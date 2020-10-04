Круизный бизнес плывет на кладбище

Пандемия нового коронавируса нанесла смертельный удар по круизному бизнесу. Десятки великолепных новых круизных лайнеров с огромными бассейнами и полями для гольфа оказываются на турецком кладбище кораблей.
Пандемия коронавируса оказалась смертельной для отрасли по организации океанских круизов. В марте 2020 года правительство США, страны, где круизы любили больше всего в мире, запретило этот вид отдыха. Круизные компании в США и Великобритании близки к банкротству. Крупнейшая из них, Carnival Cruise Line, уже объявила, что до конца 2020 года отправит в металлолом 13 кораблей.
Крупнейшее кладбище круизных кораблей расположилось в турецком порту Алиага, в 45 километрах от Измира. Сейчас здесь скопились десятки круизных судов.
На круизных лайнерах видны бассейны, джакузи и поля для гольфа. Все это находится в исправном состоянии.
Многим круизным компаниям приходится отправлять суда в утиль раньше, чем планировалось. Многие из них могли бы еще эксплуатироваться не один год.
Запрет на круизы в ряде стран объявлен после того, как сразу несколько судов в начале пандемии стали плавучими рассадниками коронавируса.
Раньше турецкие кладбища кораблей принимали, в основном, грузовые суда и контейнеровозы. Им впервые приходится столкнуться с таким наплывом круизных лайнеров.
Одно из самых заметных судов здесь - лайнер Carnival Fantasy, который был спущен на воду в 1990 году и капитально отремонтирован буквально год назад.
Большинство судов, отправленных на металлолом, - лайнеры класса "люкс" с далеко еще не выработанным ресурсом.
По свидетельству владельцев корабельного кладбища, в этом году объем бизнеса у них вырос на 30%.
На кладбище кораблей в Алиаге сейчас трудится около 2500 рабочих, при этом здесь продолжается набор сотрудников.
В январе с разобранных кораблей в Алиаге удалось получить 700 тысяч тонн стали. По словам управляющих корабельным кладбищем, к концу года этот показатель достигнет 1,1 миллиона тонн в месяц.
Практически все, что рабочим удается снять с корабля, на кладбище кораблей превращают в прибыль.
Корабельная обстановка тоже полностью распродается. По свидетельствам сотрудников порта Алиагу, обстановку и оборудование с круизных лайнеров с удовольствием прибретают владельцы отелей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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