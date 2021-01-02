Московский пенсионер отправил мошенникам 203 тысячи долларов

Ну как?! Бедный, несчастный дедушка, который захотел стать суперторговым агентом, биржевым маклером и хотел ворочать миллионами. Долларов разумеется. На пенсии вдруг проснулся в нем Рокфеллер, собрал по своим пенсионным сусекам 200 тыс. долларов и ударился в биржевые игры.



И нам предлагается пожалеть деда. Нет, деда разумеется жаль. Только вот откуда у него эти 203 тыс.ам.таллеров?! Неужто с пенсионных накоплений?!



И как ведь он легко повелся на обман мошенников...



А вы обратили внимание, что деньги теперь только у тупых? Все умные теперь нищенствуют.