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Прискус против Веруса - самый известный бой гладиаторов в истории

Прискус против Веруса - самый известный бой гладиаторов в истории (9 фото)

Автор:
27 декабря 2020 21:34
Сообщество : Наука
Метки: scientae vulgaris   истории   история медицины   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
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В 80 году нашей эры, почти 2000 лет назад, Титус Флавиус Цезарь Веспасиан Август, великий император Римской империи провозгласил начало игр в честь открытия Амфитеатра Флавия, запомнившегося потомкам под названием Колизей.
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Метки: scientae vulgaris   истории   история медицины   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
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Alex Djeff 6 часов назад
Долбанный 2020. Я один прочитал "Прививкус против вируса"?
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