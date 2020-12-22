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Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель

Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель (5 фото)

Автор:
22 декабря 2020 10:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   елка   животные   забавно   история   люди   фото   черепаха   
145
5
Рептилия опрокинула дерево, пока хозяйка ходила в магазин.
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Метки: в мире   елка   животные   забавно   история   люди   фото   черепаха   
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4k
Leo Sun 47 минут назад
Кто-нибудь ещё заметил, как обмельчали новости? Не только на этом сайте - вообще. Скоро просто поход в туалет какой-нибудь черепашки станет огромным информационным поводом...
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18k
SerGProS 7 минут назад
Скоро сенсацией будут новости: "После дефекации обнаружилось страшное!!!Кончилась туалетная бумага"..."В ночь с 29 на 30 декабря ничто не предвещало трагедии, но вытирая зад, 18-ти летняя Юля попала пальцем в зад!"
И 10-20 фоток туалета,рулона бумаги, "пострадавшего" пальца с 10 ракурсов
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1k
Ёжиха Час назад
Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель
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25k
Acu900 2 часа назад
Черепадла короче...
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