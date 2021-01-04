Пожилой фанат крикета поймал мяч своим бокалом во время матча

Пожилой любитель пива и крикета, присутствующий на матче, организованном на стадионе Bellerive Oval в Беллриве (восточное побережье Хобарта, штат Тасмания, Австралия), получил неожиданную славу, когда мяч опустился в его пивной стакан.



Выбитый игроком мяч вылетел за ограждение и один из болельщиков пытался поймать его, но промахнулся и отбил в сторону любителя пива, сидящего в первом ряду.