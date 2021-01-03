История одного момента, которое занимает значимое место в мире спорта

Роберт Бэк вообще всю жизнь снимал сёрфинг и мало что знал о футболе. На матч он отправился в компании двух коллег, которым поручили снимать игру, а ему – президента Клинтона в ложе и болельщиков на трибунах. К середине второго тайма Бэк спросил у одного из своих друзей, что будет, если матч закончится вничью. Ему рассказали, и он сразу решил: во время серии пенальти нужно быть на поле. По рассказам Роберта, сделать это было не так уж просто: пришлось прятаться от охранников, перелезать через заборчики и уговаривать службу безопасности их не трогать. И Бэку повезло: охранник разрешил остаться ему за теми самыми воротами.



В каждом рулоне пленки было всего 36 кадров, поэтому Роберт сделал только пару снимков каждой пенальтистки. «Я знал, что у меня не так много времени, чтобы снять целую группу и сменить пленку, – вспоминал он. – Когда она нанесла победный удар и сняла футболку, всё превратилось в нечто совершенно иное. У меня была фотография, которой не было ни у кого, потому что я был прямо за сеткой».