Без "лайков" и "перфомансов": в эфире "Матч ТВ" запретили произносить англицизмы

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала это нововведение так: "Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка – не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для "Матч ТВ" лиц. С ним согласна и я, и Александр Тащин. Все, что придумано сверх того – чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта. Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире".

В соцсетях к этой инициативе отнеслись с пониманием. Но не все.