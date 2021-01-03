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История одного момента, которое занимает значимое место в мире спорта

История одного момента, которое занимает значимое место в мире спорта (5 фото)

Автор:
03 января 2021 19:22
Метки: Брэнди Честейн   Момент   разделась   спорт   
1630
5
Финал женского чемпионата мира 1999 года, США — Китай, 90 тыс. человек на стадионе – такой посещаемости никогда не было ни до того матча, ни после. На глазах у собравшихся болельщиков американка Брэнди Честейн принесла своей команде второе в истории золото мундиаля – в серии послематчевых пенальти она реализовала решающий удар. А затем разделась.
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Источник:

Метки: Брэнди Честейн   Момент   разделась   спорт   
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9  комментариев
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3k
livaneth 3 часа назад
Женщины играют в футбол вот в такой форме
Женщины играют в футбол вот в такой форме
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6k
Matthew Hopkins 2 минуты назад
Расходимся, нас обманули*
* - [мат]
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292
Старичок 2 часа назад
а что тут значимого, что трусы не по размеру и тема сисег не раскрыта?
подобных снимков в интернете воз и маленькая тележка.
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40k
Митрий 2 часа назад
Расходимся.
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5k
Игорь 3 часа назад
.... А затем разделась.....- да вы что?
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Вот оно - счастье. Потрясающая гамма чувств на лице и во всём теле.
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15k
Александр Сучков 4 часа назад
Автор, слово "разделась" не прокатило!...
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285
Борис Александр Сучков 3 часа назад
Согласен. Сисек нет... Незачёт!
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Иван Кемеров

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