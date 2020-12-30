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Эвакуатор слишком круто повернул и уронил плохо закреплённый автомобиль

Эвакуатор слишком круто повернул и уронил плохо закреплённый автомобиль (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 16:23
Сообщество : Аварии
Метки: авария   бампер   дтп   регистратор   санкт-петербург   эвакуатор   
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30 декабря видеорегистратор одного из автомобилистов Санкт-Петербурга запечатлел ситуацию, за которую придётся заплатить водителю эвакуатора.

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Метки: авария   бампер   дтп   регистратор   санкт-петербург   эвакуатор   
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6  комментариев
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774
РусланКрым 57 минут назад
фигня... в Крыму года четыре тому танк уронили
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27k
a.fey 49 минут назад
Прям, как дети! Учитесь у цивилизованных стран!
Когда мэром Нью-Йорка был господин Блумберг, он придумал такой закон: если при эвакуации неправильно припаркованной машины, или за неоплаченные штрафы были повреждены какие-либо машины, ответственность за это несет хозяин эвакуируемой машины.
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−9
Племянник Путина 53 минуты назад
бывает и хуже.
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4k
Сергей Борисов Час назад
Вот в таких ситуациях стоит ли предъявлять иск к водителю эвакуатора, ведь он может быть никакой не состоятельный? Может к организации эвакуаторской, там хоть деньги есть, раз эвакуаторы покупают !
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−53
Бальшйя Тарпеда Час назад
[мат] он че заплатит. Там обычно вместо человека за руль чурка вставлен
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9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Наш райончик.
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