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Пожилой фанат крикета поймал мяч своим бокалом во время матча

Пожилой фанат крикета поймал мяч своим бокалом во время матча (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 10:20
Сообщество : Спорт
Метки: бокал   видео   крикет   люди   мяч   прикол   фанат   
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Курьезный случай произошел во время игры в крикет на стадионе в Австралии. Мяч улетает в сторону трибуны после сильнейшего удара и приземлился в бокал одного из болельщиков.

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Метки: бокал   видео   крикет   люди   мяч   прикол   фанат   
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