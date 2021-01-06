50 комков счастья из твиттер-аккаунта "Почему вам нужна кошка"

В описании твиттер-аккаунта Why you should have a cat говорится, что это идеальная страничка, если вам нужно убедить своих домашних завести кошку, а они отказываются. Тогда просто покажите им эти забавные и очаровательные фотографии котят! Это действительно может растопить лед в сердце, потому что здесь собраны невероятно милые и смешные кадры. Они наверняка понравятся всем - и тем, кто любит кошек, и даже тем, кто к ним равнодушен.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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