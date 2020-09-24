Мать разрешила 12-летней дочери сделать в доме ремонт - и поразилась результату

"Когда Би стала жаловаться мне на скуку во время карантина, я ради смеха предложила ей измерить стены в моем кабинете, которые я хотела покрыть панелями, - рассказывает Сюзи Леваш, мать Би. - К моему изумлению, она отлично и очень быстро справилась с задачей. Тогда я показала ей, как пользоваться инструментом, как держать ручную пилу, и прежде, чем я успела что-то сообразить, она уже сама покрыла панелями стены в моем кабинете".