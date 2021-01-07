Сенокосец обыкновенный - пример параллельной эволюции

Арахниды весьма замечательные существа, однако среди них есть отдельно стоящий отряд который выделяется даже среди паукообразных - это сенокосцы, давайте на примере всем известного обыкновенного сенокосца (косиножки) познакомимся с ними поближе. (Для тех кому лень читать видео в конце).
Параллельная эволюция - определение.
"Параллельная эволюция — независимое развитие сходных признаков в эволюции близкородственных, но выделившихся групп организмов, протекающее в одном направлении. Предполагает наличие общего предка, имеющего зачатки анатомических черт, способствующих этому, и происходит при сходном эволюционном давлении благодаря протеканию естественного отбора."
Немного биологии:
Обыкновенный сенокосец (лат. Phalangium opilio) — вид паукообразных из отряда сенокосцев. Простонародное их название косиножки, или коселапки. Сенокосцы, как и пауки, относятся к классу паукообразных, но составляют отдельный отряд – отряд сенокосцев (Opiliones). В отличие от собственно пауков (представителей отряда Aranei) они не имеют четко выделенного брюшка, сидящего на стебельке. Брюшко сенокосца всем своим широким основанием причленяется к головогруди, и его тело в целом имеет яйцевидную форму. Кроме того, на брюшке сенокосца довольно ясно заметна членистость (9–10 сегментов), чего совершенно нет у пауков.
Органы осязания и обоняния сосредоточены на педипальпах и ногах. При движении сенокосцы обычно ощупывают субстрат самой длинной, второй, парой ног. Глаза простые, одна пара, расположены на приподнятых бугорках головогруди. Зрение развито слабо. Реакции на различные раздражители у сенокосцев в целом более вялые, чем у большинства арахнид, и ответом нередко бывает не бегство, а замирание (танатоз). Органами дыхания служат разветвлённые трахеи, которые открываются на 1—2-м сегментах брюшка парными дыхальцами (стигмами), по строению очень похожими на дыхальца насекомых. Сердце сенокосцев имеет более простое строение по сравнению с пауками и скорпионами. Нервная система образует вокруг пищевода сплошное ганглиозное кольцо и не имеет разграничения на головной мозг и головогрудной узел.
Сенокосцы не ядовиты, у этих членистоногих нет паутинных бородавок. У них имеется пара головогрудных желез, выделяющих пахучий секрет. Из-за резкого запаха сенокосцы почти не потребляются в пищу хищными насекомыми и позвоночными.
Самец и самка обыкновенного сенокосца чётко отличаются друг от друга строением тела. Самцы длиной от 4 до 6 мм, самки — от 5 до 7 мм. Хелицеры самцов с крупными коническими выростами на втором членике, а у самок эти выросты отсутствуют. На спине у неё имеется тёмное седловидное пятно с белой окантовкой, которое со стороны выглядит более тёмным. У самцов, напротив, седловидное пятно не окантовано по бокам, а свободно переходит в сторону. Оба пола исключительно длинноногие, вторая пара ног самая длинная. Окрас ног в основном тёмно-коричневый, у самок в среднем серый. Окраска тела обыкновенного сенокосца варьирует, но обычно самки также более серые. Нижняя сторона тела от светло-бежевого до белоснежного цвета, без рисунка.
Обыкновенный сенокосец широко распространён в Евразии и Северной Америке. Он обитает на лугах и сухих газонах, в садах и по обочинам дорог, охотится на насекомых, но не отказывается и от растительной пищи.
По биологии размножения сенокосцы также отличаются от большинства арахнид, скорее напоминая насекомых. При спаривании наблюдается настоящая копуляция без образования сперматофоров. Пара удерживается хелицерами и сплетается ногами, соприкасаясь передними концами, или самец взбирается на спину самки, причем копулятивный орган вводится в расширение половых путей самки (вульву). Не наблюдается и специфических брачных танцев, сопровождающих у других арахнид сперматофорное оплодотворение. Зато нередки жестокие драки самцов за самку.
По биологии размножения сенокосцы также отличаются от большинства арахнид, скорее напоминая насекомых. При спаривании наблюдается настоящая копуляция без образования сперматофоров. Пара удерживается хелицерами и сплетается ногами, соприкасаясь передними концами, или самец взбирается на спину самки, причем копулятивный орган вводится в расширение половых путей самки (вульву). Не наблюдается и специфических брачных танцев, сопровождающих у других арахнид сперматофорное оплодотворение. Зато нередки жестокие драки самцов за самку.
Размножение у этого вида происходит с июня по ноябрь. Самка откладывает яйца в кокон в расщелине на земле. В первом коконе обычно бывает около 200 яиц, во втором и третьем – около 100. Период между кладками яиц составляет от нескольких дней до трёх недель. Яйца сферические, диаметром около 0,4 мм, с гладкой поверхностью и окраской, которая по мере созревания меняется от беловатой до темно-серо-коричневой. Молодых сенокосцев можно встретить преимущественно на поверхности земли, взрослых — в травяном слое. Половое созревание наступает через 5 — 7 линек. В Европе P. opilio имеет одно поколение в год и зимует в виде яиц. В некоторых частях Северной Америки могут встречаться два или более поколений.
Интересные факты:
- Сенокосцы представляют собой яркий пример параллельной эволюции. По характеру приспособлений к жизни на суше они более, чем другие арахниды, напоминают насекомых. У них компактное туловище, плотные, нередко панцирные покровы, защищающие тело от потери влаги и механических повреждений, и развитое трахейное дыхание. С насекомыми их роднит также внутреннее оплодотворение, откладка яиц в толщу субстрата с помощью яйцеклада, всеядность и пережевывание твёрдой пищи. В освоении суши насекомыми существенную, если не решающую, роль сыграл полет. У сенокосцев крыльев, конечно, нет, но зато очень длинные ноги обеспечивают им весьма экономный и совершенный способ движения и активного расселения. Главный смысл этого способа состоит в том, что при относительно небольшой частоте мышечных сокращении и минимальной трате энергии скорость перемещения достаточно велика. Сенокосцев правильнее назвать не бегающими, а шагающими формами, не бегунами, а скороходами. Выгода этого способа движения особенно отчетлива в умеренном климате, где в силу более низкой температуры, особенно ночью, развить высокий ритм мышечных сокращений трудно. И действительно, большинство наиболее длинноногих форм (например, семейство Phalangiidae) — жители умеренных широт, активные к тому же до глубокой осени. В жарких и сухих местностях у дневных форм длинноногость, вероятно, имеет и другое значение — как средство защиты от перегрева; туловище сенокосца высоко поднято над поверхностью почвы, раскаляющейся в дневные часы. Они более воздушные, чем наземные животные.
- Природа продумала уникальный принцип управления этими конечностями. Ноги сгибаются при помощи мышцы, подтягивающей сухожилие (мышечно-механическое действие). Разгибаются они от давления гемолимфы, которая скапливается внутри (гидравлическое действие). Такой отлаженный механизм невероятно экономный: он позволяет избежать необходимости иметь множество мелких мышц.
- Часто на теле сенокосцев, главным образом на ногах, можно заметить красные точки. Это наружные паразиты — личинки клеща Allothrombium fuliginosum.
- Часто на теле сенокосцев, главным образом на ногах, можно заметить красные точки. Это наружные паразиты — личинки клеща Allothrombium fuliginosum.
- Обыкновенный сенокосец может выдержать температуру до −10 °C в течение 2-х недель.
- Известны случаи появления маленьких сенокосцев в зимние оттепели.
- У большинства длинноногих сенокосцев ноги легко отрываются (т. н. автотомия) и ещё долго продолжают ритмически сокращаться (до получаса). Сокращения предположительно отвлекают хищников, пока сенокосец спасается бегством. Сенокосцы, потерявшие часть ног, — частое явление. Их ноги, к сожалению, не восстанавливаются.
- По данным на 2019 год, насчитывалось более 6650 ныне живущих видов сенокосцев,в России живет около 60 видов сенокосцев.
- Научное название Opiliones было предложено шведским зоологом Карлом Якобом Сундевалем в 1833 году. Оно образовано от латинского opilio, использовавшегося Римским драматургом Титом Плавтом в своих комедийных постановках для обозначения пастухов.
- В ископаемом состоянии сенокосцы известны с девонского периода
- Известны случаи появления маленьких сенокосцев в зимние оттепели.
- У большинства длинноногих сенокосцев ноги легко отрываются (т. н. автотомия) и ещё долго продолжают ритмически сокращаться (до получаса). Сокращения предположительно отвлекают хищников, пока сенокосец спасается бегством. Сенокосцы, потерявшие часть ног, — частое явление. Их ноги, к сожалению, не восстанавливаются.
- По данным на 2019 год, насчитывалось более 6650 ныне живущих видов сенокосцев,в России живет около 60 видов сенокосцев.
- Научное название Opiliones было предложено шведским зоологом Карлом Якобом Сундевалем в 1833 году. Оно образовано от латинского opilio, использовавшегося Римским драматургом Титом Плавтом в своих комедийных постановках для обозначения пастухов.
- В ископаемом состоянии сенокосцы известны с девонского периода
Как обычно, для тех кому лень читать
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Кошка вцепилась в свою хозяйку, пытавшуюся насильно искупать её
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
- "Это кощунство!": российская пенсионерка разозлилась, услышав о рационе огромного пса
- В Бразилии мужчина спас детеныша дельфина, запутавшегося в сетях
- 16 фотографий животных, которые обрели новый дом и любящих хозяев
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...