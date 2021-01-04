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Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки?

Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки? (3 фото)

Автор:
04 января 2021 20:25
Сообщество : Спорт
Метки: защита   колготки   коньки   спорт   фигуристка   фигурное катание   эстетика   
5297
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Фигурное катание – это завораживающий вид спорта, который можно смело сравнить с искусством. Эффектность номера зависит не только от качества исполнения, но и музыки, макияжа, прически и, конечно, костюма. Который девушки порой зачем-то портят, натягивая поверх коньков колготки. Зачем они так поступают?

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Метки: защита   колготки   коньки   спорт   фигуристка   фигурное катание   эстетика   
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25  комментариев
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452
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Мое мнение, безусловно, спорное, но я считаю, что фигурное катание это не спорт, а искусство. Да, элемент состязательности есть, но он очень субъективен. На оценку судей влияет нетолько мастерство, но и красота костюма, макияж, выражение лица . И еще мне кажется, что это занятие фигурным катанием, гораздо травматичнее, чем занятие хоккеем.
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2k
Запускайте Берлагу! Час назад
Туктик
Ссылка m.youtube.com
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14k
Сталкер Запускайте Берлагу! Час назад
ХорошА!
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25k
Aqueronte Запускайте Берлагу! 46 минут назад
Показательные выступления. В официальном спорте запрещено бросать вещи на лёд, лежать на льду.
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2k
Allmaster Час назад
Бред какой то, краска под телесный цвет что, из лунного золота добывается? Дороже прям.
Черная там и белая это ширпотреб а вот телесный, это с другой планеты, ага.
Кстати, старые времена, в эпоху всеобщего дефицита, и трям пам пам.
Знакомый на заводе был бабский угодник со всеми тому причитающимися.
Он аэрографом "чинил" дамам туфельки...
Был штатный художник на предприятии, были у него некие там запасы разных красок и он вместо унылых черных и белых туфелек, красил и украшивал в разных вариантах женщинам туфельки.
Успех был ... большой.
Ибо у всех белые там или черные, а он смело и красные и голубенькие и на белых полосочку делал на подошве, считай лабутены ))
По своей основной специальности считай и не работал..
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−58
Пиздрик Час назад
Уж лучше бы они себе сиськи и попки пабольше натянули а то сматреть нефуй - пришлось теребонькать на Шурочку Серову
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−10
2k
Manul 2 часа назад
А мужики почему не защищают свои коньки?
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21k
turyst Manul Час назад
Черные и черные. Можно гуталином подкрасить. :)
Черные и черные. Можно гуталином подкрасить. :)
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Учитывая, как помолодело ФК, сейчас это больше на педофилию смахивает, а не на спорт. Как и худ.гимнастика. Но не подумайте, я не из этих, кантуженных, которые с плакатами бегают и все запрещают.
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7k
kaboza pssst 2 часа назад
в пять отдали в Крылья Советов. в 12 юнешеский первое место мск, 92 год...а потом все разибалось подрос) футбол баскетбол план сисадмин теперь, хотя велик пяток км вывозит
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2k
Tiana pssst Час назад
Имеется в виду не когда начинают учиться, а когда заканчивают карьеру. Сейчас эксплуатируют подростков пока у них грудь не выросла и не изменился центр тяжести. Как только фигура меняется, фигуристки заметно теряют в исполнении сложных элементов.
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3k
schmubu Свирепый Бамбр Час назад
чо, простите, помолодело?
Елена Водорезова, г.р. 1963, в 75-ом ей было 12, она выиграла чемпионат СССР (юниоров) и участвовала в чемп. Европы.
то жен самое в худ. гимнастике. девочки начинали в 12-13 участвовать в международный соревнованиях, а в 18 уже уходили из большого спорта. Турищева была олимп. чемпионкой в 16.
ну и т.д.
эти виды спорта всегда были очень "молодыми".
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19k
pssst Tiana Час назад
Они как минимум уже 10 лет в тренировках. Сколько еще тренироваться, чтобы это не считалось за эксплуатацию?
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2k
Свирепый Бамбр Tiana Час назад
Молодчинка! Понимаешь меня.
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