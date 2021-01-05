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В Китае казнят экс-главу крупной компании

В Китае казнят экс-главу крупной компании (1 фото)

Автор:
05 января 2021 17:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: китай   коррупционеры   правосудие   
1633
1

Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Метки: китай   коррупционеры   правосудие   
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33  комментария
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517
Обратная сторона Луны 2 часа назад
В Китае казнят экс-главу крупной компании
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2k
Serg 5 минут назад
Обычные для Китая внутрипартийные разборки.
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42k
Alex Ivanov 7 минут назад
Расстреляли...посадили. Прямо в масть пошло) Сегодня РБК - осужденные за взятки задолжали 31 млрд рублей. А чего классно ведь, спёр 5 млрдов, отдал 2 млна рублей и на свободу с чистой совестью и хорошим капиталом. А была лет десять назад хорошая мысля - пока не вернул всё, сиди хоть до гроба) Интересно кто это завернул...
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5k
Натяжные Потолки 10 минут назад
Комент с пикабу

Всегда улыбаюсь когда читаю вот такое про Китай, "брать пример" и тд.
Почему вы не уточнили, что эти 10000 чиновников были расстреляны не за год, а за последние 17 лет? Забыли наверное? Или 600 расстрелянных чиновников в год на страну с населением в 1,4 млрд как то не очень звучит?
Чтобы вы понимали масштабы, у ним там в автокатастрофах гибнет(именно те что насмерть, без инвалидов и тд) что то около 300 тысяч человек в год.
В курсе ли вы, что расстреливают там одного из трехсот попавшихся?
А к длительным тюремным срокам приговаривают одного из тридцати. Вы же в курсе, верно?
Чтобы быть расстрелянным это нужно чтобы тебя:

а) поймали(учитывая что в Китае около 70 миллионов чиновников, это еще нужно постараться, чтобы попасться)

б) "выиграть" в лотерею с шансом что тебя расстреляют 0.3%.
Так что если что то и останавливает тамошних чиновников от воровства так это уж точно не угроза быть расстрелянным.
Вы уверены, что нам такой пример нужно брать с Китая? Вы то предлагаете чуть ли не через одного расстреливать как я понял по тону вашего сообщения.
Вы в следующий раз когда эту [мат] про Китай будете распространять вспомните что я вам сейчас написал, пожалуйста.
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286
Александр Поляков 11 минут назад
так бы наших [мат]
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3k
rutt Полчаса назад
Чуби ты чувствуешь холодок от таких новостей))))
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7k
Alex Djeff Полчаса назад
В Китае казнят экс-главу крупной компании
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Обвинение в коррупции, взяточничестве и двоеженстве - стандартный набор для китайских партийно-финансовых функционеров, озвучиваемый в СМИ.
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4k
Иван Час назад
А сколько в России в принципе осудили крупных чиновников за последние 20 лет?
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5k
Натяжные Потолки Иван 15 минут назад
Что не год, то мер или губер, последние лет пять...
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683
insaider 2 часа назад
сейчас все хомяки с хохлами обкончаются.А по факту мутная история,казнят человека с невнятным объяснением.китайцы те ещё сказочники,а всякие дауны(альтернативно одарённые) прекрасно знают,что в Китае цензура,и что наружу просачивается только информация одобренная политбюро,в чем на самом деле он провинился мы не узнаем никогда.
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19k
Дмитрий К. insaider Час назад
Ждите, сейчас хомячье закидает вас дизлайками, как Навального донатами.
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683
insaider Дмитрий К. Час назад
Да похер на этих альтернативно-одаренных,они то расстрелам рукоплещут,то про 37 год воют,биполярка в чистом виде.
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30k
Сергей Дёмин 2 часа назад
пацан к успеху шёл)
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7k
Фантом 2 часа назад
А что, есть желающие жить как в Китае?
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33k
parallax Фантом 2 часа назад
Довольно много, включая наших бывших соотечественников.
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74
VVL 2 часа назад
Эй, ту пики из ГД, слабо?
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Вот, что значит «глаза боятся, а руки делают». Знают же ж, что могут грохнуть, а не посадить под домашний арест жилплощадью в пару тысяч квадратных метров с блэк джеком и шлюхами.
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Так тож в Китае...
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33k
parallax 2 часа назад
И начихать китайцам на мировую общественность в лице пГавозащитников.
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408
Любушка 2 часа назад
Какая жажда наживы! Знать, что тебя ждет в случае провала и все равно косячить. Уважуха законам Китая!
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408
Любушка Пес Ди Цын 2 часа назад
Слушай, собака, свои хохляцкие дела под шумок с Россией не путай.
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136
Sergei Любушка 2 часа назад
И до твоего хозяина очередь дойдёт. Он уже всех позае...л,даже дружков своих)))
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408
Любушка Sergei Час назад
Обрыбишься
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27k
winergy2012 Sergei 14 минут назад
Пусть подмоются,кого за.е.б.ал.Ты,кстати,тоже.А потом снова раком.Судьба это ваша.
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3k
Юра Гагарин Любушка 7 минут назад
В Китае казнят экс-главу крупной компании
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