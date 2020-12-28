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Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона

Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона (3 фото)

Автор:
28 декабря 2020 17:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Соловьев   видео   гордон   журналисты   смешные боевые стили   харламов   
1291
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По мнению известного комика, самые смешные смертоносные журналисты планеты должны подать заявку на бой в рамках MMA. Вот это был бы номер!

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Метки: Соловьев   видео   гордон   журналисты   смешные боевые стили   харламов   
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8  комментариев
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21k
dna72 47 минут назад
Гарик Харламов высмеял боевые навыки Соловьева и Гордона
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rere82 Полчаса назад
Я думаю этих двух жирдяев нужно в клетке закрыть с третьим жирдяем Гариком.
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30k
Сергей Дёмин rere82 22 минуты назад
и с тобой
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9k
KOSTELLO 43 минуты назад
Жовто-блокинтый гордон прям доставляет
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1k
ГюльнарШарипова 44 минуты назад
Трындеть не мешки ворочать.
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8k
Kostick 45 минут назад
йоптить, а куколду гарику с кем спарринг надо устроить?
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83
Monher Kostick 41 минуту назад
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