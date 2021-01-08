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Там, за туманами - Мутный материк

Там, за туманами - Мутный материк (22 фото)

Автор:
08 января 2021 22:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   мутный материк   село   
253
22
Село с таким необычным названием находится в республике Коми.
Здесь - русские пейзажи и добрые гостеприимные люди.
«Это место, где суровость климата компенсируется душевным теплом», — часто говорят жители Материка.
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Метки: Россия   мутный материк   село   
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Павел 2 часа назад
Зима у людей!!!! А на Смоленщине дожди.
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