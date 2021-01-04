Техника, которую стремились купить советские парни, чтобы казаться круче

Куда только я не таскал свой портативный магнитофон "Романтик 306". Качество записи через встроенный микрофон хромало не потому, что магнитофон был плох. Напротив, у меня не было такой безотказной техники ни до, ни после "Романтика".

Наверное, вы помните, как разживались популярными записями - переписывали с магнитофона на магнитофон. Поверх старых записей накладывались новые. В результате вместе с музыкой из динамика неслись посторонние звуки, звук "плыл", но это мало кого смущало.

Это удовольствие обходилось дорого - 200 рублей стоил "Романтик" в магазине. И просто так его было не купить, разбирали быстро.