocket предлагает в качестве мусорщиков использовать простые неуправляемые спутники массой до 100 кг.
Вся соль в пеногенераторе, похожем на тот, из которого получают монтажную пену.
С помощью такого устройства аппарат, как паук, захватит мусор липкой сетью и через какое-то время сойдет с орбиты вместе с «жертвой».
* Хм, монтажная пена. Только синяя изолента!
Вся соль в пеногенераторе, похожем на тот, из которого получают монтажную пену.
С помощью такого устройства аппарат, как паук, захватит мусор липкой сетью и через какое-то время сойдет с орбиты вместе с «жертвой».
* Хм, монтажная пена. Только синяя изолента!
Берегите космос!
К слову, директор Европейского космического агентства Ян Вернер призывает в целом изменить нынешнюю практику запуска спутников и обязать страны убирать за собой.
«Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все корабли, когда-либо потерянные за историю мореплавания, всё еще дрейфовали на поверхности воды», — заметил как-то Вернер.
«Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все корабли, когда-либо потерянные за историю мореплавания, всё еще дрейфовали на поверхности воды», — заметил как-то Вернер.
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Метки: космический мусор космос мусор
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Каждая страна следит за своим "мусором", и сколько там мусора, а сколько военных объектов, знает только эта страна. И если кто то чужой начнёт маневрировать возле чужого " мусора", то получит сразу по космическим рогам.
Если же надо просто вывести из строя - я думаю средства РЭБ на орбите будут более эффективны и даже не понадобится входить в физический контакт с объектом атаки. Подогнал дату к коронарному выбросу пульнул и вуаля, звыняйте хлопцы, ваш спутник пал жертвой космической погоды.
Проблема с мусором реальна и ведь даже чешуйка краски размером 1-2мм на скорости 2-3км/с разбивает солнечные панели и пробивают стенку КА. Например асть солнечных панелей МКС была повреждена как раз космическим мусором.