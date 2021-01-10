Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда!

Даже умеренно либеральную Татьяну Толстую выбесил американский сериал про высшее английское общество, где в британских дворян 1813 года играют негры и негритянки.
В принципе, мы можем с вами констатировать гибель Голливуда, как фабрики грёз. С точки зрения кино, печально, что американская киноиндустрия, давшая нам Скорцезе, Копполу, Оливера Стоуна, Линча, Тарантино и многих других гениев кинематографа, сегодня приходит в упадок из-за политики диверсити и прочей толерастии.
Но, с точки зрения, мировой политики – это прекрасно. Голливудские фильмы всегда были серьезным козырем пропаганды американского образа жизни.
Но, с точки зрения, мировой политики – это прекрасно. Голливудские фильмы всегда были серьезным козырем пропаганды американского образа жизни.
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Крутые мужики типа Клинта Иствуда, Мэла Гибсона, Микки Рурка, Аль Пачино или Роберто Де Ниро. Роковые красотки - Ким Бессинджер, Шарон Стоун, Джина Гершон, Меган Фокс.
Дым сигарет Мальборо, огромные навороченные тачки, лихие сюжеты с правильной идеологией, где мужики играли героев, совершающих подвиги ради своих женщин, Родины и семьи. И Добро всегда побеждало Зло.
Героям Голливуда хотелось подражать, Америка проникала в наш мозг через экран телевизора и VHS-кассеты с «Крестным отцом» и «Криминальным чтивом».
Героям Голливуда хотелось подражать, Америка проникала в наш мозг через экран телевизора и VHS-кассеты с «Крестным отцом» и «Криминальным чтивом».
Сегодня большая часть американских фильмов, да и часть пока еще сильных сериалов вызывает у нормального человека недоумение. Добро и Зло поменялись местами.
В роли злодеев – полицейские, бизнесмены, белые гетеросексуальные герои. А с ними сражаются «новые герои»: цветные бисексуалы, преступники-наркоманы и безумные девианты.
В роли злодеев – полицейские, бизнесмены, белые гетеросексуальные герои. А с ними сражаются «новые герои»: цветные бисексуалы, преступники-наркоманы и безумные девианты.
Хорошие сценарии становятся мусором, будучи переписанными под диверсити стандарты с лгбт-линией, героем-трансгендером и обязательным наездом на старую консервативную Америку.
В 2019 году Тарантино высмеял новый Голливуд в фильме, где Брэд Питт с Лео ди Каприо демонстративно сжигает банду хиппи-отморозков (читай, консервативные голливудские герои побеждают новых леволиберальных), а Скорсезе разразился неплохим «Ирландцем», снятым по канонам гангстерской классики. Но все это - лишь лебединая песня старой гвардии.
Ее уже начали вышибать всеми способами.
В 2019 году Тарантино высмеял новый Голливуд в фильме, где Брэд Питт с Лео ди Каприо демонстративно сжигает банду хиппи-отморозков (читай, консервативные голливудские герои побеждают новых леволиберальных), а Скорсезе разразился неплохим «Ирландцем», снятым по канонам гангстерской классики. Но все это - лишь лебединая песня старой гвардии.
Ее уже начали вышибать всеми способами.
Metoo сломали карьеру Кевину Спейси и уничтожили, державшийся на нем классный сериал «Карточный домик», ходит на грани Джонни Депп, чьи фильмы снесли с Нетфликса из-за голословных обвинений в токсичности от его бывшей подруги Эмбер Херд, которая сама из вредности мочилась главному секс-символу Голливуда в постель!!!
Символ нового порядка – сестры Вачовски, снимающие сериал «Восьмое чувство», где в роли героев выступают мигранты, геи и наркоманы, воюющие с белыми богатыми мужиками из крупной корпорации.
А ведь раньше Вачовски были братьями и снимали «Матрицу».
Символ нового порядка – сестры Вачовски, снимающие сериал «Восьмое чувство», где в роли героев выступают мигранты, геи и наркоманы, воюющие с белыми богатыми мужиками из крупной корпорации.
А ведь раньше Вачовски были братьями и снимали «Матрицу».
Или поехавшая крышей Шарлиз Терон, которая усыновила мальчика из Африки и сделала из него трансвестита, которого скоро переделают в девочку.
Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда! В детстве ты был нашим воплощением мечты. А сегодня твоим новым недогероям не захочет подражать ни один нормальный народ в этом безумном мире.
P.S.
Рэй Брэдбери, май 1996
«Но если во времена «Фаренгейта» я писал о тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств. В наши дни остерегайся и тех и других! Первые пытаются заставить тебя делать каждый день одни и те же вещи, вторые пишут мне, например, что стоило бы уделить больше внимания правам женщин в «Марсианских хрониках» или придумать больше чернокожих героев в «Вине из одуванчиков».
Мой ответ обоим сборищам одинаков: большинство вы или меньшинство — идите к черту, прямо в ад, вместе со всеми, кто попытается говорить мне, что делать и как писать. Сейчас все общество разделилось на разнокалиберные меньшинства, которые на деле суть те же книгосжигатели — они жгут книги путем их запрещения. Вся эта политкорректность, разросшаяся одиозными дебрями в студенческих кампусах, — дерьмо собачье.»
Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда! В детстве ты был нашим воплощением мечты. А сегодня твоим новым недогероям не захочет подражать ни один нормальный народ в этом безумном мире.
P.S.
Рэй Брэдбери, май 1996
«Но если во времена «Фаренгейта» я писал о тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств. В наши дни остерегайся и тех и других! Первые пытаются заставить тебя делать каждый день одни и те же вещи, вторые пишут мне, например, что стоило бы уделить больше внимания правам женщин в «Марсианских хрониках» или придумать больше чернокожих героев в «Вине из одуванчиков».
Мой ответ обоим сборищам одинаков: большинство вы или меньшинство — идите к черту, прямо в ад, вместе со всеми, кто попытается говорить мне, что делать и как писать. Сейчас все общество разделилось на разнокалиберные меньшинства, которые на деле суть те же книгосжигатели — они жгут книги путем их запрещения. Вся эта политкорректность, разросшаяся одиозными дебрями в студенческих кампусах, — дерьмо собачье.»
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Только бы "Войну и Мир" не сняли с негром Волконским, лесбиянкой Наташей и геем Кутузовым
лучше и не сказать.
Сейчас в Голливуде сложилась ситуация, когда свобода одной группы людей угнетает свободу другой группы или других групп людей. Под прикрытием политкорректности и толерантности посягают на право свободного получения достоверной информации об исторических событиях. Пусть даже из художественного кино.
Ну почему же? Пару-тройку десятков лет назад никому и в голову не могло прийти, что Анна Болейн или Карл Густав Эмиль Маннергейм могут быть чёрными, а сейчас - пожалуйста. Грёзы сбываются.