Мать разрешила 12-летней дочери сделать в доме ремонт - и поразилась результату

12-летняя Би Леваш из Кента во время карантина все время жаловалась матери, что ей нечем заняться. Та, недолго думая, предложила ей начать ремонт в доме, до которого у родителей никак не доходили руки. Би взялась за работу - и скоро вошла во вкус: теперь их дом не узнать!
"Когда Би стала жаловаться мне на скуку во время карантина, я ради смеха предложила ей измерить стены в моем кабинете, которые я хотела покрыть панелями, - рассказывает Сюзи Леваш, мать Би. - К моему изумлению, она отлично и очень быстро справилась с задачей. Тогда я показала ей, как пользоваться инструментом, как держать ручную пилу, и прежде, чем я успела что-то сообразить, она уже сама покрыла панелями стены в моем кабинете".
Как говорит ее мать, Би очень старательна, но временами слишком застенчива и не всегда верит в свои силы.
"Когда Би стала обретать уверенность, она сама начала предлагать мне идеи о том, как отремонтировать дом", - говорит Сюзи.
Когда семья ремонтировала кухню и не смогла купить нужной краски из-за закрытых в карантин магазинов, Би предложила покрасить двери шкафчиков в разные оттенки - и все были в восторге от результата.
Сюзи разрешила дочери экспериментировать с ремонтными работами, сколько угодно, объяснив, что даже если она ошибется, она всегда сможет исправить ошибку. Би с увлечением отдалась новому хобби. "Сейчас она отлично владеет пилой, уровнем, дрелью, работает на шлифовальном станке и режет плитку", - говорит Сюзи.
"Сначала она волновалась, но я помогла ей, кое-чему научила и показала, что не буду ругать за ошибки, - и дело пошло!" - говорит Сюзи.
По словам Сюзи, под руководством Би семья за 10 дней отремонтировала большую часть дома, потратив дополнительно к тому, что было собрано для ремонта накануне карантина, не больше $150.
Сюзи и Би рассказали о своем ремонте в социальных сетях - и их завалили письмами мамы с детьми: они задавали им бесчисленные вопросы по ремонту и благодарили за то, что, глядя на их репортажи, они тоже решились обновить дом - и очень этому рады.
"Если мы смогли это сделать, то и вы сможете, - говорит Сюзи. - И необязательно тратить на ремонт кучу денег!"
Сейчас Би осваивает плотницкие работы и полна решимости отремонтировать комнату брата, используя новые навыки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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