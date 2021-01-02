Как я победил телефонных спамеров

Однажды у каждого из нас рано или поздно зазвонит телефон. На другом конце провода будет робот или девочка, довольно разной степени вежливости, и предложит предложение, от которого будет трудно отказаться. Отказаться послать абонента нагло врывающегося в нашу жизнь в нарушение требования законодательства ФЗ-38, ст. 18.



Хотел бы сразу оговориться — это не поможет. Писать в роскомнадзор, роспотребнадзор по эффективности приближается к первому варианту. Просить абонента в соответствии с законодательством вычеркнуть Вас из списка обзвона тоже бесполезно. Есть такой довольно веселый медицинский центр на Ордынке, я его, как только не просил не звонить, не помогло ничего. Причина до банальности проста - общаются с Вами люди, которые никакого отношения не имеют к обзвону. Также вызывает сомнение возможность выйти из незаконного обзвона законными методами.



Вся эта мерзость происходила годами. Сменить номер не вариант он у меня лет 18, да и звонить скорей всего начнут и на новый номер. Терпел я это безобразие лет 10 и в какой-то момент у меня кончилось терпение. У меня очень кропотливая работа, мне иногда просто нельзя отвлекаться, именно в такой момент я получил около 12 звонков в сутки. Есть грех - сначала обложил матом, а потом выдохнул и подумал — это же все бессмысленно. Мне через неделю позвонит новый оператор, которому робот снова наберет мой номер. Я немного подумал - как я могу исключить звонки и пришел к интересному решению.



Я исходил из интересов бизнеса, который меня достает. У них есть одно общее - живой оператор на конце трубки. Тот самый оператор, работа которого стоит денег - вспомните для примера как хорошо спрятаны живые операторы у Билайна, МТС и прочих. Содержание операторского терминала довольно немаленькая статья расходов, а звонки робота не стоят ни чего.



Идем далее - в любом бизнес-процессе есть какой-то элемент, который подразумевает полезную работу, которая, в свою очередь, подразумевает использование и более дорогостоящих специалистов или техники. Например, оператор записывает меня на курсы массажа — это определенное время, которое будет для меня зарезервировано, и никто этой услугой в это время воспользоваться не может, значит это прямой ущерб для спамера.



Тут меня осенило - не надо ругаться со спамерами. Не надо их о чем-то просить. Моя задача - просто попасть в их черный список. А сделать это можно потратив время оператора и при удачном раскладе той услуги которую он незаконно продвигает, и сделать это можно так:



- Здравствуйте, хотите кредитную карту Лох-банка?

- Только что об этом думал, запишите фамилию "Иванов Иван Иванович"!



- Здравствуйте это медицинский центр, у нас бесплатная блаблабла, хотите блаблаблу?

- Конечно! Запишите меня на 19:00!



- Здравствуйте, хотите купить квартиру в Усть-Можайске?

- Да! Давайте в 20:00 встретимся на площади Ленина! (Площадь Ленина, как правило, есть в любом городе, назовете - не промахнетесь).



- Здравствуйте, хотите бесплатный массаж?

- Да, запишите меня на 21:00 и коллегу моего на 22:00.



В таком режиме происходит всё общение. Понятное дело приезжать никуда никуда не будет. Иногда они перезванивают и вид у них очень жалкий и обиженный. Потому что этот нехороший способ ведения бизнеса для них внезапно обернулся минусом. Наверное, в этот момент, они чувствуют себя на месте тех, кого ранее обманули сами.