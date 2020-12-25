"Какой год - такая елка": в российских городах жалуются на зеленых новогодних калек

То ли загрустили они, то ли коронавирусом переболели?
Вчера в городе Алапаевске Свердловской области состоялось торжественное открытие новогодней ёлки в микрорайоне Рабочий городок. С участием замглавы города и местного депутата. А когда начальство уехало, на месте остались только жители и она - поставленная за бюджетные деньги лесная "красавица"...
"Недалеко от праздничного мероприятия опершись на белый «костыль», чтобы не упасть стояла виновница торжества – грустная и облезлая Новогодняя Ёлка-калека. Одна сторона у ёлки почти без веток, к её стволу намертво привязана труба белого цвета вкопанная в землю для того, чтобы ёлка не упала, уцелевшие ветки украшены невзрачными бумажными украшениями, чуть ниже верхушки привязана звезда. Без слез на данную ёлку смотреть невозможно", - написал в соцсетях юрист Сергей Самков.
Когда на эту публикацию обратили внимание московские журналисты, мэр города сразу сказал, что это злые жители уже обломали елочку. И игрушки они, злодеи, растаскивают...
Когда на эту публикацию обратили внимание московские журналисты, мэр города сразу сказал, что это злые жители уже обломали елочку. И игрушки они, злодеи, растаскивают...
Впрочем, после этого новогоднее дерево в Рабочем городке заменили на более праздничное.
А вот такой пышной красавицей порадовали жителей города Гусева в Калининградской области.￼
Те, правда, не очень-то ее оценили и предположили, что дерево уже переболело двусторонней пневмонией, а власти украсили город подобным образом, так как участвуют в соревновании "кто лысее елочку установит":
Всех с наступающими праздниками, и пусть они будут лучше, чем эта ёлка!!!
Горадминистрация пообещала привести елочку в порядок так, чтобы в итоге все остались довольны...
Те, правда, не очень-то ее оценили и предположили, что дерево уже переболело двусторонней пневмонией, а власти украсили город подобным образом, так как участвуют в соревновании "кто лысее елочку установит":
Всех с наступающими праздниками, и пусть они будут лучше, чем эта ёлка!!!
Горадминистрация пообещала привести елочку в порядок так, чтобы в итоге все остались довольны...
Жаловались в начале декабря на главную городскую елку и жители Северной столицы. В этом году впервые за семь лет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга поставили не искусственную, а громадную живую ель. Вот только вид поначалу у нее был очень уж облезлый...
В соцсетях сразу начались вопросы: 10 миллионов рублей вот за ЭТО??? Тем более во время пандемии, когда все праздники отменены, для кого такие расходы?
В соцсетях сразу начались вопросы: 10 миллионов рублей вот за ЭТО??? Тем более во время пандемии, когда все праздники отменены, для кого такие расходы?
Но власти всех утешили: крона дерева просто пострадала при перевозке. И ее непременно подлатают - смотрите на фото. Что ж, в общем-то получилось!
На украшение ели в ретро-стиле потратили еще три миллиона рублей. Специально изготовили на заказ елочные игрушки в виде снеговиков, Щелкунчика, лошадок, избушек и конфет, а также классических шары. И теперь петербуржцы делятся: при виде лесной красавицы с серпантином, флажками и лентами у всех возникает действительно праздничное настроение!
Как тут не вспомнить дедулю из Бийска, который рассказал журналистам всё, что думает о ёлочке
А насколько повезло с елкой вашему городу?
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