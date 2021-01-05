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18 автомобилистов, с которыми лучше не встречаться на дороге

18 автомобилистов, с которыми лучше не встречаться на дороге (19 фото)

Автор:
05 января 2021 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   авто   автоприколы   люди   прикол   
1254
19
С каждый годом на дорогах по всему миру появляется всё больше автомобилей, а значит растет и процент не совсем аккуратных и адекватных водителей. Это сегодня они ездят по правилам, а завтра чудят так, что начинаешь опасаться садиться за руль.
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Метки: Автомобиль   авто   автоприколы   люди   прикол   
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алексей 46 минут назад
вот с таким "автомобилистом " не хотелось бы повстречаться
вот с таким "автомобилистом " не хотелось бы повстречаться
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