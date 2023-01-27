30 коллажей из старых и новых фотографий, сделанных с одной точки

1908
31
Американец Марк Херш всю жизнь увлекается фотографией и историей. Отработав много лет в сфере маркетинга, он вышел на пенсию и задумался о том, чем заняться дальше. Наконец-то можно было полностью отдать себя любимым увлечениям! Марк нашел старые снимки Чикаго, где он живет, и решил найти эти места в городе, сфотографировать и сравнить в стиле "Было - стало". Получилось здорово.
Вот его рассказ:
Я всю жизнь фотографирую. Мои родители купили мне мою первую камеру — Kodak Instamatic — когда мне было 10 лет. Я снимал все: людей, места, животных, природу и неодушевленные предметы. Неважно, что, я просто любил фотографировать.
Это было также время, когда у меня развился интерес к истории, который не угас и сегодня. Когда я рос в Бостоне, мои родители водили меня по всем историческим местам времен Войны за независимость, где я, естественно, делал много снимков. Мне было 16, когда мы переехали в Северную Вирджинию, через реку Потомак от Вашингтона, округ Колумбия, и я провел там все первое лето, исследуя столицу нашей страны. Позже, когда я учился в Технологическом институте Вирджинии, я побывал на многих полях сражений времен Гражданской войны, таких как Геттисберг, Манассас и Антиетам. Эти места оставили во мне неизгладимый след.
Я всю жизнь фотографирую. Мои родители купили мне мою первую камеру — Kodak Instamatic — когда мне было 10 лет. Я снимал все: людей, места, животных, природу и неодушевленные предметы. Неважно, что, я просто любил фотографировать.
Это было также время, когда у меня развился интерес к истории, который не угас и сегодня. Когда я рос в Бостоне, мои родители водили меня по всем историческим местам времен Войны за независимость, где я, естественно, делал много снимков. Мне было 16, когда мы переехали в Северную Вирджинию, через реку Потомак от Вашингтона, округ Колумбия, и я провел там все первое лето, исследуя столицу нашей страны. Позже, когда я учился в Технологическом институте Вирджинии, я побывал на многих полях сражений времен Гражданской войны, таких как Геттисберг, Манассас и Антиетам. Эти места оставили во мне неизгладимый след.
1. Поезд "Меркурий" покидает Чикаго. 1936/2020
Перенесемся на 50 лет вперед.
Когда мне исполнилось 60 лет, готовясь уйти из сферы маркетинга и рекламы, я начал думать о том, чем буду заниматься дальше. Я фотографировал всю свою жизнь, и к настоящему времени фотография стала цифровой. За эти годы я приобрел кое-какое высококачественное оборудование, в том числе профессиональную камеру NIKON D850 и полдюжины лучших объективов. Я также изучил Photoshop и другие программы для работы с фотографиями.
И вот однажды в 2016 году я наткнулся на очень старые фотографии Чикаго, где я живу уже более 20 лет. Эти фотографии относятся к концу 1800-х и началу 1900-х годов. Я подумал, что было бы интересно найти эти места, сделать идентичные снимки через сто лет и сравнить их с оригиналами. Я взял несколько и посмотрел на них рядом с оригиналами. Я даже не знал, что для этого есть название: рефотография — снимки одного и того же места с одной и той же точки зрения в два разных момента времени.
Когда мне исполнилось 60 лет, готовясь уйти из сферы маркетинга и рекламы, я начал думать о том, чем буду заниматься дальше. Я фотографировал всю свою жизнь, и к настоящему времени фотография стала цифровой. За эти годы я приобрел кое-какое высококачественное оборудование, в том числе профессиональную камеру NIKON D850 и полдюжины лучших объективов. Я также изучил Photoshop и другие программы для работы с фотографиями.
И вот однажды в 2016 году я наткнулся на очень старые фотографии Чикаго, где я живу уже более 20 лет. Эти фотографии относятся к концу 1800-х и началу 1900-х годов. Я подумал, что было бы интересно найти эти места, сделать идентичные снимки через сто лет и сравнить их с оригиналами. Я взял несколько и посмотрел на них рядом с оригиналами. Я даже не знал, что для этого есть название: рефотография — снимки одного и того же места с одной и той же точки зрения в два разных момента времени.
×
×
2. Чикагский пожар. 1871/2021
Как бы ни было интересно смотреть на эти изображения рядом, я подумал, что было бы еще интереснее объединить их в цифровом виде, создав единое изображение, которое было бы частично старым и частично новым. Я сделал несколько из них и показал своим друзьям. Они были потрясены. Они предложили мне выставлять свои работы на арт-ярмарках и фестивалях. Так я и сделал! Но сначала мне нужно было больше контента.
К 2017 году я создал 10 изображений. Я подал заявку на несколько художественных выставок в Чикаго, и, к моему полному шоку, меня приняли на все! Мало того, я выиграл несколько наград, получил местную известность и приглашения вернуться в следующем году. Но что более важно, люди покупали мои фотографии!
К 2017 году я создал 10 изображений. Я подал заявку на несколько художественных выставок в Чикаго, и, к моему полному шоку, меня приняли на все! Мало того, я выиграл несколько наград, получил местную известность и приглашения вернуться в следующем году. Но что более важно, люди покупали мои фотографии!
3. Нью-Йорк с высоты птичьего полета. 1851/2020
Я начал собирать десятки исторических фотографий городов по всей стране. Я путешествовал по этим городам, находил точные места, делал все фотографии, затем возвращался домой и создавал коллажи. Я назвал свою коллекцию «Время после времени». К 2018 году я участвовал в престижных арт-фестивалях в Чикаго, Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Мой стенд был переполнен посетителями на каждом шоу. Никто никогда не видел ничего подобного. Продажи превзошли все мои самые смелые фантазии. Так у меня появилась вторая карьера – фотографа изобразительного искусства.
К настоящему моменту, на начало 2023 года, я создал более 500 изображений в 17 городах США, а также в Лондоне (Англия) и Гаване (Куба). Я опубликовал 7 книг Time After Time и стал владельцем собственной художественной галереи.
К настоящему моменту, на начало 2023 года, я создал более 500 изображений в 17 городах США, а также в Лондоне (Англия) и Гаване (Куба). Я опубликовал 7 книг Time After Time и стал владельцем собственной художественной галереи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Прошлое в цвете: фотограф восстанавливает и раскрашивает старые снимки
- Трагическая история жизни сиамских близнецов Хилтон
- Большие перемены: 35 занимательных фотографий из серии "До и после"
- 30 лучших снимков из интернет-сообщества "100 лет назад"
- 50 предметов, которые время истёрло до дыр
Метки: Мэшап США было и стало города ретрофотографии. рефотография старое и новое старые фото на новый лад старые фотографии фотоколлажи
Новости партнёров