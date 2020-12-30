Эвакуатор слишком круто повернул и уронил плохо закреплённый автомобиль

30 декабря видеорегистратор одного из автомобилистов Санкт-Петербурга запечатлел ситуацию, за которую придётся заплатить водителю эвакуатора.
Работники эвакуатора, видимо, плохо закрепили легковушку. И на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Пионерской эвакуированный автомобиль частично соскочил с эвакуатора на проезжую часть. Прежде чем водитель увидел это, машину протащили "носом" с десяток метров в опасной близости от припаркованных автомобилей.
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Питерский эвакуатор, который не смог pic.twitter.com/M3wi2aXZiP— Wishmaster© Vendetta ✯☭ (@dokmorgue) December 30, 2020
По словам свидетелей, другие автомобили не были задеты.
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Когда мэром Нью-Йорка был господин Блумберг, он придумал такой закон: если при эвакуации неправильно припаркованной машины, или за неоплаченные штрафы были повреждены какие-либо машины, ответственность за это несет хозяин эвакуируемой машины.