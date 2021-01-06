Анекдоты, причем старые

15.

Попадает мужик на тот свет и встречает его черт:

— Ну что, мужик, в ад ты попал. Только ты не переживай сильно. У нас тут не так уж и плохо! Вот ты в жизни курил?



Мужик опускает глаза:

— Да, курил.

— Ну значит, по понедельникам для тебя будет праздник. Это у нас день курения. Выбор - огромный, от трубки и махорки до дорогих сигар и кальяна. Курим весь понедельник, до поздней ночи. И астма и рак не страшны - ты ведь уже умер! А выпить ты любил?



Мужик опускает голову:

— Не без этого.

— У-у! Тогда готовься к праздникам по вторникам! Мы пьём весь день, с самого утра, от пива и лёгких вин до самых крепких напитков: самогона и спирта. И плевать на печень: ты ведь уже умер! А как насчёт наркотиков?

— Да, бывало!

— Что ж, повеселишься по средам! У нас это день наркотиков, от самых лёгких, до героина и тяжёлой синтетики. Хочешь - колись, хочешь - кури, и не бойся ни ломки, ни передоза, ни ментов - ты ведь уже умер! А с женщинами?



Мужик оживляется:

— А как же!

— Тогда оторвёшься по четвергам! Это у нас день повального секса. Дело в том, что женщин в аду в 10 раз больше, чем мужчин, и у тебя будет супервыбор! А о сифилисе там всяком даже не вспоминай - ты ведь уже умер! А с мужиками ты как?



Мужик вскидывается:

— Нет, вы что!

— Мда-с... Вот по пятницам тебе у нас не понравится...