Отечественные товары бросают вызов: копии известных марок

Не сп%здили, а позаимствовали! Именно с таким лозунгом российские производители воруют узнаваемые цвета и логотипы, копируя этикетки и делая похожий продукт. Мы собрали русские бренды, которые немного прикидываются, чтобы их купили.
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