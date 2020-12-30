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В Ростове-на-Дону соседи вызвали правоохранителей в отдел полиции из-за шумного корпоратива

В Ростове-на-Дону соседи вызвали правоохранителей в отдел полиции из-за шумного корпоратива (2 фото)

Автор:
30 декабря 2020 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: корпоратив   курьез   новый год   празднование   ростов-на-дону   участковые   
1333
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Участковые так весело праздновали Новый год, что забыли о всяких приличиях. А когда по их душу приехали коллеги, офицеры отказались от медосвидетельствования, чем вызвали гнев начальства. А как старый год провожаете вы?

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Метки: корпоратив   курьез   новый год   празднование   ростов-на-дону   участковые   
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6  комментариев
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3k
Двестиграмм Час назад
К счастью, сотрудники полиции были не при исполнении и не с нашего района, да и это были не полицейские
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259
Миша 38 минут назад
Чёт я не понял, почему на фотках в Ростове-на-Дону такая Африка. Травка зеленеет, деревья зелёные... может они там с июля НГ встречали?
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2k
Voland Час назад
Пф... А чего им будет-то? Ну максимум выговор сделают и лишат премии на полгодика (потом наверстают)... У меня поинтереснее ситуация была: мент, который жил со мной в одном доме, выполнял функции участкового (в кабинете сидел, заявления принимал и прочее) просто потому, что "ну удобно же и знает всех", а по факту им не был. Крышевал мелких уродов... Пока не убили одного чела в этом доме: выяснилось, что предполагаемый (подозреваемый на данный момент и ведется следствие) убийца - как раз из тех самых, кого крышевал и на кого было много жалоб (их нашли, как и отписки типа "проведена беседа") и всего несколько админштрафов по хулиганке... Ах да - менту ничего: работает и дальше, правда уже не участковый тут.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Как встретишь НГ, так год и проведёшь. Эти пьяными и в кутузке
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7k
Andrei Андрей Иванов Час назад
Ну, во-первых ещё до нового года два дня, проспятся, а во-вторых в кутузке они, собственно, и работают.
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Андрей Иванов Andrei Час назад
Ну, тут разные стороны одного стола - уже большая разница. До НГ им ещё теперь кучу бумажек писать, после этого не бухнуть - невозможно
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