Там, за туманами - Мутный материк

Тем не менее в Мутном Материке есть большая современная школа, в которой учится больше сотни детей.

Учащиеся занимаются не только уроками, но и посещают спортивные кружки, увлекаются лыжами и танцами.

По словам десятилетнего школьника Данилы, его любимый предмет — физкультура,

а в свободное от учебы время он ходит на тренировки по лыжам и много гуляет.

В будущем юный житель Материка мечтает стать электриком, как его братья.

В селе ему больше всего нравится красивая природа и раздолье.