18 автомобилистов, с которыми лучше не встречаться на дороге

С каждый годом на дорогах по всему миру появляется всё больше автомобилей, а значит растет и процент не совсем аккуратных и адекватных водителей. Это сегодня они ездят по правилам, а завтра чудят так, что начинаешь опасаться садиться за руль.
Хоть права на вождения автомобиля может получить почти каждый, есть такие люди, которым делать этого явно не стоит. Такие товарищи не соблюдают правила и совершенно не берегут ни себя, ни своих соседей по дороге. Иногда они попадают в объектив других водителей и показывают всем зрителям, что не стоит безответственно вести себя на трассах, парковках и в других местах.
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Метки: Автомобиль авто автоприколы люди прикол
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