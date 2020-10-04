Круизный бизнес плывет на кладбище

Пандемия коронавируса оказалась смертельной для отрасли по организации океанских круизов. В марте 2020 года правительство США, страны, где круизы любили больше всего в мире, запретило этот вид отдыха. Круизные компании в США и Великобритании близки к банкротству. Крупнейшая из них, Carnival Cruise Line, уже объявила, что до конца 2020 года отправит в металлолом 13 кораблей.