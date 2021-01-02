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Как я победил телефонных спамеров

Как я победил телефонных спамеров (2 фото)

Автор:
02 января 2021 09:21
Метки: бизнес   реклама.   спамеры   телефонный спам   
950
2
Телефонный спам - особая форма извращенных рекламных услуг которую нам навязывают недобросовестные бизнесмены. В этом посте описан опыт автора по общению с таким сервисом и способом борьбы с ним.

Авторский пост

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Метки: бизнес   реклама.   спамеры   телефонный спам   
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18k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
А занести их номера в черный список - не выход?
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8k
MihailoSerbiya 43 минуты назад
Spasibo avtor.
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3k
Олег Белов Час назад
Пришлось купить себе смартфон в котором есть интересная функция блокирования спамерских звонков. Смартфон редми 9. К сожалению кнопочный нокия не мог вместить всех спамеров в черный список. А у этого телефона есть какая то своя база спамеров никакие лишние звонки не проходят, даже короткие номера сбербанка и тинькова заворачивает. Радуюсь когда смотрю раз в месяц список звонивших.
Пришлось купить себе смартфон в котором есть интересная функция блокирования спамерских звонков. Смартфон редми 9. К сожалению кнопочный нокия не мог вместить всех спамеров в черный список. А у этого телефона есть какая то своя база спамеров никакие лишние звонки не проходят, даже короткие номера сбербанка и тинькова заворачивает. Радуюсь когда смотрю раз в месяц список звонивших.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Читаю сказки и фантазии на тему того как бы наверно должно быть по мнению автора. Ну вот так же наверно логично? Ну значит и расскажу как я их. Уххх как я их!!!! Однако разочарую. Описанная здесь в статье сказка и вымышленные "уроки" спамерам, "издевательства" над ними - ничего с реальностью не имеют.
Когда некая структура начинает холодный обзвон - то на этом первом уровне, хоть робот , хоть оператор просто просеивают звонки. и глумиться на оператором - это личное, спамер об этом даже не узнает. Глумление, оскорбления изатягивания - так и останутся на уровне оператора и в срм не попадут. На следующих уровнях просеянные холодные звонки еще не горячие , но по ним уже будут разговаривать более предметно. Если здесь как то хамить, оскорблять - опять же контора это не узнает, выстрел уйдет только в оператора. А если их разводить на пустые работы - да, это дело хорошее, но крайне низкоэффективное. - Если это карты, онлаймагазы и тд - то и развести не на чем. Если это скажем доставка - то опять же спамеру вы не навредите. Спамер как агрегатор собирает заказы и отдает их мальчикам на велосипедах, которые с доставки получат денежку и поделятся с агрегатором, а если вызов пустой - то и денег нет. Если скажем доставщики получают денежку за сам факт вызова - значит ложные вызовы вложены в цену, но на звонки не повлияет - каждый отдел работает по сделке - за каждый холодный звонок где жертва заинтересовалась и передано дальше - идет денежка. Зачем отсеивать вас - если с вас капает денежка? И следующий уровень так - магаз платит за каждого с кем обсуждают покупку, опять же - зачем терять деньги и вас в черный список? И так далее. Конечно не все спамеры крупные и некоторые чистят свои базы. Но таких мало. И да, я давно тоже назначал встречи, резервировал - но... звонки как были так и будут, и все эти рехервы - учтены.
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2k
Core sumrаknn 20 минут назад
Чем меньше будет выхлоп со спам звонков, тем меньше их будет))) тут нужно коллективное усилие, чтобы дискридетировать саму идею телефонного спама))) поэтому надо не посылать нах, а радостно записываться))) я несколько раз пообщался с бесплатными юристами, почему-то звонить перестали
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13k
куджо 3 часа назад
Пффф, ставим определитель номера от того же например яндекс а, все, ноль пролем
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9k
Олегbl4 3 часа назад
Я люблю поиздеваться. Гетконтакт, когда выдаёт абонента, типа "альфабанк @$%&$ $%&%##". Начинаю отвечать: банк " заем" менеджер Сергей, как я могу к вам обращаться? Если, мне пытаются что-то впарить, начинаю их грузить "своим предложением", причём постоянно коверкая названия банка, " заем, подъём, уйдём, нальем, вдвоём"... Хоть настроение себе поднимаю немного.
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