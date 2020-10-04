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Круизный бизнес плывет на кладбище

Круизный бизнес плывет на кладбище (23 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 14:11
Сообщество : Истории
Метки: Кладбище кораблей   бизнес   история   конец бизнеса   коронавирус   круизы   пандемия   познавательно   
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Пандемия нового коронавируса нанесла смертельный удар по круизному бизнесу. Десятки великолепных новых круизных лайнеров с огромными бассейнами и полями для гольфа оказываются на турецком кладбище кораблей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кладбище кораблей   бизнес   история   конец бизнеса   коронавирус   круизы   пандемия   познавательно   
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25k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Кому война - кому мать родна. Всегда так было
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Леший 4 минуты назад
Что за х...ню я щас прочитал?
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15k
MarkovAlexandr 6 минут назад
"обстановку и оборудование с круизных лайнеров с удовольствием прибретают владельцы отелей" - а отелям пандемия не мешает?
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25k
parallax 8 минут назад
Тот самый сектор экономики, без которого человечество может прекрасно обойтись.
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71k
Я Только спросить. 50 минут назад
Сегодня надо вкладываться в дистанционное образование
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