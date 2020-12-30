В Ростове-на-Дону соседи вызвали правоохранителей в отдел полиции из-за шумного корпоратива

В Ростове-на-Дону в участковом пункте на улице Тимошенко четыре офицера устроили корпоратив в честь Нового года. Междусобойчик, видимо, вышел на славу, поскольку в какой-то момент одна из соседок набрала 02 и сообщила, что от этих участковых жизни никакой нет: громко орут и чокаются так, что в ушах звенит.

Делать нечего, оперативники выехали в участковый пункт полиции, где застали очень нетрезвых коллег-офицеров - двух майоров, капитана и лейтенанта.