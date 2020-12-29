Слава Богу, обошлось без танков: спецназ штурмом взял Среднеуральский, женский монастырь - опальный схиигумен Сергий задержан

Опального бывшего схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, задержал спецназ. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Несколько часов назад ТАСС заявило, о том, что ,по данным источника, в правоохранительных органах, его задержали для допроса из-за видеоролика, размещённого на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию".
Этот ролик мы приводим в конце статьи, и если фрагмент проповеди, где опальный схиигумен, а схимонахов, как и КГБшников - бывших не бывает, хотя такое сравнение не совсем уместно, так вот - если Романову инкриминируют, основополагающие доктрины Христианства, а именно завет Спасителя Сына Божия Иисуса Христа каждому православному христианину - каждому верному надлежит взять свой крест и следовать за Ним (Мк 8:34), так сказать - сораспяться Христу, вплоть до исполнения заповеди христовой: Ибо нет любви большей, нежели та, ради которой христиане положат душу задруги своя. (Ин 15:13) . И ежели у власть предержащих, не нашлось ничего более серьёзного, то Сергий не страдает незаслуженно обретая мученический венец, Да и обвинение в, якобы захвате монастыря, который он сам на деньги мира , а не клира и при помощи мирян , а не архиереев создал, построил с ноля и в котором бессменно управлял женской обителью, не выдерживает никакой критики . Ему можно лишь вменить то , что он по приказу руководства РПЦ МП не оставил свой дом, своих духовных детей и не пошёл нищенствовать и просить подаяния по папертям храмов, бо в отличие от Патриарха (тоже кстати монаха ) у него нет.
Но, как бы то ни было, то чего ждал Сергий - произошло. Прошедшей ночью героически победив насельниц, да пару десятков убогих мужичков, спецназ (ОМОН , СОБР и Зелёные, отнюдь не вежливые люди штурмом взяли Женскую обитель, местами устроив форменные погромы (четвёртое видео сверху.
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По данным видеозаписей, правоохранительным органам пришлось провести настоящий штурм женского монастыря, где закрылся лишённый сана и отлучённый от церкви бывший священнослужитель.
В ночь на 29 декабря в монастырь нагрянули силовики, которые доставили Сергия в отдел Следственного комитета. В здании монастыря провели обыск, которому пытались помешать монахини, казаки и прихожане.
Между тем, по данным ТАСС, у правоохранительных органов претензий к Сергию нет. Ему вменяется в вину лишь не допуск судебных приставов на территорию монастыря. Неделю назад туда пытались попасть представители власти, однако их не пустили казаки. Уголовное преследование в рамках этого административного дела бывшему схимонаху не грозит.
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Кроме того, Сергия намерены допросить по делу об истязании детей-послушников. Но в рамках этого дела статуса подозреваемого или обвиняемого у него нет, он проходит как свидетель.
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Между сторонниками опального схимонаха Сергия и силовиками произошли столкновения в Среднеуральском женском монастыре во время задержания Сергия.
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В монастыре проходит обыск. Как стало известно, против Сергия возбуждено административное дело за то, что он не пустил судебных приставов в монастырь. Это произошло неделю назад, приставы поехали в монастырь с экспертами, но их не пустили казаки. Именно по этому делу Сергия вывезли на опрос.
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Как передаёт источники с места событий, в настоящее время обстановка на территории монастыря спокойная. Никаких столкновений не происходит, силовики сняли оцепление и покинули территорию монастыря.
На видео заметно, что на территории монастыря немноголюдно, каких-либо эксцессов не наблюдается.
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Ранее суд Екатеринбургской епархии сообщил, что лишённый сана уральский схимонах Сергий был отлучён от церкви, также сана лишили клириков, которые поддержали схимонаха.
Конфликт Сергия с РПЦ начался после того, как схимонах начал активно выступать против карантинных ограничений и совершил ряд выпадов в адрес высшего руководства Церкви.
На самом деле конфликт созрел и развивался ещё до коронавируса , однако обличения Сергия колют глаза руководству МП , тогда решили, что с Сергия будет достаточно обвинений в покушении на "святое", то есть отрицание ковида, Вот сейчас и озвучивают такую версию.
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Ранее Сергий объяснял, почему у РПЦ не получится выгнать его из Среднеуральского монастыря, - по словам схимонаха, земля монастыря взята в аренду у частных лиц, а здания не принадлежат РПЦ.
Отметим, что конфликт бывшего схимонаха с РПЦ длился около полугода, а по другим данным, больше...
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за экстремизм, что ли?