Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель

Британка провела быстрое расследование и решила, что черепаха каким-то образом залезла на одну из ножек подставки, а затем просто качнула дерево, которое оказалось совсем неустойчивым.



Джоди отметила, что была поражена силой крохотного питомца и совсем на него не обижается. Но теперь он будет гулять по комнате только в ее присутствии.