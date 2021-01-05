В Китае казнят экс-главу крупной компании

Как сообщает газета Global Times, суд китайского города Тяньцзиня приговорил экс-главу компании к смертной казни по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве.



Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.



В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяомин серьезно нарушил политическую дисциплину и правила, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию". Отмечается, что он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.



Бывший глава China Huarong принимал дорогие подарки, в том числе и крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и клубах, использовал служебное положение в личных интересах. Его подозревают также в присвоении общественного имущества.



China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему своих активов.



Лай Сяоминь 1962 года рождения, он начал свою профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял свою нынешнюю должность.

