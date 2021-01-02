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Удивительный феномен советского кино

Удивительный феномен советского кино (5 фото)

Автор:
02 января 2021 11:03
Сообщество : Кино
Метки: кино   телефизор   феномен   
806
5
Девчата (1961), Служебный роман (1977), Любовь и голуби (1984), Бриллиантовая рука (1968),
Москва слезам не верит (1979), Иван Васильевич меняет профессию (1973), Самая обаятельная и привлекательная (1985)...
Как же так получается? Тоталитарный режим и жестокая цензура – а столько фильмов наснимали, что СССР уж 30 лет нет как нет, а на старых советских фильмах всё праздничное телевидение держится.
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Метки: кино   телефизор   феномен   
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8  комментариев
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9k
portmen77 3 часа назад
Не только современного российского кино. Нет ничего своего. Ни песен, с которыми и на работу и в бой. Ни книг. Да что там, даже гимн это ремейк советского. Пустота....
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425
Сергей 12 минут назад
Любовь и голуби-наше всё!А про Гайдая вообще молчу.
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15k
Flying Dutchmen. 20 минут назад
Цензура была. Это правда. Когда рухнул СССР, многие старые фильмы с полок решили показать. И оказалось, что большая их часть - полная ерунда.
Если ввести цензуру сейчас, 90 процентов нынешних фильмов окажутся не на полке, а на помойке...
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7k
Тудаблин 21 минуту назад
Кррывавая гэбня запрещала говно снимать.
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180
сергей 43 минуты назад
В советское время таланты были востребованы и государство давало им творить, а сейчас пытаются за деньги реализоваться бездарности. Вот и результат. А про ремейки здесь уже было несколько хороших постов.
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602
Homem Час назад
Даже песни тех лет когда сегодняшние исполняют то либо без голоса,либо без эмоций.Мало того что фильмы содержательные были,а песни текстовые так и исполнители с эмоциями в голосе исполняли.Таких возможностей технических не было как сейчас.Вот и получается,что в ближайшее время ничего нового не создадут.Сплошь римейки,либо чьи то идеи за свои выдают.Специально уничтожили Союзмультфильм,который и творил мощно и дублировал шикарно сегодня уже не тот.Тогда при цензуре снимали,а сегодня ?Поиздыхались идеи у киношников,а потому что таланты мнимые как и певцы с помощью техники вытаскивают звуки,а не голосом.На западе коммерция,свои деньги не деньги бюджета вкладывают вот и качество получше.
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−16
LoginNaFishkah 2 часа назад
Вполне закономерно, что нет. Народ устал от брехни и не верит. Поцреоты могут только вопить, запрещать и минусить. Но все кровопийцы-олигархи родом из кпсс. И уродливую форму капитализма создали по чём с молодости учили, по своим комуняцким брошуркам-пугалкам
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456
Evita LoginNaFishkah Час назад
У вас советофобия головного мозга. Болезнь отвратная и весьма досаждающая окружающим. Вам следует прописать единственно действующее лекарство Go to Gulag.
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