"Какой год - такая елка": в российских городах жалуются на зеленых новогодних калек

Жаловались в начале декабря на главную городскую елку и жители Северной столицы. В этом году впервые за семь лет на Дворцовой площади Санкт-Петербурга поставили не искусственную, а громадную живую ель. Вот только вид поначалу у нее был очень уж облезлый...

В соцсетях сразу начались вопросы: 10 миллионов рублей вот за ЭТО??? Тем более во время пандемии, когда все праздники отменены, для кого такие расходы?