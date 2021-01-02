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Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии"

Умер Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии" (4 фото)

Автор:
02 января 2021 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Владимир Коренев   актер   народный артист России   смерть   человек-амфибия   
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4

Причиной смерти стал COVID-19. Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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Метки: COVID-19   Владимир Коренев   актер   народный артист России   смерть   человек-амфибия   
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19  комментариев
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29k
Азат Баширов Час назад
И что в 80 лет, он только коронавирусом болел? Может не от того лечили?
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8k
albedo 17 минут назад
Александр Ширвиндт.
А хорошо сказал:
"В нашем возрасте (от 75-ти и выше) ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать.

Я столько раз бросал курить, но ни к чему хорошему это не привело. Возвращался обратно к этому пороку, пока сын, которого я очень слушаюсь и боюсь, не сказал: «Всё, хватит».

А потом меня навели на замечательного академика, предупредив, что он никого не принимает, но меня откуда-то знает и готов побеседовать.

Я собрал полное собрание сочинений анализов мочи и поехал куда-то в конец шоссе Энтузиастов.

Особняк, тишина, ходят милые кривоногие дамы в пластмассовых халатах. Ковры, огромный кабинет. По стенам благодарственные грамоты от Наполеона, от Петра I, от Навуходоносора… И сидит академик в золотых очках.

«Сколько вам лет?» – говорит.

Да вот, говорю, четыреста будет.

«Мы, значит, ровесники, я младше вас на год».

Когда он увидел мою папку анализов, взмахнул руками:

«Умоляю, уберите». Мне это уже понравилось. Заглядывать в досье не стал.

«А что у вас?» Я говорю: «Во-первых, коленки болят утром».

– «А у меня, наоборот, вечером. Что еще?»

– «Одышка».

– «Ну это нормально».

– «Я стал быстро уставать».

– «Правильно. Я тоже.

В нашем возрасте так и должно быть».

И я успокоился. Раз уж академик медицины чувствует себя так же, как и я, то о чем тогда говорить?

На прощание я сказал, что бросил курить.

Он посмотрел на меня через золотые очки:

«Дорогой мой, зачем?

В нашем возрасте ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Доживаем как есть».

Я поцеловал его в грамоты и ушел.

Гений! А если бы он стал читать мою мочу…"

Александр Ширвиндт
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37k
Сергей Полчаса назад
После фильма горланили на улице:

Эй моряк, ты слишком долго плавал.
Я тебя успела позабыть.
Мне теперь морской по нраву дьявол.
Его хочу любить.

Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно.
Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино.
Там под океаном
Трезвый или пьяный
Не видно все равно.
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6k
amrita 58 минут назад
Только в одной роли и был хорош.
конечно соболезнуем.
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2k
Андрей Ковалев amrita 44 минуты назад
Из за этой роли его знают полмира..
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13k
куджо Час назад
Очень жаль, безвременно...
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1k
emporio_ss Час назад
Артиста нет но фильмы и память будут жить долго. Человеку амфибии конкурентов нет и вряд ли будут, хотя фильм старый.
Ссылка coub.com
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