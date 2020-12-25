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"Какой год - такая елка": в российских городах жалуются на зеленых новогодних калек

"Какой год - такая елка": в российских городах жалуются на зеленых новогодних калек (7 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: город   елки   калека   миллионы   новый год   
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То ли загрустили они, то ли коронавирусом переболели?

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Метки: город   елки   калека   миллионы   новый год   
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3  комментария
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12k
Алан Час назад
Вообще считаю дикостью для такой муйни рубить ель, котора растёт не один десяток лет. Не проще поставить исскуственную? Понятно , что и они разные, но можно же красивую исскуственную елку поставить... Хотя о чём это я... Исскуственная это же на несколько лет, а так каждый год к карманцу что-то прилипает
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3k
Enigma Kuutar 17 минут назад
У нас в городе давно искусственную монтируют.
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Великий Кормчий 56 минут назад
Если бы вы знали, сколько они в бюджет закладывают на установку ёлки.....
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