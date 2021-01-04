Зачем фигуристки натягивают поверх коньков колготки?

Что касается второй разновидности, то она подразделяется на следующие типы:

- лосины. Надеваются поверх конька, так что его внешняя часть остается видна;

- модель с застежкой под коньком. Носит название лосин со штрипками. Аналогично обычным надевается сверху конька, при этом его носок и задник остаются видимыми;

- колготки на каблук. Изделие только с пяточной частью. Натягиваются на каблук, а мысок остается открытым;

- лосины на конек. По сути, представляют собой колготки, только без стопы. Полностью скрывают конек. Дополнительно могут быть снабжены застежкой.