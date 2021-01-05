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Кто придумал первый компьютерный вирус?

Кто придумал первый компьютерный вирус? (5 фото)

Автор:
05 января 2021 07:25
Метки: Creeper   вирус   компьютер   
386
5
Самые первые вирусы были безобидными. Это были эксперименты – типа одного из первых вирусов “Creeper”, который просто выводил сообщение “I’M A CREEPER: CATCH ME IF YOU CAN”. Их распространение ограничивалось домашними сетями (Creeper существовал на TENEX ОС). Это было в 1971 году.
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Источник:

Метки: Creeper   вирус   компьютер   
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8k
MMH 50 минут назад
Кто придумал первый компьютерный вирус?
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6k
Doomer Час назад
Эх... В старые ДОСовские времена у меня была целая дискета с подборкой наиболее популярных и зрелищных вирусов. Сами вирусы были обезврежены, но можно было посмотреть эффект, который они делали. И в те времена антивирусы лечили, а не гробили файлы.
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2k
* You All 2 часа назад
убить мало,оживить и ещё раз убить эту нечисть
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Иван Кемеров

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