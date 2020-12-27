Прискус против Веруса - самый известный бой гладиаторов в истории

Прискус и Верус не были их настоящими именами, это были сценические псевдонимы означавшие Древний и Правдивый.



Прискус был рабом кельтского происхождения и медвежьей внешности. Прирождённые воины стали первым испытанием друг для друга. Для их отбора в гладиаторы им была назначена схватка между собой. Верус и Прискус смогли впечатлить зрителей с первого мгновения, их движения и навыки были далеки от умений рабов. Бой прекратили, и их обоих зачислили в гладиаторы. С тех пор они стали друзьями и много раз выступали вместе, парно против самых разных противников. С годами их слава стала потрясающей. Они не только смогли выжить, но и по праву считались лучшими воинами своего времени. И они были лучшими друзьями по словам современников.



Прискус был так искусен, что говорил, что его отец кельтский бог войны – Тевтат. В одном из поединков, оставшись безоружным, он отнял трезубец у своего противника, сломал его и убил воина обломком. Верус ни в чём ему не уступал, и эта пара была чемпионами не имевшими равных, что и предопределило назначение поединка.