30 коллажей из старых и новых фотографий, сделанных с одной точки

Перенесемся на 50 лет вперед.



Когда мне исполнилось 60 лет, готовясь уйти из сферы маркетинга и рекламы, я начал думать о том, чем буду заниматься дальше. Я фотографировал всю свою жизнь, и к настоящему времени фотография стала цифровой. За эти годы я приобрел кое-какое высококачественное оборудование, в том числе профессиональную камеру NIKON D850 и полдюжины лучших объективов. Я также изучил Photoshop и другие программы для работы с фотографиями.



И вот однажды в 2016 году я наткнулся на очень старые фотографии Чикаго, где я живу уже более 20 лет. Эти фотографии относятся к концу 1800-х и началу 1900-х годов. Я подумал, что было бы интересно найти эти места, сделать идентичные снимки через сто лет и сравнить их с оригиналами. Я взял несколько и посмотрел на них рядом с оригиналами. Я даже не знал, что для этого есть название: рефотография — снимки одного и того же места с одной и той же точки зрения в два разных момента времени.