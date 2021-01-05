Кто придумал первый компьютерный вирус?

Самые первые вирусы были безобидными. Это были эксперименты – типа одного из первых вирусов “Creeper”, который просто выводил сообщение “I’M A CREEPER: CATCH ME IF YOU CAN”. Их распространение ограничивалось домашними сетями (Creeper существовал на TENEX ОС). Это было в 1971 году.
Сейчас существуют миллионы вирусов, распространяющихся через интернет всякими путями – файловые раздачи, e-mail, сайты. Когда всё связано со всем, вирусы распространяются быстро. Защита от вирусов – прибыльный бизнес.
Начиналось это довольно медленно и гораздо раньше, чем можно было предположить. Первые вирусы распространялись через оффлайн – они работали с дискетами и переносились на них между компьютерами. Кто же изобрёл вирус?
Первый вирус для Mac был написан в качестве подростковой шутки. Первый вирус для PC был сделан для борьбы с пиратством.
Начиналось это довольно медленно и гораздо раньше, чем можно было предположить. Первые вирусы распространялись через оффлайн – они работали с дискетами и переносились на них между компьютерами. Кто же изобрёл вирус?
Первый вирус для Mac был написан в качестве подростковой шутки. Первый вирус для PC был сделан для борьбы с пиратством.
Elk Cloner
В 1981 году Ричард Скрента был в 9 классе. Он был очень умным хулиганом, вооружённым компьютером Apple II. Больше всего он любил издеваться над сверстниками по поводу их пиратских компьютерных игр. В 2000 году в интервью он сказал:
Я шутил над сверстниками, меняя копии пиратских игр, чтобы они самоуничтожались через определённое количество запусков. Я раздавал игры, на них подсаживались, а затем она вдруг переставала работать и выдавала какой-нибудь смешной комментарий на экран (чувство юмора девятиклассника).
В итоге друзья перестали подпускать Скренту к своим дискетам. Ему перестали одалживать игры, все перестали играть в его игрушки, и т.п. Но он не угомонился. Он начал штудировать инструкции и описания, пытаясь отыскать дыру в безопасности Apple II. И он придумал способ выполнять код, не притрагиваясь к дискетам.
«Я придумал оставлять определённый след в ОС на работающем школьном компьютере. Если следующий пользователь не перезагружал комп со своего диска, его диск подвергался воздействию моего кода».
Написал он код на ассемблере за две недели, и назвал его Elk Cloner. Он стал тем, что впоследствии назвали «вирусом для загрузочного сектора». Когда неинфицированный диск вставляли в дисковод инфицированного компьютера, тот заражал диск, записывая на него копию вируса в загрузочный сектор. Этот код автоматически выполнялся при загрузке. Принося заражённый диск на другой компьютер, и загружаясь с него, человек заражал и этот компьютер копией вируса.
Вирус немного мешал работе компьютера, а на 50-й запуск вместо запуска программы выводил целую поэму на экран:
Elk Cloner: программа, обладающая личностью
Пролезет на ваши диски
Проникнет на ваши чипы
Да, это Клонер!
Прилипнет, словно клей
Оперативку вашу подправит
Пришлите Клонера скорей.
Из-за отсрочки появления программу сразу нельзя было заметить, что улучшало шансы на распространение. Эпидемия продолжалась несколько недель.
Программа добралась и до компьютера учителя Скренты, обвинившего его в проникновении к нему в кабинет. Вирус подхватили и родственники Скренты из Балтимора (сам он жил в Питсбурге), а через много лет он услышал про случай заражения компьютера, принадлежавшего какому-то моряку.
Я шутил над сверстниками, меняя копии пиратских игр, чтобы они самоуничтожались через определённое количество запусков. Я раздавал игры, на них подсаживались, а затем она вдруг переставала работать и выдавала какой-нибудь смешной комментарий на экран (чувство юмора девятиклассника).
В итоге друзья перестали подпускать Скренту к своим дискетам. Ему перестали одалживать игры, все перестали играть в его игрушки, и т.п. Но он не угомонился. Он начал штудировать инструкции и описания, пытаясь отыскать дыру в безопасности Apple II. И он придумал способ выполнять код, не притрагиваясь к дискетам.
«Я придумал оставлять определённый след в ОС на работающем школьном компьютере. Если следующий пользователь не перезагружал комп со своего диска, его диск подвергался воздействию моего кода».
Написал он код на ассемблере за две недели, и назвал его Elk Cloner. Он стал тем, что впоследствии назвали «вирусом для загрузочного сектора». Когда неинфицированный диск вставляли в дисковод инфицированного компьютера, тот заражал диск, записывая на него копию вируса в загрузочный сектор. Этот код автоматически выполнялся при загрузке. Принося заражённый диск на другой компьютер, и загружаясь с него, человек заражал и этот компьютер копией вируса.
Вирус немного мешал работе компьютера, а на 50-й запуск вместо запуска программы выводил целую поэму на экран:
Elk Cloner: программа, обладающая личностью
Пролезет на ваши диски
Проникнет на ваши чипы
Да, это Клонер!
Прилипнет, словно клей
Оперативку вашу подправит
Пришлите Клонера скорей.
Из-за отсрочки появления программу сразу нельзя было заметить, что улучшало шансы на распространение. Эпидемия продолжалась несколько недель.
Программа добралась и до компьютера учителя Скренты, обвинившего его в проникновении к нему в кабинет. Вирус подхватили и родственники Скренты из Балтимора (сам он жил в Питсбурге), а через много лет он услышал про случай заражения компьютера, принадлежавшего какому-то моряку.
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Brain
Первым распространившимся вирусом для IBM PC стал вирус Brain. Он тоже селился в загрузочном секторе. Он был написан братьями Базитом и Амжадом Фарук Альви из Пакистана в 1986 году. Им было 17 и 24 года.
У братьев была компьютерная фирма Brain Computer Services, и вирус они написали, чтобы отслеживать пиратские копии их медицинского софта. Пиратская программа отжирала оперативку, замедляла работу диска, и иногда мешала сохранить данные. По заверениям братьев, она не уничтожала данные. Программа содержала следующее сообщение:
Welcome to the Dungeon 1986 Basit & Amjad (pvt) Ltd. BRAIN COMPUTER SERVICES 730 NIZAB BLOCK ALLAMA IQBAL TOWN LAHORE-PAKISTAN PHONE :430791,443248,280530. Beware of this VIRUS… Contact us for vaccination… $#@%[email protected]!!
Добро пожаловать в подземелье… Берегитесь этого вируса… Свяжитесь с нами для лечения…
В заголовке были указаны реальные контакты. Когда кто-либо звонил им за помощью, они могли идентифицировать пиратскую копию. Также вирус подсчитывал количество сделанных копий.
Они обнаружили, что пиратство было широко распространено, и копии их программ распространялись очень далеко. Амжад говорит, что первый их звонок поступил из США, Майами.
У братьев была компьютерная фирма Brain Computer Services, и вирус они написали, чтобы отслеживать пиратские копии их медицинского софта. Пиратская программа отжирала оперативку, замедляла работу диска, и иногда мешала сохранить данные. По заверениям братьев, она не уничтожала данные. Программа содержала следующее сообщение:
Welcome to the Dungeon 1986 Basit & Amjad (pvt) Ltd. BRAIN COMPUTER SERVICES 730 NIZAB BLOCK ALLAMA IQBAL TOWN LAHORE-PAKISTAN PHONE :430791,443248,280530. Beware of this VIRUS… Contact us for vaccination… $#@%[email protected]!!
Добро пожаловать в подземелье… Берегитесь этого вируса… Свяжитесь с нами для лечения…
В заголовке были указаны реальные контакты. Когда кто-либо звонил им за помощью, они могли идентифицировать пиратскую копию. Также вирус подсчитывал количество сделанных копий.
Они обнаружили, что пиратство было широко распространено, и копии их программ распространялись очень далеко. Амжад говорит, что первый их звонок поступил из США, Майами.
Братья Альви в 2011 году
Это был первый из множества звонков из США. Проблема оказалась в том, что Brain распространялся и по другим дискетам, а не только по копиям их программы. В Университете Делавера даже случилась эпидемия этого вируса в 1986 году, а затем он появлялся и во многих других местах. Исков подано не было, но в газетах про это писали много. Создателей даже упоминали в журнале Time Magazine в 1988.
New York Times писала в мае 1988: «Дерзкая компьютерная программа, которая в этом месяце появилась на компьютерах Бюллетеня Провиденса, уничтожила файлы одного корреспондента и распространилась через дискеты по всей сети газеты. Компьютерщики считают, что это первый случай заражения компьютерной системы американской газеты такой дерзкой программой, которую называют компьютерным „вирусом“.
Братьям Альви пришлось сменить телефоны и убрать контакты из поздних версий вируса. Продажи программы они прекратили в 1987 году. Их компания выросла в телекоммуникационного провайдера и сейчас это – крупнейший провайдер в Пакистане. Расположена она всё по тому же адресу.
New York Times писала в мае 1988: «Дерзкая компьютерная программа, которая в этом месяце появилась на компьютерах Бюллетеня Провиденса, уничтожила файлы одного корреспондента и распространилась через дискеты по всей сети газеты. Компьютерщики считают, что это первый случай заражения компьютерной системы американской газеты такой дерзкой программой, которую называют компьютерным „вирусом“.
Братьям Альви пришлось сменить телефоны и убрать контакты из поздних версий вируса. Продажи программы они прекратили в 1987 году. Их компания выросла в телекоммуникационного провайдера и сейчас это – крупнейший провайдер в Пакистане. Расположена она всё по тому же адресу.
А теперь – Chaos
Скрента работал в области информационной безопасности, а сейчас он CEO компании Blekko, которая занимается поисковыми технологиями.
Хотя дискет уже давно нет, вирусы в загрузочных секторах существуют. Теперь они работают с USB-флешками. Поскольку физические носители всё меньше используются для переноса данных, специалисты уверены, что дни загрузочных вирусов сочтены.
Война с вирусами переместилась в онлайн. Скрента сказал в интервью The Register: „Грустно, что существует такая большая индустрия антивирусов. Надо делать более защищённые системы, а не организовывать многомиллионную индустрию, чтобы подчищать существующие“.
Скрента и братья Альви не чувствуют вины за то, что начали адское шествие вредоносных программ по миру. „Джин в любом случае выбрался бы из бутылки, — написал Скрента в блоге,– мне было интересно быть первым, кто его выпустил“.
Хотя дискет уже давно нет, вирусы в загрузочных секторах существуют. Теперь они работают с USB-флешками. Поскольку физические носители всё меньше используются для переноса данных, специалисты уверены, что дни загрузочных вирусов сочтены.
Война с вирусами переместилась в онлайн. Скрента сказал в интервью The Register: „Грустно, что существует такая большая индустрия антивирусов. Надо делать более защищённые системы, а не организовывать многомиллионную индустрию, чтобы подчищать существующие“.
Скрента и братья Альви не чувствуют вины за то, что начали адское шествие вредоносных программ по миру. „Джин в любом случае выбрался бы из бутылки, — написал Скрента в блоге,– мне было интересно быть первым, кто его выпустил“.
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