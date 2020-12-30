В Ростове-на-Дону соседи вызвали правоохранителей в отдел полиции из-за шумного корпоратива

Участковые так весело праздновали Новый год, что забыли о всяких приличиях. А когда по их душу приехали коллеги, офицеры отказались от медосвидетельствования, чем вызвали гнев начальства. А как старый год провожаете вы?
В Ростове-на-Дону в участковом пункте на улице Тимошенко четыре офицера устроили корпоратив в честь Нового года. Междусобойчик, видимо, вышел на славу, поскольку в какой-то момент одна из соседок набрала 02 и сообщила, что от этих участковых жизни никакой нет: громко орут и чокаются так, что в ушах звенит.
Делать нечего, оперативники выехали в участковый пункт полиции, где застали очень нетрезвых коллег-офицеров - двух майоров, капитана и лейтенанта.
К счастью, сотрудники полиции были не при исполнении, но их чрезмерно "веселое" состояние вызвало вопросы у трезвых коллег, приехавших по вызову. Им предложили пройти медосвидетельствование, но те отказались от такого предложения. В итоге на них составили протоколы. Теперь офицеров ждет служебная проверка. Вот и проводили 2020 год...
Источник:
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