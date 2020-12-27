Прискус против Веруса - самый известный бой гладиаторов в истории

В 80 году нашей эры, почти 2000 лет назад, Титус Флавиус Цезарь Веспасиан Август, великий император Римской империи провозгласил начало игр в честь открытия Амфитеатра Флавия, запомнившегося потомкам под названием Колизей.
При этом императоре произошло извержение Везувия, разрушившего Помпеи, Геркуланум и Стабии. И великий Римский пожар, уничтоживший всю северо-западную часть города, в том числе термы Агриппы, театр Помпея, театр Бальба, Серапейон, Пантеон и множество других ценных построек. Узнав об этом, император Тит воскликнул – «Все убытки – мои!». И помог восстановить город за счет убранства собственных усадеб и дома, а всё строительство финансировал только из собственных средств, отказавшись от помощи частных лиц и вассальных королей. Такая щедрость послужила поводом для создания оперы Вольфганга Амадея Моцарта – «Милосердие Тита».
Открытие самой большой арены в мире, самым богатым человеком в мире и самым могущественным императором в тот момент истории было эпохальным событием. Оно должно было войти в память поколений, вырезав на мраморе истории свидетельство непоколебимого величия и расцвета Рима, как государства, как общества.
В этот день арена должна была открыться гладиаторским поединком двух воинов. Прискуса и Веруса. Верус был знатным ребенком, захваченным в заложники у Германских границ. Со временем его сделали рабом и отправили на каменоломню. Спустя годы непосильного труда германец Верус сам вызвался для участия в гладиаторских боях, сказав, что предпочитает умереть воином на арене, чем рабом с киркой. Его примеру последовал и Прискус.
В этот день арена должна была открыться гладиаторским поединком двух воинов. Прискуса и Веруса. Верус был знатным ребенком, захваченным в заложники у Германских границ. Со временем его сделали рабом и отправили на каменоломню. Спустя годы непосильного труда германец Верус сам вызвался для участия в гладиаторских боях, сказав, что предпочитает умереть воином на арене, чем рабом с киркой. Его примеру последовал и Прискус.
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Прискус и Верус не были их настоящими именами, это были сценические псевдонимы означавшие Древний и Правдивый.
Прискус был рабом кельтского происхождения и медвежьей внешности. Прирождённые воины стали первым испытанием друг для друга. Для их отбора в гладиаторы им была назначена схватка между собой. Верус и Прискус смогли впечатлить зрителей с первого мгновения, их движения и навыки были далеки от умений рабов. Бой прекратили, и их обоих зачислили в гладиаторы. С тех пор они стали друзьями и много раз выступали вместе, парно против самых разных противников. С годами их слава стала потрясающей. Они не только смогли выжить, но и по праву считались лучшими воинами своего времени. И они были лучшими друзьями по словам современников.
Прискус был так искусен, что говорил, что его отец кельтский бог войны – Тевтат. В одном из поединков, оставшись безоружным, он отнял трезубец у своего противника, сломал его и убил воина обломком. Верус ни в чём ему не уступал, и эта пара была чемпионами не имевшими равных, что и предопределило назначение поединка.
Прискус был рабом кельтского происхождения и медвежьей внешности. Прирождённые воины стали первым испытанием друг для друга. Для их отбора в гладиаторы им была назначена схватка между собой. Верус и Прискус смогли впечатлить зрителей с первого мгновения, их движения и навыки были далеки от умений рабов. Бой прекратили, и их обоих зачислили в гладиаторы. С тех пор они стали друзьями и много раз выступали вместе, парно против самых разных противников. С годами их слава стала потрясающей. Они не только смогли выжить, но и по праву считались лучшими воинами своего времени. И они были лучшими друзьями по словам современников.
Прискус был так искусен, что говорил, что его отец кельтский бог войны – Тевтат. В одном из поединков, оставшись безоружным, он отнял трезубец у своего противника, сломал его и убил воина обломком. Верус ни в чём ему не уступал, и эта пара была чемпионами не имевшими равных, что и предопределило назначение поединка.
Бой начался в разгар жаркого дня. Все гладиаторы всегда исполняли роли, и хоть результат был непредсказуем, сюжет, его начало – соответствовали историческим событиям, мистериям и имели определенный смысл. Всего существовало несколько десятков типов гладиаторов, в зависимости от праздника или ситуации, воины одевались в доспехи определенного типа. Бестиарии сражались с животными, символизируя мужественных легионеров в далеких странах, охоту, а иногда и просто изощренную казнь для заключенного. Цестус – боксёр, Ретиарий с трезубцем против Мурмиллона в чешуйчатом доспехе и рыбой на шлеме – поединок рыбака и рыбы.
В этот день два чемпиона предстали, по-видимому, в виде Гопломаха и Мурмиллона. Гопломах имитировал гоплита. По вооружению был похож на Фракийца. В шлеме, с небольшим щитом – пармулосом. Стеганые обмотки на ногах. Вооруженный кинжалом – «пугио» и копьем – «гастом». В закрытом шлеме с широкими полями и забралом с решеткой.
С другой стороны – Мурмиллон. Обмотки на ногах. Большой шлем с рыбой на гребне (от лат. Murmillos – морская рыба), с «гладиусом» и «скутумом» в руках, представлявших квадратный щит легионеров и короткий меч. Неизвестно почему именно в таких обличьях представили воинов, скорее всего это были самые запомнившиеся их образы. И были выбраны именно они чтобы подчеркнуть их узнаваемость.
С другой стороны – Мурмиллон. Обмотки на ногах. Большой шлем с рыбой на гребне (от лат. Murmillos – морская рыба), с «гладиусом» и «скутумом» в руках, представлявших квадратный щит легионеров и короткий меч. Неизвестно почему именно в таких обличьях представили воинов, скорее всего это были самые запомнившиеся их образы. И были выбраны именно они чтобы подчеркнуть их узнаваемость.
Этот бой вошёл в историю по многим причинам. К примеру, он является единственным подробно и в деталях описанным поединком гладиаторов из когда-либо проходивших. Не решаясь сказать лучше очевидцев, я приведу перевод оригинала.
Вот что написал поэт Маркус Валериус Мартиалис об этом сражении:
«Прискус и Верус продолжали бой столько сколько могли,
Но долгое время силы и отвага каждого были равны.
Раздавались крики с просьбой о милости к ним,
Но Тит предпочел следовать своим законам -
Велев им биться без щитов, пока судьба их не решится.
Он был щедр всегда со своим народом,
И здесь он разделил конец для них обоих.
Равные в сражении, равные в награде.
Тит отправил им по деревянному мечу и лавру.
Достойное мужество – достойный приз.
Такое могло случиться только при тебе, о Тит.
Двое бились насмерть – и двое победили.»
Да, именно так. Воины бились честно, не выказывая малодушия друг к другу, но и не имея сил победить. Когда же император велел убрать щиты, бой продолжался ещё какое то время. Говоря – решится судьба, имеется в виду что решение должно было быть предоставлено публике и императору.
«Прискус и Верус продолжали бой столько сколько могли,
Но долгое время силы и отвага каждого были равны.
Раздавались крики с просьбой о милости к ним,
Но Тит предпочел следовать своим законам -
Велев им биться без щитов, пока судьба их не решится.
Он был щедр всегда со своим народом,
И здесь он разделил конец для них обоих.
Равные в сражении, равные в награде.
Тит отправил им по деревянному мечу и лавру.
Достойное мужество – достойный приз.
Такое могло случиться только при тебе, о Тит.
Двое бились насмерть – и двое победили.»
Да, именно так. Воины бились честно, не выказывая малодушия друг к другу, но и не имея сил победить. Когда же император велел убрать щиты, бой продолжался ещё какое то время. Говоря – решится судьба, имеется в виду что решение должно было быть предоставлено публике и императору.
Для Тита это были годы тяжелого правления, извержение вулкана, восстания иудеев, пожары и болезни. В народе ходили слухи что боги покинули императора Рима. И игры, и личный поэт, и вероятно столь невероятный финал – были призваны отвлечь народ от многих бед и злословий.
Это памятное сражение ещё и потому что, два чемпиона отправленные на смерть получили не только победу, но и свободу. Гонорар за подобный бой был выше жалования легионера за несколько лет службы. После получения свободы, Верус покинул Рим, вернувшись богатым и знаменитым домой для спокойной и праздной жизни. Прискус стал мастером фехтования, в школе в которой начинал у его лудуса – Флавия Квинта Валерия.
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