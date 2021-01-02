Удивительный феномен советского кино

Девчата (1961), Служебный роман (1977), Любовь и голуби (1984), Бриллиантовая рука (1968),
Москва слезам не верит (1979), Иван Васильевич меняет профессию (1973), Самая обаятельная и привлекательная (1985)...
Как же так получается? Тоталитарный режим и жестокая цензура – а столько фильмов наснимали, что СССР уж 30 лет нет как нет, а на старых советских фильмах всё праздничное телевидение держится.
Москва слезам не верит (1979), Иван Васильевич меняет профессию (1973), Самая обаятельная и привлекательная (1985)...
Как же так получается? Тоталитарный режим и жестокая цензура – а столько фильмов наснимали, что СССР уж 30 лет нет как нет, а на старых советских фильмах всё праздничное телевидение держится.
И так уже 30 лет. И эти каникулярные 10 дней не исключение - просто фильмы и каналы будут тасоваться...
Получается, ушли советские художественные советы, пришло продюсерское кино, пошли косяком "Ёлки-1,2,3..", "Ёлки новые", "Ёлки последние", "Горько! -1, 2", "Горько в Мексике" и прочие развлекательные фильмы.
Ну и почему не они на экранах, а советские фильмы 50-40-летней давности?
Это бы ещё ладно: пусть снимают для себя, даже премии какие-то для себя получают...
Так нет же. За отсутствием собственных идей начинают паразитировать на старом добром - которое до сих пор смотрится.
Получается, ушли советские художественные советы, пришло продюсерское кино, пошли косяком "Ёлки-1,2,3..", "Ёлки новые", "Ёлки последние", "Горько! -1, 2", "Горько в Мексике" и прочие развлекательные фильмы.
Ну и почему не они на экранах, а советские фильмы 50-40-летней давности?
Это бы ещё ладно: пусть снимают для себя, даже премии какие-то для себя получают...
Так нет же. За отсутствием собственных идей начинают паразитировать на старом добром - которое до сих пор смотрится.
×
И снимают ремейки. И ничего-то у них кроме гламурной пошлости и кривляния не получается.
И не получится. Потому что своё нужно иметь: свой талант.
И не получится. Потому что своё нужно иметь: свой талант.
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