Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки?

Фигурное катание – это завораживающий вид спорта, который можно смело сравнить с искусством. Эффектность номера зависит не только от качества исполнения, но и музыки, макияжа, прически и, конечно, костюма. Который девушки порой зачем-то портят, натягивая поверх коньков колготки. Зачем они так поступают?
Основная задача аксессуара – защита костюма, который может быть поврежден элементами крепления коньков. Современной альтернативой таких средств защиты выступают специальные чехлы для ботинок. Они призваны решать две задачи – защитную и эстетическую. Во время выступления есть риск зацепиться о вылезший шнурок и упасть. Задача чехла – свести к минимуму такой риск. Еще одна функция – эстетическая, поскольку этот элемент костюма закрывает коньки, которые после многочисленных тренировок смотрятся уже не очень красиво, и визуально удлиняет ноги.
В последнее время актуальность приобрел новый спортивный тренд – коньки телесного цвета. Если надеть сверху совпадающие по цвету колготки, то нога будет выглядеть длиннее и красивее. Но стоят такие коньки очень дорого, их делают под заказ, и позволить себе такой аксессуар могут далеко не все спортсменки. К тому же непосредственно перед выступлением или соревнованиями их нужно обкатать, что провоцирует появление болезненных и долго не заживающих мозолей. Такие коньки фигуристки берегут, и во время многочисленных репетиций используют колготки, чтобы защитить поверхность от царапин и повреждений. Для защиты используют как обычные, так и специальные колготки.
Что касается второй разновидности, то она подразделяется на следующие типы:
- лосины. Надеваются поверх конька, так что его внешняя часть остается видна;
- модель с застежкой под коньком. Носит название лосин со штрипками. Аналогично обычным надевается сверху конька, при этом его носок и задник остаются видимыми;
- колготки на каблук. Изделие только с пяточной частью. Натягиваются на каблук, а мысок остается открытым;
- лосины на конек. По сути, представляют собой колготки, только без стопы. Полностью скрывают конек. Дополнительно могут быть снабжены застежкой.
Источник:
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Черная там и белая это ширпотреб а вот телесный, это с другой планеты, ага.
Кстати, старые времена, в эпоху всеобщего дефицита, и трям пам пам.
Знакомый на заводе был бабский угодник со всеми тому причитающимися.
Он аэрографом "чинил" дамам туфельки...
Был штатный художник на предприятии, были у него некие там запасы разных красок и он вместо унылых черных и белых туфелек, красил и украшивал в разных вариантах женщинам туфельки.
Успех был ... большой.
Ибо у всех белые там или черные, а он смело и красные и голубенькие и на белых полосочку делал на подошве, считай лабутены ))
По своей основной специальности считай и не работал..
Елена Водорезова, г.р. 1963, в 75-ом ей было 12, она выиграла чемпионат СССР (юниоров) и участвовала в чемп. Европы.
то жен самое в худ. гимнастике. девочки начинали в 12-13 участвовать в международный соревнованиях, а в 18 уже уходили из большого спорта. Турищева была олимп. чемпионкой в 16.
ну и т.д.
эти виды спорта всегда были очень "молодыми".