Или поехавшая крышей Шарлиз Терон, которая усыновила мальчика из Африки и сделала из него трансвестита, которого скоро переделают в девочку.

Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда! В детстве ты был нашим воплощением мечты. А сегодня твоим новым недогероям не захочет подражать ни один нормальный народ в этом безумном мире.



P.S.

Рэй Брэдбери, май 1996



«Но если во времена «Фаренгейта» я писал о тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств. В наши дни остерегайся и тех и других! Первые пытаются заставить тебя делать каждый день одни и те же вещи, вторые пишут мне, например, что стоило бы уделить больше внимания правам женщин в «Марсианских хрониках» или придумать больше чернокожих героев в «Вине из одуванчиков».

Мой ответ обоим сборищам одинаков: большинство вы или меньшинство — идите к черту, прямо в ад, вместе со всеми, кто попытается говорить мне, что делать и как писать. Сейчас все общество разделилось на разнокалиберные меньшинства, которые на деле суть те же книгосжигатели — они жгут книги путем их запрещения. Вся эта политкорректность, разросшаяся одиозными дебрями в студенческих кампусах, — дерьмо собачье.»