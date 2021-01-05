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Сборная России на молодежном чемпионате мира проиграла сборной Канаде всухую 5:0. Какая боль!

Сборная России на молодежном чемпионате мира проиграла сборной Канаде всухую 5:0. Какая боль! (3 фото)

Автор:
05 января 2021 11:44
Сообщество : Спорт
Метки: провал   спорт   хоккей   
617
3
Две недели минуло с контрольного матча Россия — Канада. Тогда считалось, что лишенные игровой практики и только-только собравшиеся родоначальники хоккея — не ровня команде Игоря Ларионова, которая выносила мужиков на Кубке Карьяла.

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Метки: провал   спорт   хоккей   
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17  комментариев
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1k
EvgeniySAN 3 часа назад
В принципиальном хоккейном противостоянии Россия-Канада, обе страны периодически выписывают друг другу смачные оплеухи, так повелось со времен супер серии СССР-Канада. На этот раз досталось нашим (((
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1k
Сергей Час назад
"Красная машина" оказалась розовой детской коляской...
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2k
Unics 2 часа назад
Уже после игры с немцами стало ясно, что ловить нашим в игре с канадцами нечего. Игра ниже плинтуса.
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Космос - просрали

Хоккей - просрали

Балет... вот тут ХЗ... что у нас с балетом, кто-нибудь знает?
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3k
Чиуауа Автор поста Matthew Hopkins 21 минуту назад
зато мы делаем ракеты
и покорили Енисей
...а также в области балета
мы впереди планеты всей!!!
Юрий Визбор
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19k
предводитель дворянства! 2 часа назад
Ларионов хотел, чтобы сборная играла в тот хоккей в который играл он сам.Но для этого на площадке должны быть Фетисов,Касатонов ,Крутов ,Макаров да и сам Ларионов...Да и не факт что у Великой пятерки что то получилось бы в современном хоккее,на современных скоростях и в современной хоккейной философии.Да и детей с детства приучают к совсем другому хоккею.По моему убеждению,тренер возглавляющий сборную -должен пройти определенный путь,несмотря на то,каким великим игроком он был.Потому что хоккей с коньков,со льда,хоккей с тренерского мостика,и хоккей с трибун-это три разные хоккея.Оттаптываться не на ком не буду,но и хорошего тут нет ничего.Хорошее в этой ситуации можно извлечь если досконально разобрать ситуацию и начать её исправлять,причем с тех этапов когда будущие звёзды ревут опираясь на полимерный ящик.
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6k
klop предводитель дворянства! 10 минут назад
Меня тоже удивил быстрый тренерский рост Ларионова. Ещё на прошлом ЧМ в помошниках тут уже главный. От тренера юниорской сборной и то толку больше было бы.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Ну, проиграли и проиграли. В следующий раз выиграем. Главное меньше ненужного пафоса, "разнесли", "уничтожили", "унизили" и т.д. Ведь здесь только "проиграла",а не "унизилась", "провалилась", "сдулась", "обкакалась" и т.д.
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11k
робт 2 часа назад
как обычно, играют двое, а перемога у третьего
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4k
Бу 2 часа назад
Игра полный треш.
Счёт по игре.
Канадцы не напрягались
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4k
Александр Иванов Бу 2 часа назад
Наши тоже не напрягались.
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1k
sergy Александр Иванов Час назад
А, что вы хотели, посмотрите состав молодежной сборной - кто папа или мама или дедушка. У нас в городе также просрарали команду когда с тренера начали требовать выставлять внучика губера и сынулю министра и т.д.
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13k
куджо 3 часа назад
Ну ничего, надо сожрать эту горечь, что б не повадно было, назвался хоккеист бейся. Урок бы впрок... Ох горький урок
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5k
SSD 3 часа назад
Ничего страшного. Опыт получен.
Ничего страшного. Опыт получен.
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