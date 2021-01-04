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Техника, которую стремились купить советские парни, чтобы казаться круче

Техника, которую стремились купить советские парни, чтобы казаться круче (4 фото)

Автор:
04 января 2021 17:54
Сообщество : СССР
Метки: СССР   гаджеты   интересно   
637
4

Если вы знаете, как перематывать кассету с помощью карандаша, то мы с вами из одного времени. Наши "гаджеты" отличались от современных.

Во времена нашей молодости, которая пришлась на 70-80-е, владеть магнитофоном или магнитолой было так же престижно, как сегодня - айфоном.

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Метки: СССР   гаджеты   интересно   
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19  комментариев
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815
Сергей 3 часа назад
Романтик был реально хороший, не убиваемый маг, остального никто даже в глаза не видел, не придумывайте...
с часами проблем особых не было, можно было запросто купить Монтану, но гонялись за Кесселем
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9k
ss Час назад
"Романтик 306" у нас в городе выпускали. На заводе им.Кирова. Там же где и "Романтик 3" из которого во всём союзе ревера делали, "Казахстан 101 стерео", радиоприёмники "Ишим", "Рекорд 47". Про неубиваемость - это точно!
Советские электронные часы лежали в свободной продаже.
Телерадиомагнитола "Амфитон ТМ-01" тоже лежала в магазинах. Её продавали где-то в первой половине 80-х. Я батю столько раз подбивал её купить! :))) Типа "на даче же в кайф будет". Но дорого было. Да и тот телевизор на даче, в то время... Как покойнику примочки. Л.И.Брежнев умер. Начался развал страны. Союз уже существовал практически номинально. Три канала и классическая музыка по-поводу очередного усопшего генсека, потом пятнистое чмо к "рулю" подтянулось...
Короче батя наотрез отказался покупать. И правильно сделал! :)))
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
часы, в том числе электронные, советского производства, всегда лежали в свободном доступе в часовых магазинах, я это помню даже из детства, частенько заходил поглазеть на них, мне их 14-летие даже подарили родители на ДР и обладание ими чем то крутым в СССР не считалось. Круто было носить часы с калькулятором или с мелодиями, производства Гонг-Конга, (тогда еще он был под английским протекторатом) и товары оттуда с дешевой китайской одноразовой погремушкой не ассоциировались никак, тем более, что Китай тогда был тоже социалистическим, и кроме кед "два мяча", ракеток для пинг-понга и шариков для него, никого не интересовал.
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12k
Corvus Corax 2 часа назад
Минеральное стекло достаточно легко царапается, оно и тогда, и сейчас стоит на большинстве моделей часов (и у автора и читателей на окнах, кстати), а вот сапфировое не царапается...
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25k
Acu900 3 часа назад
У бати был такой телевизор. Его можно было положить в чемодан и взять с собой на курорт на базу отдыха. Помню отдыхали как то на такой базе отдыха. Каждому отдыхающему выделялся домик.В них, помню, был даже холодильник, но телевизоров там не было. А был единственный телевизор в специально построенном амфитеатре, куда ходили смотреть все обитатели базы отдыха. Так я с батей были самыми крутыми, смотрели телек прямо у себя в домике. Не смущало даже то, что телевизор был черно-белым, главное удобно и никто не мешает смотреть "белое солнце пустыни" Кстати к нему еще прилагалась аккумуляторная батарея, можно было где нибудь в лесу на поляне смотреть телепередачи...
У бати был такой телевизор. Его можно было положить в чемодан и взять с собой на курорт на базу отдыха. Помню отдыхали как то на такой базе отдыха. Каждому отдыхающему выделялся домик.В них, помню, был даже холодильник, но телевизоров там не было. А был единственный телевизор в специально построенном амфитеатре, куда ходили смотреть все обитатели базы отдыха. Так я с батей были самыми крутыми, смотрели телек прямо у себя в домике. Не смущало даже то, что телевизор был черно-белым, главное удобно и никто не мешает смотреть "белое солнце пустыни" Кстати к нему еще прилагалась аккумуляторная батарея, можно было где нибудь в лесу на поляне смотреть телепередачи...
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4k
Янус Полуэктович 3 часа назад
так же престижно, как сегодня - айфоном.
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с чего бы вдруг? сегодня айфон это так, понты. у студентов, что жрут дошираки и то есть 11-12 модели. а дошираки жрут - потому что кредиты за них платят, идиоты) давно уже не статусная это по.е.бень.
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19k
BillyBonzz Янус Полуэктович 2 часа назад
ну так и обладание сегодня БМВ Х6 не является чем то престижным, их покупают тоже б\ушные в кредит, дурачки, которым понты жить не дают, а потом таксуют на них, потому что денег на его обслуживание и содержание нет.
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1k
Мистер Фикс 3 часа назад
Романтик стоил 200 рублей, что было дороже многих кассетников. Исполнение стоячее, в отличии от лежачих электроник. Минус - съемная алюминиевая ручка-дужка, пластик которой легко ломался. Хороший мафон был, его мне купили в 89-м...
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Недопост какой-то! Хотя источник копипасты и копипастер... все объясняет.
А магнитола с телеком появилась ваще в начале 90-х. Причем там сразу 3 модели вышло в продажу + микроша и еще какой-то комп.
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3.2M
Димон Автор поста Свирепый Бамбр 3 часа назад
http://rw6ase.narod.ru/00/komb/amfiton_tm01.htmlhttp://rw6ase.narod.ru/00/komb/amfiton_tm01.html
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3.2M
Димон Автор поста Свирепый Бамбр 3 часа назад
Научись быть более вежливым, я же не оскорбляю тебя. Почему ты решил что тебе все можно?
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3.2M
Димон Автор поста Свирепый Бамбр 3 часа назад
http://www.radionic.ru/node/3693http://www.radionic.ru/node/3693
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2k
Свирепый Бамбр Димон 3 часа назад
Крайне сомнительный источник инфы. Тем более опытные образцы поступали в розницу через 5, а то и 10 лет. Так что если усреднить даты, то как раз и получится 89-ый год. А я это помню, потому что присутствовал на презентации этих новинок. А в 82-ом я разве что за пипиську себя дергал слушая сказки.
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2k
Свирепый Бамбр Димон 2 часа назад
Рассердись и забань меня. В первый раз что ль...
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826
him67 3 часа назад
В "Романтике", помимо его неоспоримой громкости (забивал что "Весну-202, что "Электронику-301) было уникальное крепление ручки (что видно на фото в посте). Ручка снималась, вместо нее ставился брезентовый ремень, что несомненно сказывалось на удобстве эксплуатации данного аппарата на улице. Батарейки жрал средне, вообще лучший аппарат в своем классе. Единственный недостаток - большой по размерам.
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