Слава Богу, обошлось без танков: спецназ штурмом взял Среднеуральский, женский монастырь - опальный схиигумен Сергий задержан

Несколько часов назад ТАСС заявило, о том, что ,по данным источника, в правоохранительных органах, его задержали для допроса из-за видеоролика, размещённого на YouTube, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию".

Этот ролик мы приводим в конце статьи, и если фрагмент проповеди, где опальный схиигумен, а схимонахов, как и КГБшников - бывших не бывает, хотя такое сравнение не совсем уместно, так вот - если Романову инкриминируют, основополагающие доктрины Христианства, а именно завет Спасителя Сына Божия Иисуса Христа каждому православному христианину - каждому верному надлежит взять свой крест и следовать за Ним (Мк 8:34), так сказать - сораспяться Христу, вплоть до исполнения заповеди христовой: Ибо нет любви большей, нежели та, ради которой христиане положат душу задруги своя. (Ин 15:13) . И ежели у власть предержащих, не нашлось ничего более серьёзного, то Сергий не страдает незаслуженно обретая мученический венец, Да и обвинение в, якобы захвате монастыря, который он сам на деньги мира , а не клира и при помощи мирян , а не архиереев создал, построил с ноля и в котором бессменно управлял женской обителью, не выдерживает никакой критики . Ему можно лишь вменить то , что он по приказу руководства РПЦ МП не оставил свой дом, своих духовных детей и не пошёл нищенствовать и просить подаяния по папертям храмов, бо в отличие от Патриарха (тоже кстати монаха ) у него нет.

Но, как бы то ни было, то чего ждал Сергий - произошло. Прошедшей ночью героически победив насельниц, да пару десятков убогих мужичков, спецназ (ОМОН , СОБР и Зелёные, отнюдь не вежливые люди штурмом взяли Женскую обитель, местами устроив форменные погромы (четвёртое видео сверху.