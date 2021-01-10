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Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда!

Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда! (6 фото)

Автор:
10 января 2021 16:04
Метки: голливуд   маразм   проститенаснегры   толерантность   
575
6
Даже умеренно либеральную Татьяну Толстую выбесил американский сериал про высшее английское общество, где в британских дворян 1813 года играют негры и негритянки.
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Метки: голливуд   маразм   проститенаснегры   толерантность   
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16k
SolomonA 49 минут назад
Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда!
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4k
RomaXz 6 минут назад
Никогда не понимал этого обобщения. Голливуд - это не конкретная компания. Там расположено несколько десятков студий, каждая из которых снимает по своему. Большинство фильмов, возмущающих автора - типичные проходняки, которые большинство не увидит, а увидевшие забудут через пару месяцев.. Авторы это понимают, под му пытаются привлечь внимание хоть как то.
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3k
TirAn Полчаса назад
Согласен с автором. Не хочу смотреть то Г, которое скоро попрёт в кино и на тв.
Только бы "Войну и Мир" не сняли с негром Волконским, лесбиянкой Наташей и геем Кутузовым
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41k
zloykoyot TirAn 9 минут назад
Пффф. Думаешь за ними заржавеет?
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1k
ых TirAn Минуту назад
А вы перестаньте подкидывать им идеи.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 36 минут назад
"тирании большинства, то теперь я говорю о тирании меньшинств"

лучше и не сказать.
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240k
Booharik 42 минуты назад
Когда-то попалась на глаза фраза, что свобода одного индивидуума заканчивается там, где начинается свобода другого.
Сейчас в Голливуде сложилась ситуация, когда свобода одной группы людей угнетает свободу другой группы или других групп людей. Под прикрытием политкорректности и толерантности посягают на право свободного получения достоверной информации об исторических событиях. Пусть даже из художественного кино.
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30k
Mamin Sibiriak 48 минут назад
<<< гибель Голливуда, как фабрики грёз >>>

Ну почему же? Пару-тройку десятков лет назад никому и в голову не могло прийти, что Анна Болейн или Карл Густав Эмиль Маннергейм могут быть чёрными, а сейчас - пожалуйста. Грёзы сбываются.
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240k
Booharik Mamin Sibiriak 38 минут назад
Фильм о Маннергейме снимали финны и, вроде, Камерун для демонстрации в школах Камеруна. Бюджет фильма был очень маленьким, поэтому снимала камерунская съёмочная группа с камерунскими-же актёрами.
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30k
Mamin Sibiriak Booharik 22 минуты назад
Т.Е. географию Камеруна нужно учить по глобусу Камеруна? Или всё-таки пользоваться нормальной картой?
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240k
Booharik Mamin Sibiriak 18 минут назад
Украина же живет в украинской реальности, применяя глобус Украины и ничего, как говорится: "Ще не вмерла...". Получается что Камеруну нельзя того, что можно Украине?
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16
Welll-done 55 минут назад
"Свободой" перекрывают свободу
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