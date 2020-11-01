Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов

В Индии арестовали двоих мужчин, которые уговорили врача купить «лампу Аладдина», пообещав, что она принесет богатство, здоровье и удачу.
начале этой недели врач из индийского города Мератх (его имя не называется) подал заявление в полицию. В нем, по информации индийского телеканала NDTV, пострадавший рассказал, что познакомился с двумя мужчинами во время лечения женщины, которую он посчитал их матерью.
«Со временем они стали рассказывать мне о "бабе" (божественном человеке), который, как они говорили, приходил к ним домой. Они начали "промывать мозги" и позвали меня встретиться с ним», — приводит NDTV слова пострадавшего.
Затем он встретился с этим «бабой», который «казалось, проводил некие ритуалы». Сообщается, что «во время одного визита "Аладдин" действительно появился» перед врачом, но только лишь спустя время тот понял, что это был переодетый мошенник.
«Со временем они стали рассказывать мне о "бабе" (божественном человеке), который, как они говорили, приходил к ним домой. Они начали "промывать мозги" и позвали меня встретиться с ним», — приводит NDTV слова пострадавшего.
Затем он встретился с этим «бабой», который «казалось, проводил некие ритуалы». Сообщается, что «во время одного визита "Аладдин" действительно появился» перед врачом, но только лишь спустя время тот понял, что это был переодетый мошенник.
В итоге мошенники предложили врачу купить лампу. Они хотели получить за предмет более 15 миллионов индийских рупий (201 тысяча долларов), но согласились на первоначальный взнос в размере 3,1 миллиона рупий (свыше 41,5 тысячи долларов).
В участии в афере также подозревается женщина, которая находится в бегах. Старший офицер полиции Мератха Амит Раи сказал, что подавший заявление врач — не единственная жертва обмана этих мошенников.
В участии в афере также подозревается женщина, которая находится в бегах. Старший офицер полиции Мератха Амит Раи сказал, что подавший заявление врач — не единственная жертва обмана этих мошенников.
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А дураку врачу надо было ее просто ещё дороже продать )))