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Слава Богу, обошлось без танков: спецназ штурмом взял Среднеуральский, женский монастырь - опальный схиигумен Сергий задержан

Слава Богу, обошлось без танков: спецназ штурмом взял Среднеуральский, женский монастырь - опальный схиигумен Сергий задержан (2 фото + 8 видео)

Автор:
29 декабря 2020 07:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   Романова   Россия   Сергия   Среднеуральский   задержание   спецназ   штурм   
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Опального бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, задержал спецназ. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Метки: Монастырь   Романова   Россия   Сергия   Среднеуральский   задержание   спецназ   штурм   
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19  комментариев
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272
Alexander 2 часа назад
Уже давно известно, что сейчас можно смело сравнивать блогерство и церковные тенденции с призывами присоединяться к разным церковным направлениям, и там и там хотят лайков, я лично не атеист, но бог у меня в душе, а не на языке и тем более не в агитационных воплях. Знаю, что когда нибудь закончу жизненный путь и отвечать мне нужно будет перед ним, а не перед церковными и другими правдолюбами.
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19k
Слепой Пью 10 минут назад
Бедненький! На фото в лесу сидит, как Аленушка на картине, слезы умиления мироточат... и статейка такая, шо слезы текут хрустальные, сопли лезут розовые... а монася все забижают и забижают. Бедненький!
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852
Hethu Полчаса назад
Независимо от содержания - автор, хотя бы заголовок можно без ошибок написать? Запятые, расставленные "как попало", удручают больше, чем не поставленные.
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4k
Александр Иванов 36 минут назад
Командовал генерал Гундяев?
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54k
Алекс Юстасов 54 минуты назад
Нашла коса на камень...
Ссылка www.youtube.com
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−37
medved12 Час назад
"претензий нет"- а поехавший крышей чувак, во главе монастыря, наговоривший на три статьи?- это нормально?...
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2k
Агасфер Час назад
После подобных призывов сразы всплывает кадр из Брилиантовой Руки - Миронов целующий крест и идущий по воде вслед за мальчиком
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2k
KL11 Час назад
А не может РПЦ свой СОБР создать для "выноса" из монастырей лишенных сана священников? Зачем в дела церковные лезет полиция?
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2k
Агасфер KL11 46 минут назад
Православные тамплиеры? Неплохая видео игра может получиться :-)
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13k
Hairy. KL11 20 минут назад
Есть у них свои фашики отморозки
Есть у них свои фашики отморозки
Есть у них свои фашики отморозки
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3k
Sabay Час назад
Душевно написано, но слова ничего не стоят. СтОят дела и результаты этих самых дел. А результаты-гуано. Построил монастырь и собрал кучу баб (зачеркнуть) адептов, наговномутил нездоровую ситуацию. Предлагает по сути коллективное самоубийство. "За Россию". Ага, как сожжет полусотню баб, так сразу в России все попрет до горы. Таких мудаков, сжигающих свою паству, на Руси уже было до него не мало. Никого добрым словом не поминают и поныне. В этом говномутстве от христианства только название.
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19k
Слепой Пью Sabay 4 минуты назад
А разве мужик может руководить женским монастырем?
Тогда меня, меня возьмите! Только монашек помоложе наберите в ту обитель!
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Жабогадюкинг на марше...
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12k
Иван 2 часа назад
его задержали для допроса из-за видеоролика, размещённого на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию".
________________
за экстремизм, что ли?
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440
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Рейдерский захват от РПЦ.
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1k
Михаил 2 часа назад
Пить надо больше.
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2k
Denis 2 часа назад
А это можно считать оскорблением частв верующих?
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