Кто придумал первый компьютерный вирус?

В 1981 году Ричард Скрента был в 9 классе. Он был очень умным хулиганом, вооружённым компьютером Apple II. Больше всего он любил издеваться над сверстниками по поводу их пиратских компьютерных игр. В 2000 году в интервью он сказал:



Я шутил над сверстниками, меняя копии пиратских игр, чтобы они самоуничтожались через определённое количество запусков. Я раздавал игры, на них подсаживались, а затем она вдруг переставала работать и выдавала какой-нибудь смешной комментарий на экран (чувство юмора девятиклассника).



В итоге друзья перестали подпускать Скренту к своим дискетам. Ему перестали одалживать игры, все перестали играть в его игрушки, и т.п. Но он не угомонился. Он начал штудировать инструкции и описания, пытаясь отыскать дыру в безопасности Apple II. И он придумал способ выполнять код, не притрагиваясь к дискетам.



«Я придумал оставлять определённый след в ОС на работающем школьном компьютере. Если следующий пользователь не перезагружал комп со своего диска, его диск подвергался воздействию моего кода».



Написал он код на ассемблере за две недели, и назвал его Elk Cloner. Он стал тем, что впоследствии назвали «вирусом для загрузочного сектора». Когда неинфицированный диск вставляли в дисковод инфицированного компьютера, тот заражал диск, записывая на него копию вируса в загрузочный сектор. Этот код автоматически выполнялся при загрузке. Принося заражённый диск на другой компьютер, и загружаясь с него, человек заражал и этот компьютер копией вируса.



Вирус немного мешал работе компьютера, а на 50-й запуск вместо запуска программы выводил целую поэму на экран:



Elk Cloner: программа, обладающая личностью



Пролезет на ваши диски

Проникнет на ваши чипы

Да, это Клонер!

Прилипнет, словно клей

Оперативку вашу подправит

Пришлите Клонера скорей.



Из-за отсрочки появления программу сразу нельзя было заметить, что улучшало шансы на распространение. Эпидемия продолжалась несколько недель.



Программа добралась и до компьютера учителя Скренты, обвинившего его в проникновении к нему в кабинет. Вирус подхватили и родственники Скренты из Балтимора (сам он жил в Питсбурге), а через много лет он услышал про случай заражения компьютера, принадлежавшего какому-то моряку.