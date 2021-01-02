Как я победил телефонных спамеров

Телефонный спам - особая форма извращенных рекламных услуг которую нам навязывают недобросовестные бизнесмены. В этом посте описан опыт автора по общению с таким сервисом и способом борьбы с ним.
Однажды у каждого из нас рано или поздно зазвонит телефон. На другом конце провода будет робот или девочка, довольно разной степени вежливости, и предложит предложение, от которого будет трудно отказаться. Отказаться послать абонента нагло врывающегося в нашу жизнь в нарушение требования законодательства ФЗ-38, ст. 18.
Хотел бы сразу оговориться — это не поможет. Писать в роскомнадзор, роспотребнадзор по эффективности приближается к первому варианту. Просить абонента в соответствии с законодательством вычеркнуть Вас из списка обзвона тоже бесполезно. Есть такой довольно веселый медицинский центр на Ордынке, я его, как только не просил не звонить, не помогло ничего. Причина до банальности проста - общаются с Вами люди, которые никакого отношения не имеют к обзвону. Также вызывает сомнение возможность выйти из незаконного обзвона законными методами.
Вся эта мерзость происходила годами. Сменить номер не вариант он у меня лет 18, да и звонить скорей всего начнут и на новый номер. Терпел я это безобразие лет 10 и в какой-то момент у меня кончилось терпение. У меня очень кропотливая работа, мне иногда просто нельзя отвлекаться, именно в такой момент я получил около 12 звонков в сутки. Есть грех - сначала обложил матом, а потом выдохнул и подумал — это же все бессмысленно. Мне через неделю позвонит новый оператор, которому робот снова наберет мой номер. Я немного подумал - как я могу исключить звонки и пришел к интересному решению.
Я исходил из интересов бизнеса, который меня достает. У них есть одно общее - живой оператор на конце трубки. Тот самый оператор, работа которого стоит денег - вспомните для примера как хорошо спрятаны живые операторы у Билайна, МТС и прочих. Содержание операторского терминала довольно немаленькая статья расходов, а звонки робота не стоят ни чего.
Идем далее - в любом бизнес-процессе есть какой-то элемент, который подразумевает полезную работу, которая, в свою очередь, подразумевает использование и более дорогостоящих специалистов или техники. Например, оператор записывает меня на курсы массажа — это определенное время, которое будет для меня зарезервировано, и никто этой услугой в это время воспользоваться не может, значит это прямой ущерб для спамера.
Тут меня осенило - не надо ругаться со спамерами. Не надо их о чем-то просить. Моя задача - просто попасть в их черный список. А сделать это можно потратив время оператора и при удачном раскладе той услуги которую он незаконно продвигает, и сделать это можно так:
- Здравствуйте, хотите кредитную карту Лох-банка?
- Только что об этом думал, запишите фамилию "Иванов Иван Иванович"!
- Здравствуйте это медицинский центр, у нас бесплатная блаблабла, хотите блаблаблу?
- Конечно! Запишите меня на 19:00!
- Здравствуйте, хотите купить квартиру в Усть-Можайске?
- Да! Давайте в 20:00 встретимся на площади Ленина! (Площадь Ленина, как правило, есть в любом городе, назовете - не промахнетесь).
- Здравствуйте, хотите бесплатный массаж?
- Да, запишите меня на 21:00 и коллегу моего на 22:00.
В таком режиме происходит всё общение. Понятное дело приезжать никуда никуда не будет. Иногда они перезванивают и вид у них очень жалкий и обиженный. Потому что этот нехороший способ ведения бизнеса для них внезапно обернулся минусом. Наверное, в этот момент, они чувствуют себя на месте тех, кого ранее обманули сами.
Хотел бы сразу оговориться — это не поможет. Писать в роскомнадзор, роспотребнадзор по эффективности приближается к первому варианту. Просить абонента в соответствии с законодательством вычеркнуть Вас из списка обзвона тоже бесполезно. Есть такой довольно веселый медицинский центр на Ордынке, я его, как только не просил не звонить, не помогло ничего. Причина до банальности проста - общаются с Вами люди, которые никакого отношения не имеют к обзвону. Также вызывает сомнение возможность выйти из незаконного обзвона законными методами.
Вся эта мерзость происходила годами. Сменить номер не вариант он у меня лет 18, да и звонить скорей всего начнут и на новый номер. Терпел я это безобразие лет 10 и в какой-то момент у меня кончилось терпение. У меня очень кропотливая работа, мне иногда просто нельзя отвлекаться, именно в такой момент я получил около 12 звонков в сутки. Есть грех - сначала обложил матом, а потом выдохнул и подумал — это же все бессмысленно. Мне через неделю позвонит новый оператор, которому робот снова наберет мой номер. Я немного подумал - как я могу исключить звонки и пришел к интересному решению.
Я исходил из интересов бизнеса, который меня достает. У них есть одно общее - живой оператор на конце трубки. Тот самый оператор, работа которого стоит денег - вспомните для примера как хорошо спрятаны живые операторы у Билайна, МТС и прочих. Содержание операторского терминала довольно немаленькая статья расходов, а звонки робота не стоят ни чего.
Идем далее - в любом бизнес-процессе есть какой-то элемент, который подразумевает полезную работу, которая, в свою очередь, подразумевает использование и более дорогостоящих специалистов или техники. Например, оператор записывает меня на курсы массажа — это определенное время, которое будет для меня зарезервировано, и никто этой услугой в это время воспользоваться не может, значит это прямой ущерб для спамера.
Тут меня осенило - не надо ругаться со спамерами. Не надо их о чем-то просить. Моя задача - просто попасть в их черный список. А сделать это можно потратив время оператора и при удачном раскладе той услуги которую он незаконно продвигает, и сделать это можно так:
- Здравствуйте, хотите кредитную карту Лох-банка?
- Только что об этом думал, запишите фамилию "Иванов Иван Иванович"!
- Здравствуйте это медицинский центр, у нас бесплатная блаблабла, хотите блаблаблу?
- Конечно! Запишите меня на 19:00!
- Здравствуйте, хотите купить квартиру в Усть-Можайске?
- Да! Давайте в 20:00 встретимся на площади Ленина! (Площадь Ленина, как правило, есть в любом городе, назовете - не промахнетесь).
- Здравствуйте, хотите бесплатный массаж?
- Да, запишите меня на 21:00 и коллегу моего на 22:00.
В таком режиме происходит всё общение. Понятное дело приезжать никуда никуда не будет. Иногда они перезванивают и вид у них очень жалкий и обиженный. Потому что этот нехороший способ ведения бизнеса для них внезапно обернулся минусом. Наверное, в этот момент, они чувствуют себя на месте тех, кого ранее обманули сами.
Могу отметить что за последнее время мне практически полностью перестали звонить. Мне даже иногда становится скучно, так хочется согласится на выгодное телефонное предложение :-)
Авторский пост
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Метки: бизнес реклама. спамеры телефонный спам
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Когда некая структура начинает холодный обзвон - то на этом первом уровне, хоть робот , хоть оператор просто просеивают звонки. и глумиться на оператором - это личное, спамер об этом даже не узнает. Глумление, оскорбления изатягивания - так и останутся на уровне оператора и в срм не попадут. На следующих уровнях просеянные холодные звонки еще не горячие , но по ним уже будут разговаривать более предметно. Если здесь как то хамить, оскорблять - опять же контора это не узнает, выстрел уйдет только в оператора. А если их разводить на пустые работы - да, это дело хорошее, но крайне низкоэффективное. - Если это карты, онлаймагазы и тд - то и развести не на чем. Если это скажем доставка - то опять же спамеру вы не навредите. Спамер как агрегатор собирает заказы и отдает их мальчикам на велосипедах, которые с доставки получат денежку и поделятся с агрегатором, а если вызов пустой - то и денег нет. Если скажем доставщики получают денежку за сам факт вызова - значит ложные вызовы вложены в цену, но на звонки не повлияет - каждый отдел работает по сделке - за каждый холодный звонок где жертва заинтересовалась и передано дальше - идет денежка. Зачем отсеивать вас - если с вас капает денежка? И следующий уровень так - магаз платит за каждого с кем обсуждают покупку, опять же - зачем терять деньги и вас в черный список? И так далее. Конечно не все спамеры крупные и некоторые чистят свои базы. Но таких мало. И да, я давно тоже назначал встречи, резервировал - но... звонки как были так и будут, и все эти рехервы - учтены.