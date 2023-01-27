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30 коллажей из старых и новых фотографий, сделанных с одной точки

30 коллажей из старых и новых фотографий, сделанных с одной точки

Автор:
27 января 2023 11:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мэшап   США   было и стало   города   ретрофотографии.   рефотография   старое и новое   старые фото на новый лад   старые фотографии   фотоколлажи   
1908
31
Американец Марк Херш всю жизнь увлекается фотографией и историей. Отработав много лет в сфере маркетинга, он вышел на пенсию и задумался о том, чем заняться дальше. Наконец-то можно было полностью отдать себя любимым увлечениям! Марк нашел старые снимки Чикаго, где он живет, и решил найти эти места в городе, сфотографировать и сравнить в стиле "Было - стало". Получилось здорово.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мэшап   США   было и стало   города   ретрофотографии.   рефотография   старое и новое   старые фото на новый лад   старые фотографии   фотоколлажи   
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4  комментария
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21k
babuby Час назад
Х-ня полная.
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8k
KarabasBarabas 5 минут назад
Такое и в 2023 году можно устроить. И даже фоторедактор не понадобится.
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10k
Евгений 58 минут назад
Надо отдать должное, человек ездил, фотографировал, обрабатывал и судя по тому, что открыл свою галерею, его работы пользуются популярностью. Но, как говорится, "на вкус и цвет...". По мне, было бы интереснее, просто ставить рядом две фотографии. Оценить его коллажи может только местный житель который этот район видит каждый день. Если б мой район так сколлажировали, возможно я бы и проникся, а так, для меня это просто картинки ни о чём.
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5k
5 копеек Час назад
А такой коллаж?
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