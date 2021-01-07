FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9474 поста • 1166 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Сенокосец обыкновенный - пример параллельной эволюции

Сенокосец обыкновенный - пример параллельной эволюции (9 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2021 11:18
Сообщество : Животные
Метки: Phalangium opilio   животные   интересно знать   сенокосец   
576
9
1
Арахниды весьма замечательные существа, однако среди них есть отдельно стоящий отряд который выделяется даже среди паукообразных - это сенокосцы, давайте на примере всем известного обыкновенного сенокосца (косиножки) познакомимся с ними поближе. (Для тех кому лень читать видео в конце).

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Phalangium opilio   животные   интересно знать   сенокосец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
468
Alexander 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса "Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях Симпатичный волк, о котором вы никогда не слышали Симпатичный волк, о котором вы никогда не слышали Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
stabskapitan

https://www.youtube.com/channel/UC2wkzIouTS4AZWmeEPWiLog
49141



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
2
151
Скажи спасибо 2020 году
Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой
0
114
Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
5 стоящих фильмов по видеоиграм, которые так и не были сняты
0
28
5 стоящих фильмов по видеоиграм, которые так и не были сняты
Аукцион неслыханной щедрости
0
12
Аукцион неслыханной щедрости
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#факты#на различный вкус#знаменитости#интересное#китай#спасение
#животные#картинки#прикольные#позитив#история#настроение#забавно#коты#актеры
#фото#интересно#сша#смешные#Россия#приколы#кино#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться