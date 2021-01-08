Там, за туманами - Мутный материк

Село с таким необычным названием находится в республике Коми.
Здесь - русские пейзажи и добрые гостеприимные люди.
«Это место, где суровость климата компенсируется душевным теплом», — часто говорят жители Материка.
Здесь - русские пейзажи и добрые гостеприимные люди.
«Это место, где суровость климата компенсируется душевным теплом», — часто говорят жители Материка.
Главное препятствие на пути к посещению Мутного Материка — дорога.
Просто потому, что ее здесь нет.
Добраться до села зимой можно либо на вертолете от Усинска за 30 минут либо по зимнику на вахтовом автобусе за шесть часов.
Для тех же, кто готов подождать до лета, есть и более комфортный способ:
в теплые месяцы в Мутный Материк можно приплыть по реке Печоре на лодке.
Просто потому, что ее здесь нет.
Добраться до села зимой можно либо на вертолете от Усинска за 30 минут либо по зимнику на вахтовом автобусе за шесть часов.
Для тех же, кто готов подождать до лета, есть и более комфортный способ:
в теплые месяцы в Мутный Материк можно приплыть по реке Печоре на лодке.
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Первыми поселенцами Мутного Материка в 1871 году стали Андрей Семенович и его пятеро сыновей.
Тогда это место получило нескромное название Семандрей.
Когда же в селе появилось 10-15 первых домов, местные жители решили построить своими силами церковь.
Строить храм им помогал купец Зиня.
Он давал населявшим Семандрей деньги, а они, не оставаясь в долгу, снабжали его продуктами.
Тогда это место получило нескромное название Семандрей.
Когда же в селе появилось 10-15 первых домов, местные жители решили построить своими силами церковь.
Строить храм им помогал купец Зиня.
Он давал населявшим Семандрей деньги, а они, не оставаясь в долгу, снабжали его продуктами.
Поскольку своего священника в селе не было, вести службу в новой церкви приезжал священнослужитель из Ижинской волости.
Когда он подплывал к поселению, за пять километров от него был виден высокий холм, омываемый рекой Печорой.
Даже в ясную солнечную погоду холм всегда был в дымке и тумане.
Поэтому каждый раз, приближаясь к холму, он говорил, что приезжает в Мутный Материк.
Так у села появилось новое название.
Когда он подплывал к поселению, за пять километров от него был виден высокий холм, омываемый рекой Печорой.
Даже в ясную солнечную погоду холм всегда был в дымке и тумане.
Поэтому каждый раз, приближаясь к холму, он говорил, что приезжает в Мутный Материк.
Так у села появилось новое название.
Сейчас здесь живет меньше тысячи человек.
Некоторые занимаются оленеводством, кто-то работает в школе, многие — в местном совхозе.
По их словам, самая большая проблема села — нехватка людей и специалистов.
Поэтому трудолюбивые жители Материка могут занимать несколько должностей одновременно.
Некоторые занимаются оленеводством, кто-то работает в школе, многие — в местном совхозе.
По их словам, самая большая проблема села — нехватка людей и специалистов.
Поэтому трудолюбивые жители Материка могут занимать несколько должностей одновременно.
Тем не менее в Мутном Материке есть большая современная школа, в которой учится больше сотни детей.
Учащиеся занимаются не только уроками, но и посещают спортивные кружки, увлекаются лыжами и танцами.
По словам десятилетнего школьника Данилы, его любимый предмет — физкультура,
а в свободное от учебы время он ходит на тренировки по лыжам и много гуляет.
В будущем юный житель Материка мечтает стать электриком, как его братья.
В селе ему больше всего нравится красивая природа и раздолье.
Учащиеся занимаются не только уроками, но и посещают спортивные кружки, увлекаются лыжами и танцами.
По словам десятилетнего школьника Данилы, его любимый предмет — физкультура,
а в свободное от учебы время он ходит на тренировки по лыжам и много гуляет.
В будущем юный житель Материка мечтает стать электриком, как его братья.
В селе ему больше всего нравится красивая природа и раздолье.
Во времена Советского Союза во многих городах на домах ветеранов были специальные отметки — красные звезды, и Мутный Материк — не исключение.
Количество звезд на фасадах соответствует количеству жителей семьи, ушедших на фронт.
Так молодое поколение отдает дань уважения предкам, отвоевавшим их будущее.
Количество звезд на фасадах соответствует количеству жителей семьи, ушедших на фронт.
Так молодое поколение отдает дань уважения предкам, отвоевавшим их будущее.
По праздникам местные жители устраивают концерты в клубе.
Они поют песни, читают стихи, танцуют и демонстрируют другие свои таланты.
А здешний танцевальный ансамбль — лауреат международных премий.
Они поют песни, читают стихи, танцуют и демонстрируют другие свои таланты.
А здешний танцевальный ансамбль — лауреат международных премий.
71-летний юморист Николай Андреевич старым себя не ощущает и с гордостью делится секретом своей молодости: «Я уже 15 лет не пью! Даже когда юбилей отмечал — не пил!»
Молодым Николай Андреевич остается и душой.
Он выступает в местном клубе на праздниках с веселыми историями и анекдотами, а также пишет книгу юмористических рассказов и в ближайшем будущем мечтает ее издать.
Молодым Николай Андреевич остается и душой.
Он выступает в местном клубе на праздниках с веселыми историями и анекдотами, а также пишет книгу юмористических рассказов и в ближайшем будущем мечтает ее издать.
Большинство сооружений в Мутном Материке выкрашены в яркие цвета.
Это не только выделяет его среди прочих сел и деревень, но и отражает общее настроение местных жителей.
Они, к слову, обижаются, если их родное поселение называют деревней: «У нас вообще-то здесь своя церковь стоит, так что мы не деревня какая-нибудь, а целое село!»
Это не только выделяет его среди прочих сел и деревень, но и отражает общее настроение местных жителей.
Они, к слову, обижаются, если их родное поселение называют деревней: «У нас вообще-то здесь своя церковь стоит, так что мы не деревня какая-нибудь, а целое село!»
Жители Материка приноровились передвигаться по улицам с многочисленными подъемами и спусками на специальных санках, которые цепляются к снегоходу.
65-летний Николай Николаевич всю жизнь проработал капитаном на катере.
Уехать из родного села, где он родился и вырос, ему не хотелось никогда.
«У нас здесь природа очень красивая, особенно летом.
Зимой здесь прямо на Печоре останавливаются стада оленей, я их из окна вижу.
А летом очень люблю ловить рыбу», — признается пенсионер.
Уехать из родного села, где он родился и вырос, ему не хотелось никогда.
«У нас здесь природа очень красивая, особенно летом.
Зимой здесь прямо на Печоре останавливаются стада оленей, я их из окна вижу.
А летом очень люблю ловить рыбу», — признается пенсионер.
Николай Николаевич, как многие другие сельчане, живет в простом одноэтажном деревянном доме, который зимой обогревается печью.
Скромный, но уютный дом этот был построен в том же году, когда родился его нынешний хозяин, — в 1955-м.
Скромный, но уютный дом этот был построен в том же году, когда родился его нынешний хозяин, — в 1955-м.
Криминал в селе отсутствует — по очевидным причинам.
Во-первых, все жители знают друг друга в лицо.
А во-вторых, бежать отсюда просто некуда.
Во-первых, все жители знают друг друга в лицо.
А во-вторых, бежать отсюда просто некуда.
Сотрудница школьного краеведческого музея Татьяна Андреевна живет в селе около 45 лет, и никогда у нее не возникало желания переехать.
«Мне здесь очень нравится. Больше всего мне нравится природа и нравятся люди. Они здесь безумно добрые и очень-очень красивые.
Представляете?
Особенно дети красивые, девчата с длинными косами».
«Мне здесь очень нравится. Больше всего мне нравится природа и нравятся люди. Они здесь безумно добрые и очень-очень красивые.
Представляете?
Особенно дети красивые, девчата с длинными косами».
Интернета здесь пока нет, поэтому люди не испорчены бесконечным потоком информационного мусора.
Тем не менее телевизор они смотрят, за последними новостями следят, но чувствуют себя настолько далекими от всей суеты, что не беспокоятся о завтрашнем дне.
Тем не менее телевизор они смотрят, за последними новостями следят, но чувствуют себя настолько далекими от всей суеты, что не беспокоятся о завтрашнем дне.
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Метки: Россия мутный материк село
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