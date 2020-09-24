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Мать разрешила 12-летней дочери сделать в доме ремонт - и поразилась результату

Мать разрешила 12-летней дочери сделать в доме ремонт - и поразилась результату (28 фото)

Автор:
24 сентября 2020 12:53
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Би Леваш   девочка-мастер   потрясающе   ремонт   ремонтные работы   своими руками   сделай сам   удивительное рядом   
3803
28
12-летняя Би Леваш из Кента во время карантина все время жаловалась матери, что ей нечем заняться. Та, недолго думая, предложила ей начать ремонт в доме, до которого у родителей никак не доходили руки. Би взялась за работу - и скоро вошла во вкус: теперь их дом не узнать!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Би Леваш   девочка-мастер   потрясающе   ремонт   ремонтные работы   своими руками   сделай сам   удивительное рядом   
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26  комментариев
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Ремонт - а она на всех фотках в беленьких чистеньких носочках и беленьком чистеньком свитере... И где там ремонт я не понял.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 18 минут назад
Какая умная, хорошая и главное АККУРАТНАЯ девочка, даже когда работает то в чистеньком махровом халате...... ну фото делать родители умеют)))
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8k
Типа граф 20 минут назад
В России ремонт упирается только в бабло , а так перфараторы бы не смолкали , когда баба говорит " Я тут подумала " у меня всё холодеет внутри . Нашим дамам палец в рот не клади , дай ремонт сделать .
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232
Nane First NameLast 42 минуты назад
Могла б и собаку заодно помыть и покрасить. А то какая-то она зачуханная.
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5k
Николай Час назад
Фотки постановочные, скорее всего папа помогал...
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1k
anatolis Час назад
пару банок краски, лист папки и это весь ремонт???
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1k
Сергей Феофанов Час назад
Девочка немного похожа на гражданку из очень средней Азии. Корни? Гены? Папа?
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5k
B0n Сергей Феофанов 54 минуты назад
Гены. Такой ремонт Джамшуту только снился. Насяльникама гамно.
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4k
Leo Sun Час назад
Хотела б я посмотреть на неё, как она сверлит железобетонные стены, а не свои картонки.

Ремонт сделать - это не дверцы шкафчика перекрасить. Болонка, наверное, не в курсе?..
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24k
Aleksandr Час назад
Мать разрешила 12-летней дочери сделать в доме ремонт - и поразилась результату
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5k
Вася 2 часа назад
болонка решила сегодня день рекламы умненьких темнокожих устроить. плотют хоть, или на голом энтузиазьме ?
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4k
Олег 2 часа назад
Из серии...
Из серии...
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46k
alertol Олег 16 минут назад
Вот смеётесь, типа глупая она, а сами то умеете выключенным паяльником паять ?
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383
Lii Wai 2 часа назад
Это не ремонт, а обновление интерьера.
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1k
Daimos 2 часа назад
Вижу 28 фоток. Приготовился офигевать от ремонта. И...а где ремонт то был?
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9k
El Niño 2 часа назад
Фуфел в уши заливают. Если это все работы оглашены, то правильно назвать косметическими отделочными работами: ни грязи, ни шума. Тут даже рабочие перчатки не понадобились.
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1k
xannar 3 часа назад
Я уже представила, как девочка выравнивает стены, заливает стяжку для полов и штробит каналы под новую проводку )))) Ну она конечно молодец, но это не ремонт, а обновление интерьера - двери шкафов перекрасить, обои разрисовать да картонки на стену наклеить. Я тоже в детстве можно сказать таким "ремонтом" занималась в своей комнате - то полки над столом перекрашу, то обивку стульев поменяю...
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64
Somaha xannar 2 часа назад
Так Вы посмотрите из чего у них дома построены. Какое выравнивание стен? Там гипсокартон сплошной. Потому и называют ЭТО ремонтом.
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130
baldhead77 xannar 47 минут назад
Когда был мелким писюном часто жил в деревне у дедушки с бабушкой. и как-то раз бабушка белила стены в хате и отлучилась ненадолго, а я решил помочь. побелил всё - и диван, и стулья, и кровать. это мне потом уже повзрослевшему родители рассказывали.
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4k
Ya 3 часа назад
Родители просто раскручивают девочку. Да и не девочка это, а девка лет 20и. Недавно читал статью матери -отец и сын сделали всю мебель в доме. Вот только прикол в том что сыну 5 лет. Вот и тут та же фигня. Думаю просто решили раскрутить свой канал и навариться.
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29k
Tvgra 3 часа назад
Отец молдаванин?
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3k
mukado 3 часа назад
Типичная британка . Нордический прям типаж
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8k
ScorpionDS 3 часа назад
Круто, сможет стать дизайнером интерьера!

P.S.: Что-то мне кажется ей больше чем 12 лет ...
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33k
dima423 3 часа назад
молодец, талантливая девочка)
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