Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов

начале этой недели врач из индийского города Мератх (его имя не называется) подал заявление в полицию. В нем, по информации индийского телеканала NDTV, пострадавший рассказал, что познакомился с двумя мужчинами во время лечения женщины, которую он посчитал их матерью.



«Со временем они стали рассказывать мне о "бабе" (божественном человеке), который, как они говорили, приходил к ним домой. Они начали "промывать мозги" и позвали меня встретиться с ним», — приводит NDTV слова пострадавшего.



Затем он встретился с этим «бабой», который «казалось, проводил некие ритуалы». Сообщается, что «во время одного визита "Аладдин" действительно появился» перед врачом, но только лишь спустя время тот понял, что это был переодетый мошенник.