Можно ли со спутника разглядеть номера на автомобилях?

Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель. Знаки на типичных номерах машин имеют размер около 10 см и потому не различимы на космических снимках. Однако можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях.



Для достижения более высокого разрешения пришлось бы запускать на низкую орбиту телескопы с зеркалами многометрового диаметра. Таких нет, в противном случае их было бы видно с Земли.



У света и других волн есть замечательное свойство — дифракция — способность огибать препятствия. Случается, что вблизи препятствий луч отклоняется от прямолинейного направления и проникает в так называемую область геометрической тени (зона, куда свет от источника не мог бы попасть, если бы распространялся строго прямолинейно).



Слава богу, есть дифракционный предел (ψ) — угловое расстояние, на котором различимы точки. Своего рода разрешение телескопа. В зависимости от размера объектива, установленного на спутнике, и его удаленности от Земли, мы можем посчитать, какого размера объекты он видит на Земле.



Дифракционный предел ψ = 1,2·λ/D, где λ — длина волны света, а D — диаметр объектива.



При D = 1м и λ = 400 нм дифрационный предел ψ = 0,1".



Если спутник находится на высоте 300 км, это дает разрешение d = 15 см.



Так что не переживайте, номер вашей машины вряд ли удастся разглядеть.