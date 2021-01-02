Московский пенсионер отправил мошенникам 203 тысячи долларов

В Москве мошенники развели пенсионера на "последние" деньги...нет, о "последних" деньгах скорей всего говорить навряд ли приходится. Однако сумма на которую обманули пенсионера впечатялет. Вот что пишет ТАСС:
https://tass.ru/proisshestviya/10396623
"МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пожилой мужчина 31 декабря перевел мошенникам сумму в долларах, эквивалентную примерно 15 млн рублей, якобы за предоставление доступа к торговой платформе. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"С заявлением обратился мужчина 1944 года рождения, который перевел около $203 тыс. якобы трейдерам, которые обещали ему доступ на торговую площадку. После перевода денег специалист перестал выходить на связь".
"С заявлением обратился мужчина 1944 года рождения, который перевел около $203 тыс. якобы трейдерам, которые обещали ему доступ на торговую площадку. После перевода денег специалист перестал выходить на связь".
Ну как?! Бедный, несчастный дедушка, который захотел стать суперторговым агентом, биржевым маклером и хотел ворочать миллионами. Долларов разумеется. На пенсии вдруг проснулся в нем Рокфеллер, собрал по своим пенсионным сусекам 200 тыс. долларов и ударился в биржевые игры.
И нам предлагается пожалеть деда. Нет, деда разумеется жаль. Только вот откуда у него эти 203 тыс.ам.таллеров?! Неужто с пенсионных накоплений?!
И как ведь он легко повелся на обман мошенников...
А вы обратили внимание, что деньги теперь только у тупых? Все умные теперь нищенствуют.
И нам предлагается пожалеть деда. Нет, деда разумеется жаль. Только вот откуда у него эти 203 тыс.ам.таллеров?! Неужто с пенсионных накоплений?!
И как ведь он легко повелся на обман мошенников...
А вы обратили внимание, что деньги теперь только у тупых? Все умные теперь нищенствуют.
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