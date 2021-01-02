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Московский пенсионер отправил мошенникам 203 тысячи долларов

Московский пенсионер отправил мошенникам 203 тысячи долларов (3 фото)

Автор:
02 января 2021 09:42
Метки: Москва   мораль   мошенники   пенсия   
226
3
В Москве мошенники развели пенсионера на "последние" деньги...нет, о "последних" деньгах скорей всего говорить навряд ли приходится. Однако сумма на которую обманули пенсионера впечатялет. Вот что пишет ТАСС:

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Метки: Москва   мораль   мошенники   пенсия   
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Олегbl4 Час назад
Была у деда девушка в центре. Продал, купил однушку на окраине. Риелтор слил номер деда, дальше дело техники.
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29k
Азат Баширов 45 минут назад
Он что пенсию за всех москвичей получал?
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80
bobobo 56 минут назад
Мне тут хотят сказать, что российские пенсионеры с жиру бесятся? Не иначе хотят пенсии поотменять.
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9k
KOSTELLO Час назад
А вы обратили внимание, что деньги теперь только у тупых? Все умные теперь нищенствуют.

А вы обратили внимание, что деньги теперь только у тупых? Все умные теперь нищенствуют.
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7k
Barachek_Obachek Час назад
За это мошенники и любят Московских пенсионеров
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73k
Броненосец Потелкам Час назад
Все умные давно уже лишились сбережений.....
или просрали, или вложили....
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Шурави Броненосец Потелкам Час назад
Ну если просрали, то какие же они умные.
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