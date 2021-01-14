Без "лайков" и "перфомансов": в эфире "Матч ТВ" запретили произносить англицизмы

В Сети появился перечень слов, которые телеведущим настоятельно рекомендуют заменить на подходящие выражения в русском языке. Журналисты поговаривают, что глава "Газпрома" Алексей Миллер очень сердится, если услышит все эти "окей", "лузер", "чемпионшип" и прочие заимствованные чужестранные словечки.
Журналист Станислав Гридасов опубликовал список стоп-слов, которые, как он утверждает, теперь не появятся в эфире канала "Матч ТВ".
Все слова (среди них есть не только англицизмы, но и привнесенные из других языков) из этого перечня поделены на три группы. В первой отмечены те заимствования, которые непосредственно относятся к спортивной тематике - их употреблять можно. Во второй группе - допустимые "только в специализированном поясняющем контексте". Последний перечень состоит из слов, которые зрители телеканала не услышат из уст комментаторов.
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В комментарии к списку запрещенных слов журналист отметил, что это была инициатива Алексея Борисовича Миллера ("Матч ТВ" входит в "Газпром Медиа"), который является "ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире".
Гридасов сообщает, что глава корпорации "очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами". Поэтому дикторам телеканала теперь придется тщательно следить за своей речью.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала это нововведение так: "Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка – не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для "Матч ТВ" лиц. С ним согласна и я, и Александр Тащин. Все, что придумано сверх того – чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта. Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире".
В соцсетях к этой инициативе отнеслись с пониманием. Но не все.
В соцсетях к этой инициативе отнеслись с пониманием. Но не все.
Ну, с другой стороны, нынче с этим делом зачастую перебор явный. Почему вдруг "перформанс", диктору выпендриться захотелось, или русску языке не знает? Что за "голеадор" такое - вообще адЪ, уши в трубочку сворачиваются.😾— Pavel Gubin (@pavel_gubin) January 13, 2021
Пусть сначала фамилию свою себе запретит, Миллер , это вроде 🍺 пиво из США pic.twitter.com/rwGh37pSRk— Andrey 🌐👀 21+ (@andrey_tlt_63) January 13, 2021
Пусть сначала фамилию свою себе запретит, Миллер , это вроде 🍺 пиво из США pic.twitter.com/rwGh37pSRk— Andrey 🌐👀 21+ (@andrey_tlt_63) January 13, 2021
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Форвард, хавбек - ок (ой простите - нормально), можно употреблять. А вингер уже в категории
"нежелательно". Хотя как по мне, форварда легко заменяет нападающий, хавбека полузащитник - их и так чаще и называют по-русски. А вот вингер - относительно новое амплуа (блин, простите - позиция с определенной ролью!), для которого нет аналогичного короткого русского слова. Есть крайние полузащитники, крайние нападающие, крайние защитники, но вингер - это игрок, который действует по всему флангу от защиты до нападения. Но почему-то именно позицию "вингер" нужно будет пояснять.
Вот же истинный поцреот !