18 автомобилистов, с которыми лучше не встречаться на дороге

Хоть права на вождения автомобиля может получить почти каждый, есть такие люди, которым делать этого явно не стоит. Такие товарищи не соблюдают правила и совершенно не берегут ни себя, ни своих соседей по дороге. Иногда они попадают в объектив других водителей и показывают всем зрителям, что не стоит безответственно вести себя на трассах, парковках и в других местах.