Пожилой фанат крикета поймал мяч своим бокалом во время матча

Курьезный случай произошел во время игры в крикет на стадионе в Австралии. Мяч улетает в сторону трибуны после сильнейшего удара и приземлился в бокал одного из болельщиков.
Пожилой любитель пива и крикета, присутствующий на матче, организованном на стадионе Bellerive Oval в Беллриве (восточное побережье Хобарта, штат Тасмания, Австралия), получил неожиданную славу, когда мяч опустился в его пивной стакан.
Выбитый игроком мяч вылетел за ограждение и один из болельщиков пытался поймать его, но промахнулся и отбил в сторону любителя пива, сидящего в первом ряду.
Выбитый игроком мяч вылетел за ограждение и один из болельщиков пытался поймать его, но промахнулся и отбил в сторону любителя пива, сидящего в первом ряду.
После чего пожилой болельщик поднял свою пластиковую пивную ёмкость со спортивным снарядом внутри. Выпив пива, престарелый фанат выбросил пропитанный жидкостью мяч обратно на поле.
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