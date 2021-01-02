Удивительный феномен советского кино

И так уже 30 лет. И эти каникулярные 10 дней не исключение - просто фильмы и каналы будут тасоваться...



Получается, ушли советские художественные советы, пришло продюсерское кино, пошли косяком "Ёлки-1,2,3..", "Ёлки новые", "Ёлки последние", "Горько! -1, 2", "Горько в Мексике" и прочие развлекательные фильмы.



Ну и почему не они на экранах, а советские фильмы 50-40-летней давности?



Это бы ещё ладно: пусть снимают для себя, даже премии какие-то для себя получают...



Так нет же. За отсутствием собственных идей начинают паразитировать на старом добром - которое до сих пор смотрится.