Кто придумал первый компьютерный вирус?

Первым распространившимся вирусом для IBM PC стал вирус Brain. Он тоже селился в загрузочном секторе. Он был написан братьями Базитом и Амжадом Фарук Альви из Пакистана в 1986 году. Им было 17 и 24 года.У братьев была компьютерная фирма Brain Computer Services, и вирус они написали, чтобы отслеживать пиратские копии их медицинского софта. Пиратская программа отжирала оперативку, замедляла работу диска, и иногда мешала сохранить данные. По заверениям братьев, она не уничтожала данные. Программа содержала следующее сообщение:Welcome to the Dungeon 1986 Basit & Amjad (pvt) Ltd. BRAIN COMPUTER SERVICES 730 NIZAB BLOCK ALLAMA IQBAL TOWN LAHORE-PAKISTAN PHONE :430791,443248,280530. Beware of this VIRUS… Contact us for vaccination… $#@% [email protected] !!Добро пожаловать в подземелье… Берегитесь этого вируса… Свяжитесь с нами для лечения…В заголовке были указаны реальные контакты. Когда кто-либо звонил им за помощью, они могли идентифицировать пиратскую копию. Также вирус подсчитывал количество сделанных копий.Они обнаружили, что пиратство было широко распространено, и копии их программ распространялись очень далеко. Амжад говорит, что первый их звонок поступил из США, Майами.