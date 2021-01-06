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Сообщество Без кота и жизнь не та 762 поста • 347 подписчиков подписаться
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Рыжик

Рыжик (1 фото)

Автор:
06 января 2021 14:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   рассказ   
379
1
Жил был старенький-старенький дед, и было у него хозяйство, состоящее из четырёх кроликов. И такого же старого, как сам дед, рыжего кота.
Бабки не было — померла, и коротал дедушка отпущенный ему срок один-одинёшенек.
Кот был старый, даже можно сказать — ветхий, свалявшийся пух, ободранные в боевых действиях уши, почти утраченные нюх и зрение. Практически ничего не ел и много спал, и на улицу выходил лишь по нужде.

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Метки: животные   коты   рассказ   
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5  комментариев
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Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Автор, ты точно мужчина? А то уж очень много боянистых розовых соплей. Это, кстати, тоже боян.
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10k
Паша Эмильевич Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Ну и что, что боян...
Люблю такие притчи про котеек. И свою рыжую морду обожаю.
Лёша, 50лет...
Ну и что, что боян... Люблю такие притчи про котеек. И свою рыжую морду обожаю. Лёша, 50лет...
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
"Взято вконтакте"
***
Лучше бы ничего не бралО...
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