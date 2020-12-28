Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона

По мнению известного комика, самые
смешные смертоносные журналисты планеты должны подать заявку на бой в рамках MMA. Вот это был бы номер!
Резидент Comedy Club Гарик "Бульдог" Харламов высмеял боевую технику украинского интервьюера Дмитрия Гордона и российского телеведущего Владимира Соловьева. Свой пост с видеороликом он опубликовал в Instagram.
Харламов склеил три ролика в одно видео, где в первом Гордон на манекене показывает, как вырвать кадык у оппонента, на втором - герой мема про "самого опасного в мире воина", который показывает на дереве, как может вырвать ребро и им выколоть глаз человеку, а в третьем - всеми любимый Соловьев показывает "правильную" технику удара рукой. Эти три ролика действительно очень
абсурдны похожи, на что и обратил внимание комик.
"Мне кажется, если бы Гордон и Соловьев подали заявку в MMA и реально забились бы, то это был бы самый рейтинговый бой на всем постсоветском пространстве. Да и денег бы заработали точно", - написал Харламов в описании ролика.
Подписчики Харламова заметили, что у украинского и российского журналистов чертовски опасные стили борьбы, поэтому предсказать, кто выйдет из клетки победителем весьма и весьма непросто.
Источник:
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