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Анекдоты, причем старые

Анекдоты, причем старые (28 фото + 1 гиф)

Автор:
06 января 2021 18:32
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   каринки   
2159
29
Бородатые и не особенно анекдоты, с картинками мало-мальски подходящими по смыслу.

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Метки: Анекдоты   Юмор   каринки   
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7k
kaboza 3 часа назад
анекдоты фееричны, картинки сделали их еще звездатей....
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26k
Acu900 2 часа назад
Летит значит Ворона задом наперед. Мимо Лиса бежит:
- Ворона, что с тобой? Почему ты задом наперед летишь?
- Ты разве не слышала? Объявили демократию, теперь каждый может делать что хочет, вот я хочу задом наперед лететь, так я и лечу
Ну Лиса подумала :"раз Вороне можно задом наперед, значит почему и мне нельзя? Демократия как никак" и тоже пошла по лесу задом наперед.
Видит Волк - Лиса задом наперед идет, сзади подошел и... отымел ее по самые помидоры...
Лиса злая отыскала Ворону и стала кричать:
- Ворона! Ты зачем меня обманула? Я вот как и ты задом наперед пошла, так меня Волк изнасиловал. Какая же тут демократия?
Тут Ворона говорит Лисе:
- Это у нас на верху демократия, а вас как е@али, так и будут е@ать....
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