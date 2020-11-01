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Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов

Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов (2 фото)

Автор:
01 ноября 2020 08:45
Сообщество : Мошенничество
Метки: в мире   история   лампа Аладдина   мошенники   мошенничество   фото   
4450
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В Индии арестовали двоих мужчин, которые уговорили врача купить «лампу Аладдина», пообещав, что она принесет богатство, здоровье и удачу.

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Метки: в мире   история   лампа Аладдина   мошенники   мошенничество   фото   
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30  комментариев
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7k
MakDag 2 часа назад
Продам амулет от лоховства - 10000$.
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8k
Lilian 5 минут назад
Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов
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20k
Russo Turisto 6 минут назад
Продам Аладдина. Дорого.
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6k
Света 10 минут назад
Врач поверил что лампа принесёт "здоровье и удачу"??????
это что же за врач такой, что верит про здоровье от железяки непонятной а не от лечения?! Мдааааа.
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1k
Чилли Дэ Вилли Полчаса назад
Они хотя бы потанцевали все вместе?
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 57 минут назад
Целый врач, а в сказки верит)))
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1k
Пачо Эррера Час назад
Откуда у индийского обычного врача 40 тысяч долларов лишних???
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7k
DumDum Пачо Эррера Час назад
Очень уважаемые люди. Врачей там мало. А индийцев - много.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Пачо Эррера 55 минут назад
А ты думаешь, они в Рязань бесплатно высшее мед. образование получать едут?
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52
A.N.Onim Час назад
Так ведь не обманули - лампа принесла богатство... только мошенникам.
А дураку врачу надо было ее просто ещё дороже продать )))
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219
.-- Час назад
из серии "мужик, купи ведро"
из серии "мужик, купи ведро"
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5k
Dima 2 часа назад
Этих ищите?
Этих ищите?
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118
Stazis 2 часа назад
Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов
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634
Серый Мех 2 часа назад
Связался с бабой, прое...л деньги.
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4k
Vallek 2 часа назад
продам Некрономикон по скидкой (забыл заветные слова)
продам Некрономикон по скидкой (забыл заветные слова)
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16k
Delhana 2 часа назад
Лампа работает! Как только ее продали, от продавцов отвернулась удача и они оказались в тюрьме, что не добавит здоровья, потеряли саму лампу и деньги, глупцы.
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971
Roman Delhana 2 часа назад
а у покупателя мозги заработали! )
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524
Heisenberg 2 часа назад
Цыгане они и в Индии цыгане.Облапошили,объегорили и обвели вокруг пальца врачевателя.Не понятно где только диплом таким врачам выдают.
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19k
Валерий Heisenberg 11 минут назад
а это тоже цыган был.
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7k
Тудаблин 2 часа назад
богатство лампа приносит
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7k
Andrei 2 часа назад
Там ещё до этого мошенник выдавал себя за врача.
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19k
Батончик с маком 3 часа назад
поди у этого врача богатая коллекция - ковры-самолеты, золотые рыбки, яйцо кощея, волшебные палочки....
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11k
Yasen_Perec Батончик с маком 3 часа назад
А ещё сапоги скороходы, золотые антилопы, скатерти-самобранки и серебряные копытца.
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15k
Anna Yasen_Perec 2 часа назад
волшебную щуку нельзя купить, ее можно только поймать
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Yasen_Perec Anna 2 часа назад
и только ведром в колодце.
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15k
Anna Yasen_Perec 2 часа назад
в проруби же
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Yasen_Perec Anna 2 часа назад
Да я уже не помню, где он там воду брал))))
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