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Без "лайков" и "перфомансов": в эфире "Матч ТВ" запретили произносить англицизмы

Без "лайков" и "перфомансов": в эфире "Матч ТВ" запретили произносить англицизмы (10 фото)

Автор:
14 января 2021 07:45
Сообщество : Спорт
Метки: англицизмы   говорим правильно   матч тв   миллер   русский языу   спорт   
601
10
В Сети появился перечень слов, которые телеведущим настоятельно рекомендуют заменить на подходящие выражения в русском языке. Журналисты поговаривают, что глава "Газпрома" Алексей Миллер очень сердится, если услышит все эти "окей", "лузер", "чемпионшип" и прочие заимствованные чужестранные словечки.
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Метки: англицизмы   говорим правильно   матч тв   миллер   русский языу   спорт   
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29  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
А ничего что языки всегда у друг друга слова заимствовали и таким образом формировались
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3k
Алексей 8 минут назад
Такое нужно распространить не только на Матч-тв, но и на все остальные телеканалы. Реально уже достали все эти тупые заимствования.
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15k
Сергей 11 минут назад
А давайте Миллера называть "Мельников"!
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27
Дядя Витя 14 минут назад
Дурацкая мода которая пройдёт. Меня сильно раздражает, иногда прям хочется подобных журналюг "фейсом" об "тейбл". А с другой стороны вспомните например "Война и мир" Л.Н.Толстого - страницы на французском.
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8k
Мегапихель 24 минуты назад
Есть странная логика в табличке. К примеру на футбольную тематику:
Форвард, хавбек - ок (ой простите - нормально), можно употреблять. А вингер уже в категории
"нежелательно". Хотя как по мне, форварда легко заменяет нападающий, хавбека полузащитник - их и так чаще и называют по-русски. А вот вингер - относительно новое амплуа (блин, простите - позиция с определенной ролью!), для которого нет аналогичного короткого русского слова. Есть крайние полузащитники, крайние нападающие, крайние защитники, но вингер - это игрок, который действует по всему флангу от защиты до нападения. Но почему-то именно позицию "вингер" нужно будет пояснять.
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661
Oort Полчаса назад
Продавать иностранцам Россиию-матушку он любит, счета с деньгами в иностранных банках, от проданой страны он любит, а слова иностранные он не любит.
Вот же истинный поцреот !
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114
bobobo 47 минут назад
Если в русском языке нет альтернативы, то слово нужно заимствовать. Но слова тим спирит, коуч, чемпионшип, лузер, треннинг, и тп и тд легко переводятся. Зачем нужны двойные названия?
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4k
Александр Иванов 52 минуты назад
Ещё "лайфхак" запретите! Просто бесит!
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38k
Александр 55 минут назад
С одной стороны это правильно вроде бы... но на самом деле это в корне не верно. Чем отличаются мертвые языки от живых? Тем что мертвые языки, такие как латынь не развиваются больше. Именно поэтому мертвые языки используют в различных справочниках, особенно медицинских - для обозначения конкретных вещей. Потому что со временем значение слова не изменится по смыслу. Дерма как была кожей 500 лет назад, так и останется кожей через 500 лет. А живые языки постоянно развиваются, в них привносится новые слова из других культур и языков. Значения самих слов меняются, сами слова видоизменяются. И нет ничего страшного, что в язык входят иностранные слова, это только обогащает язык в целом, а никак не наоборот. Это только чубатые бараны берут каждое слово и видоизменяют типа под родную мову. Но это бред. Во всех языках мира есть куча иностранных слов и никого это сильно не парит.
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8k
krivsan 55 минут назад
я бы запретил к показу на кабельном тв ,американский футбол,во первых,хер поймешь правила,во вторых,что ни слово то "англицизм"
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15k
Сергей krivsan 6 минут назад
В американском футболе правила очень простые. Вот бейсбол - ещё та заморочка.
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2k
Михалыч Час назад
Как называть чампионшип? А слово чемпионат чем не устраивает?
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811
Обратная сторона Луны Михалыч 50 минут назад
И чемпионат намного более русское?
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661
Oort Обратная сторона Луны Полчаса назад
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178
Andrey Час назад
Миллер, чисто русская фамилия. Может тоже запретить?
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155
taxcop Час назад
Хорошая новость. Молодцы. Давно пора.
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1k
max Час назад
Правильно
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144k
☭Cheкаво☭ Час назад
В самой "демократичной" стране в мире учимся, там Президентам вообще рот затыкают в прямом эфире))
Ссылка youtu.be
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144k
☭Cheкаво☭ Час назад
Во! Это же этот недоносок, которой девочку с матерью отключил.
Ссылка youtu.be
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3k
ezhik Час назад
Без "лайков" и "перфомансов": в эфире "Матч ТВ" запретили произносить англицизмы
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3k
ezhik Час назад
"По словам журналиста канала, который выложил таблицу, глава «Газпрома» Алексей Миллер очень не любит, когда портят русский язык."...да в любом языке таких слов тысячи! Все не заменить, да и зачем?...а, ну да..."скрепы" же :)
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23k
voipstersk8 Час назад
интересно, в Газпроме и менеждеров в руководители переименуют?
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4k
RomaXz Час назад
Дали идиоту власть
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