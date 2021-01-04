Техника, которую стремились купить советские парни, чтобы казаться круче

Если вы знаете, как перематывать кассету с помощью карандаша, то мы с вами из одного времени. Наши "гаджеты" отличались от современных.
Во времена нашей молодости, которая пришлась на 70-80-е, владеть магнитофоном или магнитолой было так же престижно, как сегодня - айфоном.
Куда только я не таскал свой портативный магнитофон "Романтик 306". Качество записи через встроенный микрофон хромало не потому, что магнитофон был плох. Напротив, у меня не было такой безотказной техники ни до, ни после "Романтика".
Наверное, вы помните, как разживались популярными записями - переписывали с магнитофона на магнитофон. Поверх старых записей накладывались новые. В результате вместе с музыкой из динамика неслись посторонние звуки, звук "плыл", но это мало кого смущало.
Это удовольствие обходилось дорого - 200 рублей стоил "Романтик" в магазине. И просто так его было не купить, разбирали быстро.
Если к собственной машине прилагался переносной телевизор, рейтинг обладателя этих сокровищ зашкаливал. Это было необычно: поехать за город, и прямо в машине посмотреть фильм.
У моего друга была "Юность" в ярко-красном корпусе. И мы считали, что лучшего варианта не бывает, пока сосед не привёз из Риги цветной "Шилялис". Латинские буквы на корпусе придавали очарования - это был практически импортный телевизор.
Кстати, "Шилялис" так и выпускали - в экспортном исполнении и для внутреннего рынка. В Европе эти телевизоры раскупали охотно. Модель отличалась высоким качеством приёма.
Я точно помню, сколько стоил рижский телеприёмник. На задней стенке чётко значилось: 498 рублей.
Всего один раз в жизни я видел "комбайн", соединивший в себе телевизор, магнитофон и радиоприёмник. "Амфитон ТМ01" - так называлась телемагнитола. Его дали на один день Витьке, моему другу, переписать музыку.
Мы долго разглядывали рычажки, кнопки и переключатели. Попробовали всё: записывали и воспроизводили голос и музыку, включали разные программы телевещания. Радио нас не очень-то интересовало.
Хочу сказать как человек, очарованный этой техникой: при всей скромности дизайна это был на редкость продуманный механизм. Надёжный.
Наручные часы надо было покупать Электроника-5. Так думал не только я, но и все мои приятели. Корпус и браслет из нержавеющей стали.
Стекло поцарапать сложно - минеральное. К тому же возможна поправка времени, которая будет осуществляться автоматически, нужно только выставить настройки.
Достал недавно свою «Электронику». Вставил батарейку - идут. И выглядят лучше, чем китайские реплики этих знаменитых часов.
Источник:
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с часами проблем особых не было, можно было запросто купить Монтану, но гонялись за Кесселем
Советские электронные часы лежали в свободной продаже.
Телерадиомагнитола "Амфитон ТМ-01" тоже лежала в магазинах. Её продавали где-то в первой половине 80-х. Я батю столько раз подбивал её купить! :))) Типа "на даче же в кайф будет". Но дорого было. Да и тот телевизор на даче, в то время... Как покойнику примочки. Л.И.Брежнев умер. Начался развал страны. Союз уже существовал практически номинально. Три канала и классическая музыка по-поводу очередного усопшего генсека, потом пятнистое чмо к "рулю" подтянулось...
Короче батя наотрез отказался покупать. И правильно сделал! :)))
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с чего бы вдруг? сегодня айфон это так, понты. у студентов, что жрут дошираки и то есть 11-12 модели. а дошираки жрут - потому что кредиты за них платят, идиоты) давно уже не статусная это по.е.бень.
А магнитола с телеком появилась ваще в начале 90-х. Причем там сразу 3 модели вышло в продажу + микроша и еще какой-то комп.