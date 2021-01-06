Анекдоты, причем старые

Бородатые и не особенно анекдоты, с картинками мало-мальски подходящими по смыслу.
1.
Сидит мужик в баре, пьет. Мимо проходит монашка и говорит укоризненно:
— Как ты можешь прожигать свою жизнь в этом пристанище блуда и разврата!
— Да нет тут никакого разврата, сестра...
— Анна, - гневно отвечает монашка.
— Да, Анна. Все нормально. Я просто пью.
— И это противно Господу, - говорит монашка.
— Ты сама-то, сестра Анна, пробовала хоть раз? - спрашивает мужик.
— Нет! - возмущенно восклицает монашка.
— Как же ты можешь утверждать? - спрашивает мужик. - Вот, я сейчас куплю тебе выпивку, и ты попробуешь.
— Никогда! Чтобы люди увидели, как монашка пьет спиртное?!
— Я попрошу, чтобы тебе налили в чашку, - говорит мужик. Монашка соглашается.
Мужик подходит к стойке и говорит:
— Слышь, дай мне два стакана водки, только один налей в чайную чашку.
Бармен оборачивается:
— Что, опять пришла сестра Анна?
— Как ты можешь прожигать свою жизнь в этом пристанище блуда и разврата!
— Да нет тут никакого разврата, сестра...
— Анна, - гневно отвечает монашка.
— Да, Анна. Все нормально. Я просто пью.
— И это противно Господу, - говорит монашка.
— Ты сама-то, сестра Анна, пробовала хоть раз? - спрашивает мужик.
— Нет! - возмущенно восклицает монашка.
— Как же ты можешь утверждать? - спрашивает мужик. - Вот, я сейчас куплю тебе выпивку, и ты попробуешь.
— Никогда! Чтобы люди увидели, как монашка пьет спиртное?!
— Я попрошу, чтобы тебе налили в чашку, - говорит мужик. Монашка соглашается.
Мужик подходит к стойке и говорит:
— Слышь, дай мне два стакана водки, только один налей в чайную чашку.
Бармен оборачивается:
— Что, опять пришла сестра Анна?
2.
Учительница дала ученикам задание придумать четверостишие. Вовочка:
— Можно я, Марь Иванна?
— Пожалуйста, Вовочка.
Вовочка декламирует вот такое четверостишие:
Маша отправилась на дискотеку
И угодила с моста прямо в реку,
Так как смотрела она на звезду,
То намочила себе коленки.
Учительница:
— Вовочка, так здесь же нет никакой рифмы.
— Так ведь мелко было!
— Можно я, Марь Иванна?
— Пожалуйста, Вовочка.
Вовочка декламирует вот такое четверостишие:
Маша отправилась на дискотеку
И угодила с моста прямо в реку,
Так как смотрела она на звезду,
То намочила себе коленки.
Учительница:
— Вовочка, так здесь же нет никакой рифмы.
— Так ведь мелко было!
4.
Дождь люди воспринимают по-разному. Оптимисты считают, что природа плачет, а пессимисты - что нагло ссыт им на голову.
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[url=https://www.yapfiles.ru/show/2489131/4.gif.html][img]https://www.yapfiles.ru/files/2489131/4.gif[/img][/url]
5.
В кабак заходит ковбой и говорит:
— Джентльмены! Хотите фокус?
— Хотим!
— Стакан виски бесплатно.
Дали ему стакан виски. Он выпил. Стакан подбросил вверх, выхватил пистолет, направил на стакан и крикнул: "Стоять!" Стакан повис в воздухе. Потом ковбой свистнул и стакан упал.
Выходит из толпы дряхлый дед.
— Шинок! У меня не штоит, помоги!
Ковбой направил на старика пистолет и крикнул "Стоять"! У деда все в порядке. Тут старик хватает винчестер и кричит:
— Кто швишнет, убью!
— Джентльмены! Хотите фокус?
— Хотим!
— Стакан виски бесплатно.
Дали ему стакан виски. Он выпил. Стакан подбросил вверх, выхватил пистолет, направил на стакан и крикнул: "Стоять!" Стакан повис в воздухе. Потом ковбой свистнул и стакан упал.
Выходит из толпы дряхлый дед.
— Шинок! У меня не штоит, помоги!
Ковбой направил на старика пистолет и крикнул "Стоять"! У деда все в порядке. Тут старик хватает винчестер и кричит:
— Кто швишнет, убью!
7.
Муж с женой условились, что если кому захочется, то говорить: "У меня туз", а если не хочется, то "У меня шестёрка". Легли спать, муж и говорит:
— У меня туз.
— А у меня шестерка, - отвечает жена.
Муж обиделся и отвернулся к стенке. Через некоторое время жена:
— А у меня туз.
— Теперь у меня шестерка, - отвечает муж.
Жена откидывает одеяло и кричит:
— Так у тебя же туз!
— Нечестно это - в чужие карты заглядывать!
— У меня туз.
— А у меня шестерка, - отвечает жена.
Муж обиделся и отвернулся к стенке. Через некоторое время жена:
— А у меня туз.
— Теперь у меня шестерка, - отвечает муж.
Жена откидывает одеяло и кричит:
— Так у тебя же туз!
— Нечестно это - в чужие карты заглядывать!
8.
Жила-была девочка. У нее были такие чудесные светлые волосы. Называли ее Белоснежкой.
Однажды мама сказала Белоснежке: "Доченька, пора вымыть голову!"
Та ответила: "Ах, мамочка, я должна сидеть у окна и ждать принца, я не могу вымыть голову, у меня совсем нет на это времени".
Постепенно волосы Белоснежки совсем испачкались, и мама сшила ей красную шапочку, чтобы прикрыть сальные лохмы. Потому-то и стали называть девочку Красная Шапочка.
Мама попросила дочку: "Красная шапочка, сходи, проведай бабушку!".
Та ответила: "Я бы сходила, мамочка, но никак не могу. Мне надо сидеть у окна, вдруг появится принц, а я его очень жду".
Так шло время, а Красная Шапочка все сидела у раскрытого окна, из которого на нее летели пыль, грязь и зола. Она стала совсем чумазая, и люди стали называть ее Золушкой.
Мама снова к ней: "Золушка, посмотри, в комнате не убрано!".
Но та ответила: "Да что ты, мама, разве не видишь я занята! Не могу я ничего делать, я жду принца!"
И вот, в один прекрасный день, на дороге возле дома Золушки появился принц!
Проезжая мимо на белом коне, он увидел в окне грязную нечесаную бабу, и сказал: "ОХ, ты б...!".
И с тех пор все стали называть девочку б..., хотя - заметьте! - никакого повода для этого она не давала.
Однажды мама сказала Белоснежке: "Доченька, пора вымыть голову!"
Та ответила: "Ах, мамочка, я должна сидеть у окна и ждать принца, я не могу вымыть голову, у меня совсем нет на это времени".
Постепенно волосы Белоснежки совсем испачкались, и мама сшила ей красную шапочку, чтобы прикрыть сальные лохмы. Потому-то и стали называть девочку Красная Шапочка.
Мама попросила дочку: "Красная шапочка, сходи, проведай бабушку!".
Та ответила: "Я бы сходила, мамочка, но никак не могу. Мне надо сидеть у окна, вдруг появится принц, а я его очень жду".
Так шло время, а Красная Шапочка все сидела у раскрытого окна, из которого на нее летели пыль, грязь и зола. Она стала совсем чумазая, и люди стали называть ее Золушкой.
Мама снова к ней: "Золушка, посмотри, в комнате не убрано!".
Но та ответила: "Да что ты, мама, разве не видишь я занята! Не могу я ничего делать, я жду принца!"
И вот, в один прекрасный день, на дороге возле дома Золушки появился принц!
Проезжая мимо на белом коне, он увидел в окне грязную нечесаную бабу, и сказал: "ОХ, ты б...!".
И с тех пор все стали называть девочку б..., хотя - заметьте! - никакого повода для этого она не давала.
9.
Умирает Папа Римский. У ворот Рая встречает его Петр.
— Как зовут тебя? - спрашивает Петр.
— Я Папа Римский!
— Папа, папа, - шепчет себе под нос Петр, - сожалею, но папы римского у меня в списке нет.
— Но, но я же был заместителем Бога на земле!
— У Бога есть заместитель на земле?! - удивленно спрашивает Петр, - Странно, я ничего об этом не знаю...
— Я глава Католической Церкви!!!
— Католическая Церковь? Никогда не слышал о такой... Подождите, я спрошу у Шефа.
— Шеф, - спрашивает Петр у Бога, - там один чудак утверждает, что он ваш заместитель на земле, его зовут Папа Римский, вам это о чем-то говорит?
— Нет, - отвечает Бог, - но погоди, давай спросим у Иисуса.
Бог и Петр объясняют Иисусу ситуацию.
— Подождите, - говорит Иисус, - я сам с ним поговорю.
Через 10 минут Иисус, смеясь до слез, приходит назад.
— Помните рыболовный кружок, который я организовал 2000 лет назад? Он ДО СИХ ПОР СУЩЕСТВУЕТ!
— Как зовут тебя? - спрашивает Петр.
— Я Папа Римский!
— Папа, папа, - шепчет себе под нос Петр, - сожалею, но папы римского у меня в списке нет.
— Но, но я же был заместителем Бога на земле!
— У Бога есть заместитель на земле?! - удивленно спрашивает Петр, - Странно, я ничего об этом не знаю...
— Я глава Католической Церкви!!!
— Католическая Церковь? Никогда не слышал о такой... Подождите, я спрошу у Шефа.
— Шеф, - спрашивает Петр у Бога, - там один чудак утверждает, что он ваш заместитель на земле, его зовут Папа Римский, вам это о чем-то говорит?
— Нет, - отвечает Бог, - но погоди, давай спросим у Иисуса.
Бог и Петр объясняют Иисусу ситуацию.
— Подождите, - говорит Иисус, - я сам с ним поговорю.
Через 10 минут Иисус, смеясь до слез, приходит назад.
— Помните рыболовный кружок, который я организовал 2000 лет назад? Он ДО СИХ ПОР СУЩЕСТВУЕТ!
10.
Приходит бабка к гинекологу и говорит:
— Доктор мне вот помирать уже пора, а я девственница до сих пор. Можете мне дефлорацию сделать? 100$ дам.
Врачу лень со старухой возится он и поручил это практиканту. Практикант взял ключи от соседнего кабинета и они с бабкой удалились.
Конец смены. Врач вспомнил о бабке и практиканте, заходит в соседний кабинет и видит картину: бабки нет, а студент, обёрнутый простынёй, лежит на кушетке и курит.
— А где бабка?- испугано спрашивает врач.
— За седьмой сотней побежала, - спокойно отвечает студент.
— Доктор мне вот помирать уже пора, а я девственница до сих пор. Можете мне дефлорацию сделать? 100$ дам.
Врачу лень со старухой возится он и поручил это практиканту. Практикант взял ключи от соседнего кабинета и они с бабкой удалились.
Конец смены. Врач вспомнил о бабке и практиканте, заходит в соседний кабинет и видит картину: бабки нет, а студент, обёрнутый простынёй, лежит на кушетке и курит.
— А где бабка?- испугано спрашивает врач.
— За седьмой сотней побежала, - спокойно отвечает студент.
11.
— Бордо 70-го года за 800 фунтов?! Вы че - охренели?! Мне вчера женщина того же года досталась за две банки "Балтики"!
12.
Заходит в бар лошадь:
— Мне, пожалуйста, 50 грамм коньячку и лимончик! Только ничем не посыпайте!
Бармен удивлен, но заказ выполняет.
— Я тут у вас неподалеку работаю, так что теперь буду заходить часто.
Бармен рассказывает о случившемся своему другу, директору цирка. Тот прилетает, естественно, на следующий день в бар.
Лошадь:
— Мне как всегда!
Директор цирка:
— Извините, можно к Вам за столик?
Лошадь:
— Да, пожалуйста!
Директор:
— Перейду сразу к делу. Не хотели бы Вы у нас работать?
Лошадь:
— Ну, если у вас хорошая зарплата, то да! Но я не понимаю, зачем вам в цирке программист.
— Мне, пожалуйста, 50 грамм коньячку и лимончик! Только ничем не посыпайте!
Бармен удивлен, но заказ выполняет.
— Я тут у вас неподалеку работаю, так что теперь буду заходить часто.
Бармен рассказывает о случившемся своему другу, директору цирка. Тот прилетает, естественно, на следующий день в бар.
Лошадь:
— Мне как всегда!
Директор цирка:
— Извините, можно к Вам за столик?
Лошадь:
— Да, пожалуйста!
Директор:
— Перейду сразу к делу. Не хотели бы Вы у нас работать?
Лошадь:
— Ну, если у вас хорошая зарплата, то да! Но я не понимаю, зачем вам в цирке программист.
13.
Три мужика спорят, у чьей жены самая большая задница.
Первый:
— У моей вот такая! (показывет)
Второй:
— А у моей еще больше. Вот такая!
Третий:
— А у моей жены голубые глаза...
Первые двое начинают возмущаться, мол, при чем тут глаза, мы о жопах говорим.
— Все остальное - жопа.
Первый:
— У моей вот такая! (показывет)
Второй:
— А у моей еще больше. Вот такая!
Третий:
— А у моей жены голубые глаза...
Первые двое начинают возмущаться, мол, при чем тут глаза, мы о жопах говорим.
— Все остальное - жопа.
14.
Идет заяц и читает книгу по логике. Тут навстречу волк:
— Слышь, заяц, а что читаешь?
— Книгу по логике
— А что это?
— Ну смотри. У тебя спички есть?
— Есть
— Если есть спички, то ты куришь.
— Ну, курю
— Если ты куришь, то деньги есть.
— Ну, есть.
— Если есть деньги, значит работаешь.
— Ну, работаю.
— Если работаешь, то много денег зарабатываешь.
— Ну.
— Если много денег, то и телки есть.
— Ну есть.
— Если телки есть, то ты с ними спишь.
— Допустим, сплю.
— Если ты спишь с телками, то ты не импотент.
Волк:
— Ух ты, круто. Дай почитаю.
Идет по лесу , читает и встречает Медведя. Медведь:
— Волк, что читаешь?
— Книгу по логике.
— А что это?
— Ну смотри. У тебя спички есть??
— Не-а
— Значит ты импотент!
— Слышь, заяц, а что читаешь?
— Книгу по логике
— А что это?
— Ну смотри. У тебя спички есть?
— Есть
— Если есть спички, то ты куришь.
— Ну, курю
— Если ты куришь, то деньги есть.
— Ну, есть.
— Если есть деньги, значит работаешь.
— Ну, работаю.
— Если работаешь, то много денег зарабатываешь.
— Ну.
— Если много денег, то и телки есть.
— Ну есть.
— Если телки есть, то ты с ними спишь.
— Допустим, сплю.
— Если ты спишь с телками, то ты не импотент.
Волк:
— Ух ты, круто. Дай почитаю.
Идет по лесу , читает и встречает Медведя. Медведь:
— Волк, что читаешь?
— Книгу по логике.
— А что это?
— Ну смотри. У тебя спички есть??
— Не-а
— Значит ты импотент!
15.
Попадает мужик на тот свет и встречает его черт:
— Ну что, мужик, в ад ты попал. Только ты не переживай сильно. У нас тут не так уж и плохо! Вот ты в жизни курил?
Мужик опускает глаза:
— Да, курил.
— Ну значит, по понедельникам для тебя будет праздник. Это у нас день курения. Выбор - огромный, от трубки и махорки до дорогих сигар и кальяна. Курим весь понедельник, до поздней ночи. И астма и рак не страшны - ты ведь уже умер! А выпить ты любил?
Мужик опускает голову:
— Не без этого.
— У-у! Тогда готовься к праздникам по вторникам! Мы пьём весь день, с самого утра, от пива и лёгких вин до самых крепких напитков: самогона и спирта. И плевать на печень: ты ведь уже умер! А как насчёт наркотиков?
— Да, бывало!
— Что ж, повеселишься по средам! У нас это день наркотиков, от самых лёгких, до героина и тяжёлой синтетики. Хочешь - колись, хочешь - кури, и не бойся ни ломки, ни передоза, ни ментов - ты ведь уже умер! А с женщинами?
Мужик оживляется:
— А как же!
— Тогда оторвёшься по четвергам! Это у нас день повального секса. Дело в том, что женщин в аду в 10 раз больше, чем мужчин, и у тебя будет супервыбор! А о сифилисе там всяком даже не вспоминай - ты ведь уже умер! А с мужиками ты как?
Мужик вскидывается:
— Нет, вы что!
— Мда-с... Вот по пятницам тебе у нас не понравится...
— Ну что, мужик, в ад ты попал. Только ты не переживай сильно. У нас тут не так уж и плохо! Вот ты в жизни курил?
Мужик опускает глаза:
— Да, курил.
— Ну значит, по понедельникам для тебя будет праздник. Это у нас день курения. Выбор - огромный, от трубки и махорки до дорогих сигар и кальяна. Курим весь понедельник, до поздней ночи. И астма и рак не страшны - ты ведь уже умер! А выпить ты любил?
Мужик опускает голову:
— Не без этого.
— У-у! Тогда готовься к праздникам по вторникам! Мы пьём весь день, с самого утра, от пива и лёгких вин до самых крепких напитков: самогона и спирта. И плевать на печень: ты ведь уже умер! А как насчёт наркотиков?
— Да, бывало!
— Что ж, повеселишься по средам! У нас это день наркотиков, от самых лёгких, до героина и тяжёлой синтетики. Хочешь - колись, хочешь - кури, и не бойся ни ломки, ни передоза, ни ментов - ты ведь уже умер! А с женщинами?
Мужик оживляется:
— А как же!
— Тогда оторвёшься по четвергам! Это у нас день повального секса. Дело в том, что женщин в аду в 10 раз больше, чем мужчин, и у тебя будет супервыбор! А о сифилисе там всяком даже не вспоминай - ты ведь уже умер! А с мужиками ты как?
Мужик вскидывается:
— Нет, вы что!
— Мда-с... Вот по пятницам тебе у нас не понравится...
16.
Поручик Ржевский идёт весь побитый.
— Боже мой! Поручик, что с вами?
— Я поссорился с полковником!
— Так полковник же старый, тщедушный...
— У него в руке была кочерга!
— А у вас?
— А у меня в руке была грудь жены полковника. Приятнейшая вещь, доложу я вам, но в драке — совершенно бесполезная!
— Боже мой! Поручик, что с вами?
— Я поссорился с полковником!
— Так полковник же старый, тщедушный...
— У него в руке была кочерга!
— А у вас?
— А у меня в руке была грудь жены полковника. Приятнейшая вещь, доложу я вам, но в драке — совершенно бесполезная!
17.
Сбежал из зоопарка медведь. Дали по радио объявление, мол нужен опытный охотник-зверолов, и кучу денег пообещали.
Приходит мужик с папиросиной в зубах, в кирзе, в заношенной фуфайке, с собакой, веревкой и ружьем.
— Я, - говорит, - поймаю медведя! Только мне помощник нужен.
Выделили ему сержанта. Охотник говорит:
— Слухай сюды! Щас мы медведя на дерево загоним. Я за ним полезу и начну ветку трясти. Как медведь свалится, подбежит моя собака и вцепится ему в яйца. Медведь растеряется, а ты ему лапы веревкой свяжешь. И усе!
— А ружье тогда зачем?
— Дык, если я первый упаду - собаку пристрелишь!
Приходит мужик с папиросиной в зубах, в кирзе, в заношенной фуфайке, с собакой, веревкой и ружьем.
— Я, - говорит, - поймаю медведя! Только мне помощник нужен.
Выделили ему сержанта. Охотник говорит:
— Слухай сюды! Щас мы медведя на дерево загоним. Я за ним полезу и начну ветку трясти. Как медведь свалится, подбежит моя собака и вцепится ему в яйца. Медведь растеряется, а ты ему лапы веревкой свяжешь. И усе!
— А ружье тогда зачем?
— Дык, если я первый упаду - собаку пристрелишь!
18.
Печень с тревогой ожидала предстоящей пятницы. Почки тоже волновались, что придётся много работать. Глотка разминалась. Нос чесался. Желудок готовился. Жопа переживала, что опять на неё найдут приключения. Ноги с Языком готовились заплетаться. Голова боялась заболеть, даже Сердце кровью обливалось. И только один Мозг радовался, что пятница не за горами.
19.
Верблюд подходит к реке, только собрался переплыть, видит крокодил валяется, отбежал от воды, а крокодил ему:
- Что, испугался? Да плыви, я сегодня сытый.
- Ну да, так я и поверил!
- Да правду говорю!
- Ответь на пидараса!
- Отвечаю!
Ну, верблюд поверил, поплыл. А крокодил его на середине реки сожрал, вылезает на берег довольный:
- Ну! И чем плохо быть пидарасом?
- Что, испугался? Да плыви, я сегодня сытый.
- Ну да, так я и поверил!
- Да правду говорю!
- Ответь на пидараса!
- Отвечаю!
Ну, верблюд поверил, поплыл. А крокодил его на середине реки сожрал, вылезает на берег довольный:
- Ну! И чем плохо быть пидарасом?
20.
— Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики?
— Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!
— Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!
21.
Пришла как-то раз девушка в церковь, подходит к батюшке и говорит:
- Батюшка, я согрешила.
- Как согрешила?
- Сосала.
- Сколько сосала?
- 10 минут.
- Замаливай грехи 1 час.
На следующий день:
- Батюшка, я опять согрешила.
- Как согрешила?
- Сосала.
- Сколько на этот раз?
- Полчаса.
- Замаливай грехи 3 часа.
На следующий день:
- Батюшка, я опять согрешила.
- Что, опять сосала?
- Да.
- Ох, сколько в этот раз?
- 1 час и двенадцать с половиной минут.
Поп задумался, пошел в келью за калькулятором. Через пару минут возвращается, на ходу расстегивая ширинку:
- Досасывай, а то охуительные дроби выходят.
- Батюшка, я согрешила.
- Как согрешила?
- Сосала.
- Сколько сосала?
- 10 минут.
- Замаливай грехи 1 час.
На следующий день:
- Батюшка, я опять согрешила.
- Как согрешила?
- Сосала.
- Сколько на этот раз?
- Полчаса.
- Замаливай грехи 3 часа.
На следующий день:
- Батюшка, я опять согрешила.
- Что, опять сосала?
- Да.
- Ох, сколько в этот раз?
- 1 час и двенадцать с половиной минут.
Поп задумался, пошел в келью за калькулятором. Через пару минут возвращается, на ходу расстегивая ширинку:
- Досасывай, а то охуительные дроби выходят.
22.
Если вы сумели заставить себя прекратить грызть семечки, когда там еще оставалось полтарелки, то побороть героиновую зависимость для вас вообще пара пустяков!
24.
— А ты знаешь, что во время секса обезьяны не испытывают оргазма?
— Это просто тебе фригидная попалась.
— Это просто тебе фригидная попалась.
25.
Ночь. Бар. Все закрыто.
Из норки высовывается немецкая мышь, оглядывается - кота нет. Несется что есть сил к бару, наливает себе пива, выпивает и мчится что есть сил обратно в норку.
Через минуту показывается французская мышь, смотрит по сторонам - нет кота. Тоже несётся к бару, наливает себе вина, залпом выпивает и мигом обратно в нору.
Выглядывает русская мышь - нет котa. Бежит к бару, наливает стопку водки, выпивает. Оглядывается - кота нет. Наливает вторую стопку, пьет - нет кота. Наливает третью, потом четвертую и пятую...
После восьмой садится, оглядывается - ну нет кота! Разминает мускулы, закуривает и злобно так бормочет:
— Ну ничего... Мы, блять, подождём.
Из норки высовывается немецкая мышь, оглядывается - кота нет. Несется что есть сил к бару, наливает себе пива, выпивает и мчится что есть сил обратно в норку.
Через минуту показывается французская мышь, смотрит по сторонам - нет кота. Тоже несётся к бару, наливает себе вина, залпом выпивает и мигом обратно в нору.
Выглядывает русская мышь - нет котa. Бежит к бару, наливает стопку водки, выпивает. Оглядывается - кота нет. Наливает вторую стопку, пьет - нет кота. Наливает третью, потом четвертую и пятую...
После восьмой садится, оглядывается - ну нет кота! Разминает мускулы, закуривает и злобно так бормочет:
— Ну ничего... Мы, блять, подождём.
26.
Если вы думаете, что лук — это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда не получали лицо дыней.
27.
— Саша, ты мне зефир подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Дима, а ты мне квартиру подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Сережа, а ты мне яхту подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Что-то я с зефиром облажалась...
— Да.
— Дима, а ты мне квартиру подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Сережа, а ты мне яхту подарил, чтобы со мной переспать?
— Да.
— Что-то я с зефиром облажалась...
Авторский пост
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Новости партнёров
- Ворона, что с тобой? Почему ты задом наперед летишь?
- Ты разве не слышала? Объявили демократию, теперь каждый может делать что хочет, вот я хочу задом наперед лететь, так я и лечу
Ну Лиса подумала :"раз Вороне можно задом наперед, значит почему и мне нельзя? Демократия как никак" и тоже пошла по лесу задом наперед.
Видит Волк - Лиса задом наперед идет, сзади подошел и... отымел ее по самые помидоры...
Лиса злая отыскала Ворону и стала кричать:
- Ворона! Ты зачем меня обманула? Я вот как и ты задом наперед пошла, так меня Волк изнасиловал. Какая же тут демократия?
Тут Ворона говорит Лисе:
- Это у нас на верху демократия, а вас как е@али, так и будут е@ать....