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Отечественные товары бросают вызов: копии известных марок

Отечественные товары бросают вызов: копии известных марок (14 фото)

Автор:
29 декабря 2020 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: бренды прикидываются   забавно   копия   подделка   русская копия   фото   
1842
14
Не сп%здили, а позаимствовали! Именно с таким лозунгом российские производители воруют узнаваемые цвета и логотипы, копируя этикетки и делая похожий продукт. Мы собрали русские бренды, которые немного прикидываются, чтобы их купили.
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Метки: бренды прикидываются   забавно   копия   подделка   русская копия   фото   
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8  комментариев
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5k
Ф Ив 48 минут назад
После того как в "Фанте" часть сахара заменили на сахарозаменитель она стала не на много лучше полуторалитровых газировок.
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42k
Михалыч 6 минут назад
Отечественные товары бросают вызов: копии известных марок
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
У друга азиаты делали ремонт в квартире, он был в загранкомандировке, просил меня присмотреть. Захожу, один из гастеров в трикотажных штанах с надписью по всей ноге "abibas". Говорю ему-что за абибас? Эх, расстроился парень!
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2k
Vladimir 39 минут назад
Отечественные товары бросают вызов: копии известных марок
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1k
Максим Поливин 41 минуту назад
Китайцы же массово начали первые, ещё в 90е. Всякие там "Abibas", "Panascanic", и т.д. Да и в этой подборке не уверен, что только российские подделки, Китай тоже есть.
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3k
ваня панкин 43 минуты назад
да всегда так было... контрафакт издревле существовал...
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26k
АнтонПолднев 45 минут назад
Нашим до китайцев, как до луны.
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Alexander 47 минут назад
Китай только благодаря этому и стал второй экономической державой, так шо не нужно хаить наших поддельщиков.
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