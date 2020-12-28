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Можно ли со спутника разглядеть номера на автомобилях?

Можно ли со спутника разглядеть номера на автомобилях? (3 фото)

Автор:
28 декабря 2020 06:23
Метки: Разглядеть   номера на автомобилях   спутники   
875
3
В фильмах герои часто прибегают к помощи космических спутников, используя снимки с них для поиска злодеев и обнаружения нужной информации. Из голливудских творений может сложиться впечатление, что спутники так всесильны, что позволяют делать фотографии с таким разрешением, которое даёт возможность рассмотреть автомобильные номера.
Так ли это?

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Метки: Разглядеть   номера на автомобилях   спутники   
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6  комментариев
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
Чтобы сверху увидеть вертикальный номер, потребуется вот такая оптика. А её ещё не изобрели.
Чтобы сверху увидеть вертикальный номер, потребуется вот такая оптика. А её ещё не изобрели.
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8k
krivsan 51 минуту назад
Можно ли со спутника разглядеть номера на автомобилях?
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Uron 51 минуту назад
может перефразировать: "А с каждого ли спутника можно разглядеть номера на автомобилях?"
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krivsan 52 минуты назад
не видно,не слышно и номер увидит
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Владимир 2 часа назад
Сейчас столько камер вокруг и других средств отслеживания перемещения, что рассматривать номер сверху особо и не нужно )
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